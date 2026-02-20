23 февраля — выходной или нет в 2026 году

Для большинства работников с пятидневной рабочей неделей февраль 2026 года включает в себя одну укороченную рабочую неделю и длинные выходные в честь праздника.

В 2026 году День защитника Отечества , 23 февраля , выпадает на понедельник и является официальным нерабочим праздничным днем.

Сколько будет выходных

Первый рабочий день после праздника — вторник, 24 февраля 2026 года.

При пятидневной рабочей неделе: три выходных подряд — с 21 по 23 февраля включительно суббота, воскресенье и понедельник.

В 2026 году в связи с 23 февраля предусмотрены следующие дни отдыха.

20 февраля — сокращенный день или нет

20 февраля 2026 года не относится к предпраздничным дням и не подлежит сокращению на один час, поскольку нерабочий праздничный день 23 февраля выпадает на понедельник, а ему непосредственно предшествует выходной день — воскресенье, 22 февраля.

В соответствии со ст. 95 ТК сокращается только продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, поэтому пятница 20 февраля 2026 года считается обычным рабочим днём в стандартной продолжительности.