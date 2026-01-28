Чем отличается страховая пенсия от социальной

Страховая и социальная пенсии — похожие, но разные выплаты: первая зависит от стажа и «белой» зарплаты, вторая — это минимальная поддержка без привязки к взносам. В статье разберем, чем именно они отличаются и какой вариант выгоднее по размеру и возможностям для пенсионера.
Что такое страховая пенсия
Страховая пенсия — это ежемесячная выплата, которая компенсирует гражданину утраченный заработок, когда он стал нетрудоспособным по возрасту, инвалидности или из‑за смерти кормильца. Она формируется в системе обязательного пенсионного страхования и напрямую зависит от стажа, зарплаты и начисленных пенсионных баллов.
Когда назначается
Основные случаи:
по старости — при достижении нового пенсионного возраста и наличии минимального стажа и баллов;
по инвалидности — при установлении инвалидности и наличии хотя бы минимального страхового стажа;
по потере кормильца — нетрудоспособным членам семьи умершего застрахованного.
В 2026 году повышенный пенсионный возраст продолжает поэтапно действовать: к 2028 году он будет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, при этом требования к стажу и индивидуальному пенсионному коэффициенту уже зафиксированы — 15 лет и 30 баллов.
Как формируется
Страховая пенсия формируется за счет:
страховых взносов работодателя и самого гражданина в систему обязательного пенсионного страхования;
накопленных пенсионных баллов (индивидуального пенсионного коэффициента);
фиксированной выплаты (базовой части), которую государство периодически индексирует.
Чем дольше официальный стаж и чем выше «белая» зарплата, тем больше начисленных баллов и выше будущая страховая пенсия.
Как рассчитывается
Упрощенно размер страховой пенсии по старости считается так:
количество ИПК × стоимость одного пенсионного балла;
плюс фиксированная выплата.
В 2026 году:
стоимость пенсионного балла — 156,76 руб.;
фиксированная часть — 9 584,69 руб.;
индексация страховых пенсий с 1 января — 7,6%.
Конкретная сумма зависит от вида пенсии (по старости, инвалидности, потере кормильца), северных коэффициентов, наличия иждивенцев и других повышающих коэффициентов.
Социальная пенсия — это минимальная государственная поддержка для тех, кто не имеет права на страховую пенсию либо относится к особо защищаемым категориям (дети‑инвалиды, дети, потерявшие родителей и др.). Ее выплачивают из федерального бюджета по нормам закона № 166‑ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении».
Социальную пенсию назначают:
по старости — тем, кто не заработал минимальный страховой стаж и баллы и не может получать страховую пенсию;
по инвалидности — инвалидам I, II, III группы и детям‑инвалидам, у которых нет достаточного стажа для страховой пенсии;
по потере кормильца — детям и другим нетрудоспособным членам семьи в определенных случаях;
детям, оба родителя которых неизвестны;
отдельным категориям, включая представителей коренных малочисленных народов Севера.
Для социальной пенсии по старости возраст выше, чем для страховой:
в 2024 году — 63 года для женщин и 68 лет для мужчин;
с 2026 года — 64 и 69 лет;
с 2028 года — 65 и 70 лет.
Социальная пенсия финансируется напрямую из федерального бюджета, а не из страховых взносов.
Особенности:
размер устанавливается в твердой сумме для каждой категории получателей (дети‑инвалиды, инвалиды I, II, III группы, пожилые без стажа и др.);
на размер влияют районные коэффициенты для северных территорий;
если итоговая сумма ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, назначают социальную доплату.
Социальная пенсия рассчитывается как фиксированная сумма по категории получателя, умноженная на районный коэффициент (если есть) и при необходимости дополняемая социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Базовые размеры социальной пенсии закрепляют постановлением правительства и ежегодно индексируют.
Размер выплат после индексации 01.04.2026 (без районных коэффициентов):
дети‑инвалиды и инвалиды с детства I группы — 22 617,67 руб.;
инвалиды с детства II группы — 18 848,32 руб.;
инвалиды I группы — 18 848,32 руб.;
инвалиды II группы, пенсионеры по старости — 9 424,14 руб.;
инвалиды III группы — 8 010,57 руб.
С учетом районных коэффициентов (например, 1,15 или 1,5) итоговые суммы увеличиваются.
Ключевые различия — в основаниях, источнике финансирования, возрасте назначения и способе расчета.
Сравнительная таблица страховой и социальной пенсии:
Критерий
Страховая пенсия
Социальная пенсия
Основание назначения
Наличие стажа и пенсионных баллов, достижение возраста, инвалидность, потеря кормильца
Отсутствие права на страховую пенсию или принадлежность к льготной категории (инвалиды, дети и др.)
Источник финансирования
Страховые взносы в системе ОПС, аккумулируемые в СФР
Федеральный бюджет
Возраст по старости
К 2028 году — 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин
На 5 лет позже: к 2028 году — 65 и 70 лет
Зависимость от стажа и зарплаты
Да, чем больше стаж и «белый» доход, тем выше пенсия
Нет, размер фиксирован и не зависит от стажа и взносов
Формула расчета
ИПК × стоимость балла + фиксированная выплата
Фиксированная сумма по категории + районный коэффициент и социальная доплата
Индексация
Ежегодно, в 2026 году — +7,6% с 1 января
Ежегодно, в 2026 году с 1 апреля планируется индексация на 6,8%
Цель
Компенсация утраченного заработка
Гарантия минимального дохода
В среднем страховая пенсия выше социальной, особенно если у человека большой официальный стаж и высокая «белая» зарплата. В 2026 году средняя страховая пенсия по старости после индексации составит около 27 100 руб., тогда как средний размер социальной пенсии — около 16 600 руб. без учета северных коэффициентов.
Однако у людей с минимальным стажем или маленьким количеством баллов страховая пенсия может быть ближе к социальному уровню. При низком доходе им все равно назначают социальную доплату до прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Какие еще бывают виды пенсий
Помимо страховой и социальной, в российской системе есть другие виды пенсионных выплат.
Государственная пенсия по старости
Государственная пенсия по старости — это отдельный вид обеспечения для узких категорий:
военных и приравненных к ним;
участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
пострадавших от техногенных и радиационных катастроф;
некоторых категорий госслужащих и летчиков‑испытателей.
Она финансируется из бюджета и рассчитывается по специальным нормам, иногда в привязке к денежному довольствию или окладу.
Накопительная пенсия
Накопительные пенсии — это любые дополнительные выплаты сверх государственной системы:
корпоративные пенсионные программы работодателя;
пенсии негосударственных пенсионных фондов;
индивидуальные накопительные программы и инвестиции.
Они не заменяют страховую или социальную пенсию, а добавляются к ним и зависят исключительно от условий договора и сделанных взносов.
Часто задаваемые вопросы
У большинства пенсионеров — именно страховая пенсия (по старости, инвалидности или потере кормильца), потому что за них в течение жизни платили страховые взносы.
Социальная назначается меньшей части граждан — тем, кто не заработал права на страховую или относится к специальным категориям (дети‑инвалиды, дети с неизвестными родителями и др.).
Нет, одновременно страховую и социальную пенсии по одному основанию получать нельзя. Если человек имеет право на несколько видов пенсий (например, страховую по старости и социальную по инвалидности), он может выбрать одну, как правило, более выгодную по размеру.
Классическая «пенсия по возрасту» — это страховая пенсия по старости, назначаемая при достижении пенсионного возраста и наличии стажа с пенсионными баллами. Социальная пенсия по старости положена тем, кто не выполнил требования по стажу и баллам и не может претендовать на страховую.
В чем отличие государственной пенсии от страховой
Страховая пенсия:
формируется за счет страховых взносов;
зависит от индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты;
распространяется на всех застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования.
Государственная пенсия:
финансируется напрямую из бюджета;
назначается ограниченному кругу лиц (военные, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, участники ВОВ и др.);
рассчитывается по специальным нормам, часто в процентах от денежного довольствия или оклада.
Если упростить, страховая пенсия почти всегда выгоднее: она выше, зависит от стажа и зарплаты и индексируется с учетом баллов и фиксированной части. Социальная — это пенсия для тех, кто по разным причинам не смог или не успел заработать права на страховую пенсию, ее задача — хотя бы обеспечить минимальный доход на уровне прожиточного минимума с учетом доплат.
Поэтому при выборе поведения в трудовой жизни ставка на «белую» зарплату и страховую пенсию рациональнее, чем расчет на социальную выплату в будущем.
