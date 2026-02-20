21 февраля в России отмечают День фельдшера, а во всем мире — Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода. В православном календаре вспоминают великомученика Феодора Стратилата и других святых, а в народной традиции день связан с зимними приметами и особыми запретами на тяжелую работу.
Какой сегодня праздник в России 21 февраля
В России сегодня отмечают такие важные даты:
День фельдшера в России
Профессиональный праздник медицинских работников, которые принимают пациентов в ФАПах, поликлиниках, на скорой помощи и в сельской местности. В этот день говорят о значении фельдшеров для системы здравоохранения, вручают благодарности, проводят тематические сюжеты в СМИ и в медколледжах.
Международные праздники 21 февраля
Сегодня в мире отмечают такие праздники:
Международный день родного языка
Учрежден ЮНЕСКО в поддержку языкового разнообразия и сохранения малых языков; по всему миру проходят акции против исчезновения языков, конференции лингвистов, школьные мероприятия и культурные фестивали.
Всемирный день экскурсовода
Его отмечают профессиональные ассоциации гидов, музеи и туристические компании: проводят специальные экскурсии, обучающие семинары, акции для школьников и студентов, а также поднимают вопросы качества экскурсий и сервиса.
Церковные праздники 21 февраля по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
День памяти великомученика Феодора Стратилата
По преданию, он был военачальником в римской армии и прославился не только воинской доблестью, но и победой над чудовищным змеем, наводившим ужас на жителей Малой Азии; оставаясь христианином, он принял мученическую смерть за веру. Его почитают как защитника в бедах и скорбях, покровителя воинов и всех, кто борется со «змеями» в своей жизни — страхами и несправедливостью.
Отдание праздника Сретения Господня
Завершается период попразднства, но в богослужениях еще звучит тема встречи Христа и праведного Симеона, света и надежды, что воспринимается как духовная граница между глубокой зимой и ожиданием весны.
Память пророка Захарии Серповидца из 12
Один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета, говоривший о покаянии, Божьем суде и надежде на спасение; его имя связывают с видениями о будущем народа Израиля и Мессии.
Память святителя Саввы II, архиепископа Сербского, и священномучеников Симеона, Андрея, Сергия, Петра и Александра пресвитера
Эти святые прославились служением Церкви и стойкостью в испытаниях; к ним обращаются с молитвами о сохранении веры, укреплении семьи и общины.
Народные праздники и приметы на сегодня 21 февраля
С 21 февраля связаны несколько народных сюжетов и примет:
В народном календаре этот день относится к поздней зиме, когда люди особенно внимательно следили за погодой. Если 21 февраля дует сильный ветер и метет поземка, ждали затяжной весны с дождями и слякотью; тихая, ясная погода считалась признаком скорого, дружного потепления. Примета гласила: «Каков день на Феодора — таков и март будет».
В некоторых местностях 21 февраля избегали начинать тяжелые и рискованные работы — дальние поездки, крупные сделки или затяжные ссоры, считая день не самым благоприятным для резких шагов. Вместо этого советовали заняться домашними делами, планированием, мелкими починками и заботой о близких.
Считалось, что добрые дела, сделанные в этот день, «вернутся весной» в виде удачи и облегчения забот.
Кто родился в этот день
21 февраля родились многие известные люди:
Петр III (1728). Российский император, правивший недолго, но оставивший заметный след в истории своей личностью и последующими событиями — свержением и приходом к власти Екатерины II.
Алексей Косыгин (1904). Советский государственный деятель, председатель Совета министров СССР, один из ключевых руководителей послевоенного периода и инициаторов экономических реформ 1960‑х годов.
Чак Паланик (1962). Американский писатель, автор романов «Бойцовский клуб», «Удушье» и других провокационных произведений, ставших культовыми для части молодежной аудитории.
Николай Расторгуев (1957). Российский певец, лидер группы «Любэ», чьи песни о России, армейской теме и человеческих отношениях давно стали узнаваемыми хитами.
Вера Алентова (1942). Советская и российская актриса театра и кино, особенно известная по роли в фильме «Москва слезам не верит» и ряду других кинолент.
Илья Любимов (1975). Российский актер театра и кино, занятый в современных фильмах, сериалах и озвучании, в том числе зарубежных проектов.
Начать дискуссию