15 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире

15 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 15 января и кто из известных людей родился в этот день.

15 января 2026 года в России отмечают День образования Следственного комитета РФ, церковную память Серафима Саровского, народный Сильвестров день и Всемирный день шаурмы. Дата сочетает официальные и неформальные праздники, церковный календарь и зимние приметы.

Какой сегодня праздник в России 15 января

В этот день в российском календаре значатся несколько важных дат.

  • День образования Следственного комитета Российской Федерации. Профессиональный праздник сотрудников СК, связанных с расследованием преступлений и обеспечением законности в стране.

  • День Википедии в России (день рождения русской Википедии). Это дата запуска русской версии интернет‑энциклопедии, которая стала одним из главных открытых источников знаний.

Международные праздники 15 января

В мире 15 января тоже отмечают несколько неформальных дат.

  • Всемирный день шляпы (День головного убора). Это неофициальный праздник, когда модники и любители аксессуаров собирают коллекции шляп, делятся фотографиями образов и устраивают тематические мероприятия.

  • Всемирный день шаурмы. Популярная гастрономическая дата, в которую кафе и точки фастфуда проводят акции, а поклонники уличной еды обсуждают любимые варианты этого блюда.

Церковные праздники 15 января по православному календарю

Православный календарь на 15 января включает несколько значимых событий.

  • Предпразднство Богоявления (Крещения Господня). Это время подготовки к одному из главных зимних православных праздников, когда верующие посещают храмы и готовятся к крещенским службам.

  • День памяти преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Один из самых почитаемых русских святых, известный смирением, молитвенным подвигом и многочисленными случаями помощи нуждающимся.

  • Память святителя Сильвестра, папы Римского, и праведной Иулиании Лазаревской (Муромской), которых почитают как образы пастырского служения и христианского милосердия.

В этот день во многих храмах совершаются особые службы, объединяющие подготовку к Крещению и память святых.

Народные праздники и приметы на сегодня 15 января

В народном календаре дата тоже получила свое прочтение.

  • Сильвестров день (Куриный праздник). Этот народный славянский праздник связан с памятью святителя Сильвестра, папы Римского IV века, и традициями ухода за домашней птицей. Принято чистить курятники, окуривать их дымом от трав, чтобы куры хорошо неслись и были здоровы.

  • Примета: если куры в этот день ведут себя спокойно и активно клюют корм, год будет удачным для хозяйства.

  • Примета: сильный мороз 15 января обещает жаркое лето и хороший урожай хлеба.

Кто родился в этот день

15 января родились известные деятели науки, литературы, политики и спорта.

  • Софья Ковалевская (1850). Русский математик, первая в мире женщина‑профессор математики, автор работ по дифференциальным уравнениям и механике.

  • Александр Грибоедов (1795). Русский писатель и дипломат, автор комедии «Горе от ума», ставшей классикой отечественной литературы.

  • Мартин Лютер Кинг (1929). Американский пастор и борец за права чернокожего населения, один из символов движения за гражданские права в США.

  • Дарья Клишина (1991). Российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, многократная чемпионка России и призер международных турниров.

  • Валерий Баринов (1946). Советский и российский актер театра и кино, известен ролями в «Бригаде», «Дальнобойщиках» и «Турецком гамбите».

