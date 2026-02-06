7 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
7 февраля в России отмечают Всероссийский день зимних видов спорта и День российского бизнес‑образования. В мире вспоминают День рождения огнетушителя, а в православном календаре празднуют икону Божией Матери «Утоли моя печали» и чтут святителя Григория Богослова.
Какой сегодня праздник в России 7 февраля
В России сегодня отмечают такие важные даты.
Всероссийский день зимних видов спорта. Праздник учрежден в память о зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года и призван популяризировать массовый спорт: в регионах проводят лыжные гонки, хоккейные матчи, соревнования по биатлону, фигурному катанию, семейные старты и открытые тренировки.
День российского бизнес‑образования. Профессиональный и образовательный праздник бизнес‑школ, кафедр менеджмента, корпоративных университетов и тренинговых центров; проходят конференции, открытые лекции, встречи выпускников и обсуждения тенденций в развитии предпринимательских компетенций.
Международные праздники 7 февраля
Сегодня в мире отмечают такие праздники.
День рождения огнетушителя. Неформальная дата, связанная с одним из ранних патентов на огнетушитель; ее используют пожарные службы и специалисты по безопасности, чтобы напомнить о правилах противопожарной защиты, провести обучающие тренинги и проверки оснащенности помещений.
День полетов на Луну. Вдохновляющий праздник, посвященный реальным и воображаемым космическим путешествиям; его отмечают уроками астрономии, кинопоказами, лекциями о космосе и творческими проектами о будущих миссиях.
Церковные праздники 7 февраля по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников.
Празднование в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Этот образ Пресвятой Богородицы прославился в XVIII веке, особенно в Москве во время эпидемии чумы 1771 года; перед иконой молятся об утешении в скорбях, исцелении от болезней, избавлении от душевной тоски и житейских трудностей.
День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Один из четырех великих вселенских учителей Церкви, выдающийся богослов IV века, автор глубоких творений о Троице и напутственных проповедей; его почитают как пример соединения образования, красноречия и святой жизни.
День памяти мученицы Филицаты и ее семи сыновей: Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала. По преданию, они приняли мученическую смерть за Христа, отказавшись принести жертву языческим богам; их чтут как пример семейной верности вере и взаимной поддержки в испытаниях.
День памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Первый епископ, принявший мученическую смерть в годы гонений начала XX века; его почитают как одного из новых мучеников и исповедников Церкви и символ стойкости духовенства в переломную эпоху.
Народные праздники и приметы на сегодня 7 февраля
С 7 февраля связаны несколько народных праздников и примет.
В народном календаре этот день ассоциируется с серединой зимы и крепкими морозами: считалось, что если 7 февраля трескучий холод и ясное небо, зима еще продержится долго, а ветер и поземка сулят скорую смену погоды.
Примета: сильный мороз в этот день — к поздней весне, мягкий снег и слабый ветер — к ранним капелям и более раннему снеготаянию.
С празднованием иконы «Утоли моя печали» связывали надежду на облегчение житейских забот. Люди старались провести день спокойно, избегать ссор и обид, больше молиться и помогать нуждающимся, веря, что в ответ их собственные печали уменьшатся.
Примета гласила: если в этот день проявить милосердие и поддержать переживающего тяжелый период, в семье будет мир и согласие.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди.
Анна Иоанновна (1693). Российская императрица, правившая в первой половине XVIII века; при ней усилилось влияние дворянской знати и иностранцев при дворе, продолжилось развитие армии и императорского двора.
Томас Мор (1478). Английский философ, юрист и государственный деятель, автор утопического трактата «Утопия», повлиявшего на политическую мысль и представления о справедливом обществе.
Чарльз Диккенс (1812). Английский писатель, классик мировой литературы, создатель романов «Оливер Твист», «Большие надежды», «Рождественская песнь в прозе» и других произведений о жизни викторианской Англии.
Александр Чижевский (1897). Российский и советский биофизик и мыслитель, один из основоположников гелиобиологии, исследователь влияния солнечной активности на биосферу и человека.
Марк Тайманов (1926). Советский шахматист, гроссмейстер, многократный чемпион СССР в составе команды, участник турниров претендентов и теоретик шахмат.
Анита Цой (1971). Российская певица, автор‑исполнитель, известная яркими сценическими шоу, популярными эстрадными хитами и участием в телевизионных проектах.
