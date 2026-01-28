8119 Обязательное обучение  по охране труда 2 верс моб
🔴 Вебинар: ВЭД-2026 — ОАЭ без двойного налога, техсбор на электронику, новые коды ТН ВЭД →
Пенсии
Чем отличается страховая пенсия от социальной

Чем отличается страховая пенсия от социальной

В 2026 году проиндексируют и страховые, и социальные пенсии: страховые выплаты вырастут на 7,6% с 1 января, а социальные — на 6,8% с 1 апреля. В чем между ними разница, как формируется сумма каждой выплаты и какие условия влияют на то, какой вид пенсии назначат именно вам.

Автор

Страховая и социальная пенсии — похожие, но разные выплаты: первая зависит от стажа и «белой» зарплаты, вторая — это минимальная поддержка без привязки к взносам. В статье разберем, чем именно они отличаются и какой вариант выгоднее по размеру и возможностям для пенсионера.

Что такое страховая пенсия

Страховая пенсия — это ежемесячная выплата, которая компенсирует гражданину утраченный заработок, когда он стал нетрудоспособным по возрасту, инвалидности или из‑за смерти кормильца. Она формируется в системе обязательного пенсионного страхования и напрямую зависит от стажа, зарплаты и начисленных пенсионных баллов.

Когда назначается

Основные случаи:

  • по старости — при достижении нового пенсионного возраста и наличии минимального стажа и баллов;

  • по инвалидности — при установлении инвалидности и наличии хотя бы минимального страхового стажа;

  • по потере кормильца — нетрудоспособным членам семьи умершего застрахованного.

В 2026 году повышенный пенсионный возраст продолжает поэтапно действовать: к 2028 году он будет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, при этом требования к стажу и индивидуальному пенсионному коэффициенту уже зафиксированы — 15 лет и 30 баллов.

Как формируется

Страховая пенсия формируется за счет:

  • страховых взносов работодателя и самого гражданина в систему обязательного пенсионного страхования;

  • накопленных пенсионных баллов (индивидуального пенсионного коэффициента);

  • фиксированной выплаты (базовой части), которую государство периодически индексирует.

Чем дольше официальный стаж и чем выше «белая» зарплата, тем больше начисленных баллов и выше будущая страховая пенсия.

Как рассчитывается

Упрощенно размер страховой пенсии по старости считается так:

  • количество ИПК × стоимость одного пенсионного балла;

  • плюс фиксированная выплата.

В 2026 году:

  • стоимость пенсионного балла — 156,76 руб.;

  • фиксированная часть —  9 584,69 руб.;

  • индексация страховых пенсий с 1 января — 7,6%.

Конкретная сумма зависит от вида пенсии (по старости, инвалидности, потере кормильца), северных коэффициентов, наличия иждивенцев и других повышающих коэффициентов.

Что такое социальная пенсия

Социальная пенсия — это минимальная государственная поддержка для тех, кто не имеет права на страховую пенсию либо относится к особо защищаемым категориям (дети‑инвалиды, дети, потерявшие родителей и др.). Ее выплачивают из федерального бюджета по нормам закона №  166‑ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении».

Когда назначается

Социальную пенсию назначают:

  • по старости — тем, кто не заработал минимальный страховой стаж и баллы и не может получать страховую пенсию;

  • по инвалидности — инвалидам I, II, III группы и детям‑инвалидам, у которых нет достаточного стажа для страховой пенсии;

  • по потере кормильца — детям и другим нетрудоспособным членам семьи в определенных случаях;

  • детям, оба родителя которых неизвестны;

  • отдельным категориям, включая представителей коренных малочисленных народов Севера.

Для социальной пенсии по старости возраст выше, чем для страховой:

  • в 2024 году — 63 года для женщин и 68 лет для мужчин;

  • с 2026 года — 64 и 69 лет;

  • с 2028 года — 65 и 70 лет.

Как формируется

Социальная пенсия финансируется напрямую из федерального бюджета, а не из страховых взносов.

Особенности:

  • размер устанавливается в твердой сумме для каждой категории получателей (дети‑инвалиды, инвалиды I, II, III группы, пожилые без стажа и др.);

  • на размер влияют районные коэффициенты для северных территорий;

  • если итоговая сумма ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, назначают социальную доплату.

Как рассчитывается

Социальная пенсия рассчитывается как фиксированная сумма по категории получателя, умноженная на районный коэффициент (если есть) и при необходимости дополняемая социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Базовые размеры социальной пенсии закрепляют постановлением правительства и ежегодно индексируют.

Размер выплат после индексации 01.04.2026 (без районных коэффициентов):

  • дети‑инвалиды и инвалиды с детства I группы — 22 617,67 руб.;

  • инвалиды с детства II группы — 18 848,32 руб.;

  • инвалиды I группы — 18 848,32 руб.;

  • инвалиды II группы, пенсионеры по старости — 9 424,14 руб.;

  • инвалиды III группы — 8 010,57 руб.

С учетом районных коэффициентов (например, 1,15 или 1,5) итоговые суммы увеличиваются.

Отличие страховой пенсии от социальной

Ключевые различия — в основаниях, источнике финансирования, возрасте назначения и способе расчета.

Сравнительная таблица страховой и социальной пенсии:

Критерий

Страховая пенсия

Социальная пенсия

Основание назначения

Наличие стажа и пенсионных баллов, достижение возраста, инвалидность, потеря кормильца

Отсутствие права на страховую пенсию или принадлежность к льготной категории (инвалиды, дети и др.)

Источник финансирования

Страховые взносы в системе ОПС, аккумулируемые в СФР

Федеральный бюджет

Возраст по старости

К 2028 году — 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин

На 5 лет позже: к 2028 году — 65 и 70 лет

Зависимость от стажа и зарплаты

Да, чем больше стаж и «белый» доход, тем выше пенсия

Нет, размер фиксирован и не зависит от стажа и взносов

Формула расчета

ИПК × стоимость балла + фиксированная выплата

Фиксированная сумма по категории + районный коэффициент и социальная доплата

Индексация

Ежегодно, в 2026 году — +7,6% с 1 января

Ежегодно, в 2026 году с 1 апреля планируется индексация на 6,8%

Цель

Компенсация утраченного заработка

Гарантия минимального дохода

«Пенсия – 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег»

На курсе поможем понять, сколько получите от государства и как приумножить свои накопления. Дадим готовые таблицы и чек-листы.

Этот курс — не теория, а практический план действий, как разобраться в законодательстве и увеличить будущую пенсию!

Сейчас можно купить со скидкой 70%: 1 489 ₽ вместо  4 900 ₽

Купить по акции

Какая пенсия больше — страховая или социальная

В среднем страховая пенсия выше социальной, особенно если у человека большой официальный стаж и высокая «белая» зарплата. В 2026 году средняя страховая пенсия по старости после индексации составит около 27 100 руб., тогда как средний размер социальной пенсии — около 16 600 руб. без учета северных коэффициентов.

Однако у людей с минимальным стажем или маленьким количеством баллов страховая пенсия может быть ближе к социальному уровню. При низком доходе им все равно назначают социальную доплату до прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Какие еще бывают виды пенсий

Помимо страховой и социальной, в российской системе есть другие виды пенсионных выплат.

Государственная пенсия по старости

Государственная пенсия по старости — это отдельный вид обеспечения для узких категорий:

  • военных и приравненных к ним;

  • участников и инвалидов Великой Отечественной войны;

  • пострадавших от техногенных и радиационных катастроф;

  • некоторых категорий госслужащих и летчиков‑испытателей.

Она финансируется из бюджета и рассчитывается по специальным нормам, иногда в привязке к денежному довольствию или окладу.

Накопительная пенсия

Накопительные пенсии — это любые дополнительные выплаты сверх государственной системы:

  • корпоративные пенсионные программы работодателя;

  • пенсии негосударственных пенсионных фондов;

  • индивидуальные накопительные программы и инвестиции.

Они не заменяют страховую или социальную пенсию, а добавляются к ним и зависят исключительно от условий договора и сделанных взносов.

Часто задаваемые вопросы

Какая пенсия у пенсионеров — страховая или социальная

У большинства пенсионеров — именно страховая пенсия (по старости, инвалидности или потере кормильца), потому что за них в течение жизни платили страховые взносы.

Социальная назначается меньшей части граждан — тем, кто не заработал права на страховую или относится к специальным категориям (дети‑инвалиды, дети с неизвестными родителями и др.).

Можно ли получать одновременно страховую и социальную пенсию

Нет, одновременно страховую и социальную пенсии по одному основанию получать нельзя. Если человек имеет право на несколько видов пенсий (например, страховую по старости и социальную по инвалидности), он может выбрать одну, как правило, более выгодную по размеру.

Как называется пенсия по возрасту — социальная или страховая

Классическая «пенсия по возрасту» — это страховая пенсия по старости, назначаемая при достижении пенсионного возраста и наличии стажа с пенсионными баллами. Социальная пенсия по старости положена тем, кто не выполнил требования по стажу и баллам и не может претендовать на страховую.

В чем отличие государственной пенсии от страховой

Страховая пенсия:

  • формируется за счет страховых взносов;

  • зависит от индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты;

  • распространяется на всех застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования.

Государственная пенсия:

  • финансируется напрямую из бюджета;

  • назначается ограниченному кругу лиц (военные, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, участники ВОВ и др.);

  • рассчитывается по специальным нормам, часто в процентах от денежного довольствия или оклада.

Что лучше — страховая или социальная пенсия

Если упростить, страховая пенсия почти всегда выгоднее: она выше, зависит от стажа и зарплаты и индексируется с учетом баллов и фиксированной части. Социальная — это пенсия для тех, кто по разным причинам не смог или не успел заработать права на страховую пенсию, ее задача — хотя бы обеспечить минимальный доход на уровне прожиточного минимума с учетом доплат.

Поэтому при выборе поведения в трудовой жизни ставка на «белую» зарплату и страховую пенсию рациональнее, чем расчет на социальную выплату в будущем.

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум