23 февраля в России отмечают День защитника Отечества — символизирующий уважение к военной истории страны и тем, кто стоит на страже ее безопасности. Сколько будет выходных, история праздника и интересные факты.
23 февраля — выходной или нет в 2026 году
В 2026 году День защитника Отечества, 23 февраля, выпадает на понедельник и является официальным нерабочим праздничным днем.
Для большинства работников с пятидневной рабочей неделей февраль 2026 года включает в себя одну укороченную рабочую неделю и длинные выходные в честь праздника.
Сколько будет выходных
В 2026 году в связи с 23 февраля предусмотрены следующие дни отдыха.
При пятидневной рабочей неделе: три выходных подряд — с 21 по 23 февраля включительно суббота, воскресенье и понедельник.
Первый рабочий день после праздника — вторник, 24 февраля 2026 года.
20 февраля — сокращенный день или нет
20 февраля 2026 года не относится к предпраздничным дням и не подлежит сокращению на один час, поскольку нерабочий праздничный день 23 февраля выпадает на понедельник, а ему непосредственно предшествует выходной день — воскресенье, 22 февраля.
В соответствии со ст. 95 ТК сокращается только продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, поэтому пятница 20 февраля 2026 года считается обычным рабочим днём в стандартной продолжительности.
Когда 23 февраля стал выходным днем
Изначально 23 февраля долгое время было памятной датой и не всегда сопровождалось официальным выходным. В советский период статус и формат праздника несколько раз менялись.
После распада СССР День защитника Отечества был закреплен как государственный праздник в России и включен в перечень нерабочих праздничных дней. Постепенно он стал традиционным зимним выходным, вокруг которого формируют короткие рабочие недели и продолжительные выходные.
История праздника 23 февраля
За более чем сто лет этот февральский праздник успел сменить несколько названий, пережить распад СССР и преобразование государственной системы, но при этом сохранил свою главную суть — напоминать о тех, кто в разные времена стоял на страже безопасности страны.
История возникновения праздника в России
Истоки 23 февраля связаны с событиями 1918 года и созданием Рабоче‑крестьянской Красной армии. В конце января 1918 года был принят декрет об организации РККА и РККФ, а спустя год дата 23 февраля оказалась закреплена как день, связанный с защитниками молодой Советской республики.
В 1920‑е годы праздник проходил под разными названиями, а к середине XX века окончательно закрепился как День Советской армии и Военно‑морского флота. После распада СССР в России он был переименован в День защитника Отечества, сохранив преемственность военной тематики и уважение к службе в армии.
Современное значение
Сегодня 23 февраля воспринимается не только как профессиональный праздник военных, но и как более широкий день уважения ко всем, кто связан с защитой страны и ее безопасности. Это действующие военнослужащие, ветераны, сотрудники силовых структур.
На уровне массовой культуры день превратился в «мужской праздник», когда поздравляют не только военных, но и всех мужчин, однако официально он по‑прежнему связан прежде всего с защитой Отечества и воинской службой.
Символы и традиции Дня защитника Отечества
Традиции 23 февраля сочетают государственные и семейные.
Основные символы и распространенные обычаи выглядят так.
Военная символика. Используются изображения звезд, флагов, орденов, камуфляжа, кораблей и самолетов, проводится показ военной техники и выступления военных оркестров.
Официальные церемонии. Проходят возложения венков к памятникам, встречи с ветеранами, вручение государственных и ведомственных наград.
Поздравления военнослужащих и ветеранов. Проводятся концерты, тематические уроки в школах, встречи в воинских частях, акции поддержки для действующих военных.
Подарки и поздравления мужчинам. В коллективах и семьях дарят символические подарки, поздравляют коллег и близких, организуют корпоративные мероприятия и домашние застолья.
Патриотические мероприятия. К дате приурочивают уроки мужества, показы документальных и художественных фильмов о войне, выставки и тематические публикации.
Интересные факты о 23 февраля
С праздником связано несколько любопытных подробностей.
Дата 23 февраля изначально не совпадала с реальной датой создания Рабоче‑крестьянской Красной армии, которая приходится на конец января, однако именно февральская дата закрепилась в массовом сознании и календаре.
До конца 1940‑х годов праздник имел статус памятного дня и не сопровождался столь масштабными торжествами, как после его закрепления в качестве официального праздника.
Праздник пережил смену политических эпох и названий, но тема уважения к армии и защитникам страны оставалась центральной.
В разных странах, возникших на постсоветском пространстве, часть военных праздников была перенесена на другие даты, однако 23 февраля сохранил значение в ряде государств.
Где еще празднуют
День защитника Отечества 23 февраля, помимо России, отмечают и в некоторых других странах, в основном связанных с общим историческим наследием.
В числе таких государств:
Беларусь;
Киргизия;
Таджикистан;
Армения;
Абхазия;
Южная Осетия.
Формат празднования и официальные статусы в этих странах различаются, но везде 23 февраля так или иначе связано с темой вооруженных сил и защитников Родины.
