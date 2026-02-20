21 февраля в России отмечают День фельдшера, а во всем мире — Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода. В православном календаре вспоминают великомученика Феодора Стратилата и других святых, а в народной традиции день связан с зимними приметами и особыми запретами на тяжелую работу.

Профессиональный праздник медицинских работников, которые принимают пациентов в ФАПах, поликлиниках, на скорой помощи и в сельской местности. В этот день говорят о значении фельдшеров для системы здравоохранения, вручают благодарности, проводят тематические сюжеты в СМИ и в медколледжах.

В России сегодня отмечают такие важные даты:

Его отмечают профессиональные ассоциации гидов, музеи и туристические компании: проводят специальные экскурсии, обучающие семинары, акции для школьников и студентов, а также поднимают вопросы качества экскурсий и сервиса.

Учрежден ЮНЕСКО в поддержку языкового разнообразия и сохранения малых языков; по всему миру проходят акции против исчезновения языков, конференции лингвистов, школьные мероприятия и культурные фестивали.

Церковные праздники 21 февраля по православному календарю

Сегодня в православном календаре:

День памяти великомученика Феодора Стратилата

По преданию, он был военачальником в римской армии и прославился не только воинской доблестью, но и победой над чудовищным змеем, наводившим ужас на жителей Малой Азии; оставаясь христианином, он принял мученическую смерть за веру. Его почитают как защитника в бедах и скорбях, покровителя воинов и всех, кто борется со «змеями» в своей жизни — страхами и несправедливостью.

Отдание праздника Сретения Господня

Завершается период попразднства, но в богослужениях еще звучит тема встречи Христа и праведного Симеона, света и надежды, что воспринимается как духовная граница между глубокой зимой и ожиданием весны.

Память пророка Захарии Серповидца из 12

Один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета, говоривший о покаянии, Божьем суде и надежде на спасение; его имя связывают с видениями о будущем народа Израиля и Мессии.

Память святителя Саввы II, архиепископа Сербского, и священномучеников Симеона, Андрея, Сергия, Петра и Александра пресвитера