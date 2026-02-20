Акция ОСНО моб
День защитника Отечества в 2026 году: история праздника 23 февраля, сколько будет выходных

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества — символизирующий уважение к военной истории страны и тем, кто стоит на страже ее безопасности. Сколько будет выходных, история праздника и интересные факты.

23 февраля — выходной или нет в 2026 году

В 2026 году День защитника Отечества, 23 февраля, выпадает на понедельник и является официальным нерабочим праздничным днем.

Для большинства работников с пятидневной рабочей неделей февраль 2026 года включает в себя одну укороченную рабочую неделю и длинные выходные в честь праздника.

Сколько будет выходных

В 2026 году в связи с 23 февраля предусмотрены следующие дни отдыха.

  • При пятидневной рабочей неделе: три выходных подряд — с 21 по 23 февраля включительно суббота, воскресенье и понедельник.

  • Первый рабочий день после праздника — вторник, 24 февраля 2026 года.

20 февраля — сокращенный день или нет

20 февраля 2026 года не относится к предпраздничным дням и не подлежит сокращению на один час, поскольку нерабочий праздничный день 23 февраля выпадает на понедельник, а ему непосредственно предшествует выходной день — воскресенье, 22 февраля.

В соответствии со ст. 95 ТК сокращается только продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, поэтому пятница 20 февраля 2026 года считается обычным рабочим днём в стандартной продолжительности.

Когда 23 февраля стал выходным днем

Изначально 23 февраля долгое время было памятной датой и не всегда сопровождалось официальным выходным. В советский период статус и формат праздника несколько раз менялись.

После распада СССР День защитника Отечества был закреплен как государственный праздник в России и включен в перечень нерабочих праздничных дней. Постепенно он стал традиционным зимним выходным, вокруг которого формируют короткие рабочие недели и продолжительные выходные.

История праздника 23 февраля

За более чем сто лет этот февральский праздник успел сменить несколько названий, пережить распад СССР и преобразование государственной системы, но при этом сохранил свою главную суть — напоминать о тех, кто в разные времена стоял на страже безопасности страны.

История возникновения праздника в России

Истоки 23 февраля связаны с событиями 1918 года и созданием Рабоче‑крестьянской Красной армии. В конце января 1918 года был принят декрет об организации РККА и РККФ, а спустя год дата 23 февраля оказалась закреплена как день, связанный с защитниками молодой Советской республики.

В 1920‑е годы праздник проходил под разными названиями, а к середине XX века окончательно закрепился как День Советской армии и Военно‑морского флота. После распада СССР в России он был переименован в День защитника Отечества, сохранив преемственность военной тематики и уважение к службе в армии.

Современное значение

Сегодня 23 февраля воспринимается не только как профессиональный праздник военных, но и как более широкий день уважения ко всем, кто связан с защитой страны и ее безопасности. Это действующие военнослужащие, ветераны, сотрудники силовых структур.

На уровне массовой культуры день превратился в «мужской праздник», когда поздравляют не только военных, но и всех мужчин, однако официально он по‑прежнему связан прежде всего с защитой Отечества и воинской службой.

Символы и традиции Дня защитника Отечества

Традиции 23 февраля сочетают государственные и семейные.

Основные символы и распространенные обычаи выглядят так.

  • Военная символика. Используются изображения звезд, флагов, орденов, камуфляжа, кораблей и самолетов, проводится показ военной техники и выступления военных оркестров.

  • Официальные церемонии. Проходят возложения венков к памятникам, встречи с ветеранами, вручение государственных и ведомственных наград.

  • Поздравления военнослужащих и ветеранов. Проводятся концерты, тематические уроки в школах, встречи в воинских частях, акции поддержки для действующих военных.

  • Подарки и поздравления мужчинам. В коллективах и семьях дарят символические подарки, поздравляют коллег и близких, организуют корпоративные мероприятия и домашние застолья.

  • Патриотические мероприятия. К дате приурочивают уроки мужества, показы документальных и художественных фильмов о войне, выставки и тематические публикации.

Интересные факты о 23 февраля

С праздником связано несколько любопытных подробностей.

  • Дата 23 февраля изначально не совпадала с реальной датой создания Рабоче‑крестьянской Красной армии, которая приходится на конец января, однако именно февральская дата закрепилась в массовом сознании и календаре.

  • До конца 1940‑х годов праздник имел статус памятного дня и не сопровождался столь масштабными торжествами, как после его закрепления в качестве официального праздника.

  • Праздник пережил смену политических эпох и названий, но тема уважения к армии и защитникам страны оставалась центральной.

  • В разных странах, возникших на постсоветском пространстве, часть военных праздников была перенесена на другие даты, однако 23 февраля сохранил значение в ряде государств.

Где еще празднуют

День защитника Отечества 23 февраля, помимо России, отмечают и в некоторых других странах, в основном связанных с общим историческим наследием.

В числе таких государств:

  • Беларусь;

  • Киргизия;

  • Таджикистан;

  • Армения;

  • Абхазия;

  • Южная Осетия.

Формат празднования и официальные статусы в этих странах различаются, но везде 23 февраля так или иначе связано с темой вооруженных сил и защитников Родины.

