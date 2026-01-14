15 января 2026 года в России отмечают День образования Следственного комитета РФ, церковную память Серафима Саровского, народный Сильвестров день и Всемирный день шаурмы. Дата сочетает официальные и неформальные праздники, церковный календарь и зимние приметы.
Какой сегодня праздник в России 15 января
В этот день в российском календаре значатся несколько важных дат.
День образования Следственного комитета Российской Федерации. Профессиональный праздник сотрудников СК, связанных с расследованием преступлений и обеспечением законности в стране.
День Википедии в России (день рождения русской Википедии). Это дата запуска русской версии интернет‑энциклопедии, которая стала одним из главных открытых источников знаний.
Международные праздники 15 января
В мире 15 января тоже отмечают несколько неформальных дат.
Всемирный день шляпы (День головного убора). Это неофициальный праздник, когда модники и любители аксессуаров собирают коллекции шляп, делятся фотографиями образов и устраивают тематические мероприятия.
Всемирный день шаурмы. Популярная гастрономическая дата, в которую кафе и точки фастфуда проводят акции, а поклонники уличной еды обсуждают любимые варианты этого блюда.
Церковные праздники 15 января по православному календарю
Православный календарь на 15 января включает несколько значимых событий.
Предпразднство Богоявления (Крещения Господня). Это время подготовки к одному из главных зимних православных праздников, когда верующие посещают храмы и готовятся к крещенским службам.
День памяти преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Один из самых почитаемых русских святых, известный смирением, молитвенным подвигом и многочисленными случаями помощи нуждающимся.
Память святителя Сильвестра, папы Римского, и праведной Иулиании Лазаревской (Муромской), которых почитают как образы пастырского служения и христианского милосердия.
В этот день во многих храмах совершаются особые службы, объединяющие подготовку к Крещению и память святых.
Народные праздники и приметы на сегодня 15 января
В народном календаре дата тоже получила свое прочтение.
Сильвестров день (Куриный праздник). Этот народный славянский праздник связан с памятью святителя Сильвестра, папы Римского IV века, и традициями ухода за домашней птицей. Принято чистить курятники, окуривать их дымом от трав, чтобы куры хорошо неслись и были здоровы.
Примета: если куры в этот день ведут себя спокойно и активно клюют корм, год будет удачным для хозяйства.
Примета: сильный мороз 15 января обещает жаркое лето и хороший урожай хлеба.
Кто родился в этот день
15 января родились известные деятели науки, литературы, политики и спорта.
Софья Ковалевская (1850). Русский математик, первая в мире женщина‑профессор математики, автор работ по дифференциальным уравнениям и механике.
Александр Грибоедов (1795). Русский писатель и дипломат, автор комедии «Горе от ума», ставшей классикой отечественной литературы.
Мартин Лютер Кинг (1929). Американский пастор и борец за права чернокожего населения, один из символов движения за гражданские права в США.
Дарья Клишина (1991). Российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, многократная чемпионка России и призер международных турниров.
Валерий Баринов (1946). Советский и российский актер театра и кино, известен ролями в «Бригаде», «Дальнобойщиках» и «Турецком гамбите».
