6 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня отмечают несколько церковных праздников.

День памяти блаженной Ксении Петербургской. Одна из самых почитаемых русских святых XVIII века, принявшая подвиг юродства Христа ради после ранней смерти мужа. К Ксении обращаются с молитвами о замужестве, создании семьи, детях, защите от завистников, помощи в жилье и работе, ее считают скорой помощницей в житейских нуждах.

День памяти преподобной Ксении ( в миру Евсевии ) Миласской, диаконисы. Это ранняя христианская подвижница, которая, по преданию, оставила богатый дом и посвятила себя служению Богу и людям. Ее почитают как пример смирения, милосердия и помощи бедным.

День памяти мученика Иоанна Казанского. Юный христианин, пострадавший за веру во время притеснений в Казани. Его называют покровителем детей и молодежи, к нему молятся о защите от несправедливости и злобы.

День памяти святителя Герасима, епископа Великопермского, Устьвымского. Святой занимался просвещением и крещением народов Перми Великой, укреплял христианскую веру на северо‑восточных рубежах Руси. Его образ связывают с миссией, терпением и кротостью.