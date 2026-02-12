13 февраля в мире отмечают Всемирный день радио и День сладких снов. В России к этому дню приурочены языковые и культурные инициативы. В православном календаре вспоминают бессребреников мучеников Кира и Иоанна, мученицу Афанасию с дочерьми и святителя Никиту Печерского, а в народном календаре день известен как Никита‑пожарник.
Какой сегодня праздник в России 13 февраля
В России сегодня отмечают такие важные даты:
День якутского языка и письменности (региональный праздник). В Якутии и якутских диаспорах проводят уроки, конкурсы чтения, концерты и культурные программы, посвященные сохранению и развитию национального языка и письменной традиции.
День русского мата. Неформальная дата, которую используют как повод поговорить о феномене обсценной лексики в русском языке: в СМИ и блогах вспоминают исторические корни, фольклорный и разговорный пласт, а также обсуждают границы уместности такой речи.
Международные праздники 13 февраля
Праздники в мире:
Всемирный день радио. Отмечается по инициативе ЮНЕСКО и ООН как праздник одного из самых доступных и живучих медиа: радиостанции всего мира готовят спецпроекты, рассказывают истории слушателей и ведущих, поднимают темы свободы слова, локального вещания и экстренных оповещений.
День сладких снов. Праздник, призывающий уделить внимание режиму сна и качеству отдыха: люди делятся вечерними ритуалами, советами по гигиене сна, а также стараются лечь пораньше.
Церковные праздники 13 февраля по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников:
День бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. По преданию, святые Кир и Иоанн были бессребрениками‑целителями, которые лечили людей без платы и проповедовали Христа, а Афанасия с дочерьми приняли мученическую смерть за веру; их почитают как заступников болящих, семей и тех, кто нуждается в милосердии.
День памяти святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского. Святитель Никита известен как монах‑подвижник Киево‑Печерской лавры, а затем епископ Новгородский, прославившийся строгой жизнью, молитвой и чудесами; к нему обращаются как к покровителю от пожаров, засухи и других бедствий.
День памяти мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, а также мученицы Трифены Кизической и святителя Афанасия, епископа Меерона. Эти святые, по церковному преданию, были казнены за христианскую веру в эпоху ранних гонений; их жития приводят как примеры стойкости и верности Христу даже перед лицом смертельной опасности.
Народные праздники и приметы на сегодня 13 февраля
С 13 февраля связаны несколько народных праздников и примет:
Никита‑пожарник. В народном календаре святителя Никиту уважали как хранителя от огня, молний и палящего солнца: считалось, что его молитвами можно было «усмирить» пожар или засуху. В этот день старались соблюдать осторожность с огнем, не разжигать печи слишком сильно, не устраивать шумных ссор — чтобы не «разжечь пожар» в доме.
Наши предки верили, что погода 13 февраля подсказывает, каким будет лето и насколько опасными могут оказаться грозы и засуха. Если день выдавался ветреным и сухим, ждали жаркого, местами пожароопасного лета, а тихий снег и мягкая температура считались признаком более ровной и дождливой теплой поры.
Примета: случайно найденные в этот день деньги лучше отдать нищим, тогда год пройдет удачнее и дом будет под особой защитой от бед.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди:
Федор Шаляпин (1873). Русский оперный певец, один из самых великих басов в истории, прославившийся мощным голосом и яркой актерской игрой, выступавший на ведущих мировых сценах.
Ким Новак (1933). Американская актриса, звезда классического Голливуда, наиболее известная по роли в фильме Альфреда Хичкока «Головокружение» и ряду популярных картин 1950–1960‑х годов.
Робби Уильямс (1974). Британский певец и автор песен, бывший участник группы Take That, ставший одной из самых успешных поп‑звезд Европы благодаря сольной карьере и эффектным концертным шоу.
Татьяна Тарасова (1947). Советский и российский тренер по фигурному катанию, подготовившая множество чемпионов мира и олимпийских чемпионов, один из самых авторитетных наставников в истории вида спорта.
Виктор Логинов (1975). Российский актер театра и кино, телеведущий, широко известный зрителям по ролям в комедийных и семейных сериалах.
Начать дискуссию