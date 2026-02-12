Сегодня отмечают несколько церковных праздников:

День бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. По преданию, святые Кир и Иоанн были бессребрениками‑целителями, которые лечили людей без платы и проповедовали Христа, а Афанасия с дочерьми приняли мученическую смерть за веру; их почитают как заступников болящих, семей и тех, кто нуждается в милосердии.

День памяти святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского. Святитель Никита известен как монах‑подвижник Киево‑Печерской лавры, а затем епископ Новгородский, прославившийся строгой жизнью, молитвой и чудесами; к нему обращаются как к покровителю от пожаров, засухи и других бедствий.