7 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Общество
7 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 7 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

7 февраля в России отмечают Всероссийский день зимних видов спорта и День российского бизнес‑образования. В мире вспоминают День рождения огнетушителя, а в православном календаре празднуют икону Божией Матери «Утоли моя печали» и чтут святителя Григория Богослова.

Какой сегодня праздник в России 7 февраля

В России сегодня отмечают такие важные даты.

  • Всероссийский день зимних видов спорта. Праздник учрежден в память о зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года и призван популяризировать массовый спорт: в регионах проводят лыжные гонки, хоккейные матчи, соревнования по биатлону, фигурному катанию, семейные старты и открытые тренировки.

  • День российского бизнес‑образования. Профессиональный и образовательный праздник бизнес‑школ, кафедр менеджмента, корпоративных университетов и тренинговых центров; проходят конференции, открытые лекции, встречи выпускников и обсуждения тенденций в развитии предпринимательских компетенций.

Международные праздники 7 февраля

Сегодня в мире отмечают такие праздники.

  • День рождения огнетушителя. Неформальная дата, связанная с одним из ранних патентов на огнетушитель; ее используют пожарные службы и специалисты по безопасности, чтобы напомнить о правилах противопожарной защиты, провести обучающие тренинги и проверки оснащенности помещений.

  • День полетов на Луну. Вдохновляющий праздник, посвященный реальным и воображаемым космическим путешествиям; его отмечают уроками астрономии, кинопоказами, лекциями о космосе и творческими проектами о будущих миссиях.

Церковные праздники 7 февраля по православному календарю

Сегодня отмечают несколько церковных праздников.

  • Празднование в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Этот образ Пресвятой Богородицы прославился в XVIII веке, особенно в Москве во время эпидемии чумы 1771 года; перед иконой молятся об утешении в скорбях, исцелении от болезней, избавлении от душевной тоски и житейских трудностей.

  • День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Один из четырех великих вселенских учителей Церкви, выдающийся богослов IV века, автор глубоких творений о Троице и напутственных проповедей; его почитают как пример соединения образования, красноречия и святой жизни.

  • День памяти мученицы Филицаты и ее семи сыновей: Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала. По преданию, они приняли мученическую смерть за Христа, отказавшись принести жертву языческим богам; их чтут как пример семейной верности вере и взаимной поддержки в испытаниях.

  • День памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Первый епископ, принявший мученическую смерть в годы гонений начала XX века; его почитают как одного из новых мучеников и исповедников Церкви и символ стойкости духовенства в переломную эпоху.

Народные праздники и приметы на сегодня 7 февраля

С 7 февраля связаны несколько народных праздников и примет.

  • В народном календаре этот день ассоциируется с серединой зимы и крепкими морозами: считалось, что если 7 февраля трескучий холод и ясное небо, зима еще продержится долго, а ветер и поземка сулят скорую смену погоды. 

  • Примета: сильный мороз в этот день — к поздней весне, мягкий снег и слабый ветер — к ранним капелям и более раннему снеготаянию.

  • С празднованием иконы «Утоли моя печали» связывали надежду на облегчение житейских забот. Люди старались провести день спокойно, избегать ссор и обид, больше молиться и помогать нуждающимся, веря, что в ответ их собственные печали уменьшатся. 

  • Примета гласила: если в этот день проявить милосердие и поддержать переживающего тяжелый период, в семье будет мир и согласие.

Кто родился в этот день

В этот день родились многие известные люди.

  • Анна Иоанновна (1693). Российская императрица, правившая в первой половине XVIII века; при ней усилилось влияние дворянской знати и иностранцев при дворе, продолжилось развитие армии и императорского двора.

  • Томас Мор (1478). Английский философ, юрист и государственный деятель, автор утопического трактата «Утопия», повлиявшего на политическую мысль и представления о справедливом обществе.

  • Чарльз Диккенс (1812). Английский писатель, классик мировой литературы, создатель романов «Оливер Твист», «Большие надежды», «Рождественская песнь в прозе» и других произведений о жизни викторианской Англии.

  • Александр Чижевский (1897). Российский и советский биофизик и мыслитель, один из основоположников гелиобиологии, исследователь влияния солнечной активности на биосферу и человека.

  • Марк Тайманов (1926). Советский шахматист, гроссмейстер, многократный чемпион СССР в составе команды, участник турниров претендентов и теоретик шахмат.

  • Анита Цой (1971). Российская певица, автор‑исполнитель, известная яркими сценическими шоу, популярными эстрадными хитами и участием в телевизионных проектах.

