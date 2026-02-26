Что отражать в пояснениях к бухгалтерской отчетности

Что отражать в пояснениях
В приложении 8 к ФСБУ 4/2023 приведен образец пояснений. Использовать его необязательно. Главное — раскрыть всю существенную информацию, которая есть в основных формах отчетности.
Можно указать основные закономерности за последний период по активам, доходам и расходам, а также обязательствам. Раскрывать анализ финансового состояния не нужно.
В пояснениях обязательно отражают два раздела:
Общая информация об организации: основные виды деятельности, структура уставного капитала, а также информация о руководителе и главном бухгалтере.
Учетная политика. Там указывают ссылки на ФСБУ и ПБУ, если организация соблюдает все требования этих стандартов.
Вести бухгалтерский и налоговый учеты на любой системе налогообложения научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа обновлена: в курсе есть уроки по использованию ИИ в работе, расчету среднего заработка по новым правилам, налогу на прибыль и НДС. Курс позволит получить базовые знания и освоить новую профессию с нуля. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 69%: 10 900 рублей вместо
36 000 рублей. Срок акции ограничен.
Что указывать в разделе «Учетная политика»
Если организация имеет право на ведение упрощенного бухучета (что дает право не применять конкретные ПБУ и ФСБУ), то нужно указать: какие именно упрощения в учете использует компания.
Отклонение от общих правил или использование собственных в отношении учетной политики по активам, обязательствам, доходам и расходам, необходимо отразить в пояснениях. Если учетную политику меняли, это также стоит указать: описать причины и возникшие изменения.
Информацию (которая установлена отдельными ПБУ и ФСБУ) раскрывают, только при ее существенности.
Начать дискуссию