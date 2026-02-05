8146 ОК БСН моб
6 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

6 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 6 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

6 февраля отмечают День отказа от мобильного телефона, Международный день безопасного Интернета и Международный день бармена. В православном календаре вспоминают блаженную Ксению Петербургскую, Ксению Миласскую, мученика Иоанна Казанского и других святых, а в народной традиции этот день связан с особыми приметами о зимней погоде. 

Какой сегодня праздник в России 6 февраля

В России сегодня отмечают такие важные даты.

  • День памяти блаженной Ксении Петербургской — одной из самых почитаемых русских святых XVIII века, принявшей подвиг юродства Христа ради после ранней кончины супруга. К святой Ксении обращаются с молитвами о браке и семейном благополучии, даровании и воспитании детей, защите от завистников, помощи в решении жилищных вопросов и трудоустройстве, почитая ее помощницей в различных житейских нуждах.

Международные праздники 6 февраля

Праздники в мире 6 февраля:

  • Международный день бармена. Отмечается во многих странах в память о святом Амандe, которого считают покровителем виноделов, пивоваров и трактирщиков. В профессиональном сообществе проводят чемпионаты барменов, обучающие сессии и благотворительные мероприятия.

  • Международный день безопасного Интернета. Проводится при поддержке европейских и международных организаций: организуют кампании по защите детей онлайн, обучающие проекты для родителей и педагогов, обсуждают этику общения в сети и способы противодействия буллингу.

  • День отказа от мобильного телефона. Его отмечают сторонники цифрового баланса в разных странах, призывая на день отключить гаджеты, сократить экранное время, вспомнить о жизни без смартфона и почувствовать разницу в самочувствии и концентрации.

Церковные праздники 6 февраля по православному календарю

Сегодня отмечают несколько церковных праздников.

  • День памяти блаженной Ксении Петербургской. Одна из самых почитаемых русских святых XVIII века, принявшая подвиг юродства Христа ради после ранней смерти мужа. К Ксении обращаются с молитвами о замужестве, создании семьи, детях, защите от завистников, помощи в жилье и работе, ее считают скорой помощницей в житейских нуждах.

  • День памяти преподобной Ксении ( в миру Евсевии ) Миласской, диаконисы. Это ранняя христианская подвижница, которая, по преданию, оставила богатый дом и посвятила себя служению Богу и людям. Ее почитают как пример смирения, милосердия и помощи бедным.

  • День памяти мученика Иоанна Казанского. Юный христианин, пострадавший за веру во время притеснений в Казани. Его называют покровителем детей и молодежи, к нему молятся о защите от несправедливости и злобы.

  • День памяти святителя Герасима, епископа Великопермского, Устьвымского. Святой занимался просвещением и крещением народов Перми Великой, укреплял христианскую веру на северо‑восточных рубежах Руси. Его образ связывают с миссией, терпением и кротостью.

  • Память мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия и других мучеников. Эти святые, по преданию, были казнены за проповедь христианства, их тела пытались сжечь, но огонь не повредил мощам, что воспринимается как знак особой благодати.

Народные праздники и приметы на сегодня 6 февраля

С 6 февраля связаны несколько народных представлений и примет.

  • В народном календаре день почитания Ксении Петербургской воспринимают как время особой духовной защиты. Люди стараются в этот день подать милостыню, помочь нуждающимся, а женщины молятся о благополучии семьи, замужестве, мире в доме и здоровье детей. 

  • Примета гласит: кто 6 февраля искренне поможет бедному или одинокому человеку, тот в течение года сам не останется без поддержки в трудный момент.

  • Примета: если стоит крепкий мороз и ясное небо, зима еще долго не отступит, а снег с ветром и оттепель сулят ранний, но нестабильный приход весны. 

Кто родился в этот день

В этот день родились многие известные люди.

  • Рональд Рейган (1911). Американский актер и политик, 40‑й президент США, сыгравший заметную роль в мировой политике 1980‑х годов и часто ассоциируемый с консервативным поворотом и этапом окончания холодной войны.

  • Боб Марли (1945). Ямайский музыкант, певец и автор песен, один из главных популяризаторов регги в мире, чьи композиции стали символом борьбы за свободу, мир и человеческое достоинство.

  • Владимир Заманский (1926). Советский и российский актер театра и кино, снявшийся во множестве известных фильмов, в том числе военных и драматических, обладатель яркой характерной манеры игры.

  • Наталья Линичук (1956). Советская фигуристка и тренер, олимпийская чемпионка в танцах на льду, впоследствии наставница сильных танцевальных дуэтов.

  • Константин Эрнст (1961). Российский телепродюсер и медиаменеджер, много лет возглавлявший крупный федеральный телеканал, один из самых влиятельных фигур в отечественном телеэфире.

  • Ирина Гринева (1973). Российская актриса театра и кино, известная ролями в драматических и комедийных проектах, а также работами на театральной сцене.

