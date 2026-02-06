7 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня отмечают несколько церковных праздников.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Этот образ Пресвятой Богородицы прославился в XVIII веке, особенно в Москве во время эпидемии чумы 1771 года; перед иконой молятся об утешении в скорбях, исцелении от болезней, избавлении от душевной тоски и житейских трудностей.

День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Один из четырех великих вселенских учителей Церкви, выдающийся богослов IV века, автор глубоких творений о Троице и напутственных проповедей; его почитают как пример соединения образования, красноречия и святой жизни.

День памяти мученицы Филицаты и ее семи сыновей: Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала. По преданию, они приняли мученическую смерть за Христа, отказавшись принести жертву языческим богам; их чтут как пример семейной верности вере и взаимной поддержки в испытаниях.