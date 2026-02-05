6 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

6 февраля отмечают День отказа от мобильного телефона, Международный день безопасного Интернета и Международный день бармена. В православном календаре вспоминают блаженную Ксению Петербургскую, Ксению Миласскую, мученика Иоанна Казанского и других святых, а в народной традиции этот день связан с особыми приметами о зимней погоде.
Какой сегодня праздник в России 6 февраля
В России сегодня отмечают такие важные даты.
Международные праздники 6 февраля
Праздники в мире 6 февраля:
Международный день бармена. Отмечается во многих странах в память о святом Амандe, которого считают покровителем виноделов, пивоваров и трактирщиков. В профессиональном сообществе проводят чемпионаты барменов, обучающие сессии и благотворительные мероприятия.
Международный день безопасного Интернета. Проводится при поддержке европейских и международных организаций: организуют кампании по защите детей онлайн, обучающие проекты для родителей и педагогов, обсуждают этику общения в сети и способы противодействия буллингу.
День отказа от мобильного телефона. Его отмечают сторонники цифрового баланса в разных странах, призывая на день отключить гаджеты, сократить экранное время, вспомнить о жизни без смартфона и почувствовать разницу в самочувствии и концентрации.
Церковные праздники 6 февраля по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников.
День памяти блаженной Ксении Петербургской. Одна из самых почитаемых русских святых XVIII века, принявшая подвиг юродства Христа ради после ранней смерти мужа. К Ксении обращаются с молитвами о замужестве, создании семьи, детях, защите от завистников, помощи в жилье и работе, ее считают скорой помощницей в житейских нуждах.
День памяти преподобной Ксении ( в миру Евсевии ) Миласской, диаконисы. Это ранняя христианская подвижница, которая, по преданию, оставила богатый дом и посвятила себя служению Богу и людям. Ее почитают как пример смирения, милосердия и помощи бедным.
День памяти мученика Иоанна Казанского. Юный христианин, пострадавший за веру во время притеснений в Казани. Его называют покровителем детей и молодежи, к нему молятся о защите от несправедливости и злобы.
День памяти святителя Герасима, епископа Великопермского, Устьвымского. Святой занимался просвещением и крещением народов Перми Великой, укреплял христианскую веру на северо‑восточных рубежах Руси. Его образ связывают с миссией, терпением и кротостью.
Память мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия и других мучеников. Эти святые, по преданию, были казнены за проповедь христианства, их тела пытались сжечь, но огонь не повредил мощам, что воспринимается как знак особой благодати.
Народные праздники и приметы на сегодня 6 февраля
С 6 февраля связаны несколько народных представлений и примет.
В народном календаре день почитания Ксении Петербургской воспринимают как время особой духовной защиты. Люди стараются в этот день подать милостыню, помочь нуждающимся, а женщины молятся о благополучии семьи, замужестве, мире в доме и здоровье детей.
Примета гласит: кто 6 февраля искренне поможет бедному или одинокому человеку, тот в течение года сам не останется без поддержки в трудный момент.
Примета: если стоит крепкий мороз и ясное небо, зима еще долго не отступит, а снег с ветром и оттепель сулят ранний, но нестабильный приход весны.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди.
Рональд Рейган (1911). Американский актер и политик, 40‑й президент США, сыгравший заметную роль в мировой политике 1980‑х годов и часто ассоциируемый с консервативным поворотом и этапом окончания холодной войны.
Боб Марли (1945). Ямайский музыкант, певец и автор песен, один из главных популяризаторов регги в мире, чьи композиции стали символом борьбы за свободу, мир и человеческое достоинство.
Владимир Заманский (1926). Советский и российский актер театра и кино, снявшийся во множестве известных фильмов, в том числе военных и драматических, обладатель яркой характерной манеры игры.
Наталья Линичук (1956). Советская фигуристка и тренер, олимпийская чемпионка в танцах на льду, впоследствии наставница сильных танцевальных дуэтов.
Константин Эрнст (1961). Российский телепродюсер и медиаменеджер, много лет возглавлявший крупный федеральный телеканал, один из самых влиятельных фигур в отечественном телеэфире.
Ирина Гринева (1973). Российская актриса театра и кино, известная ролями в драматических и комедийных проектах, а также работами на театральной сцене.
