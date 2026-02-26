Что отражать в пояснениях к бухгалтерской отчетности

Что отражать в пояснениях

В приложении 8 к ФСБУ 4/2023 приведен образец пояснений. Использовать его необязательно. Главное — раскрыть всю существенную информацию, которая есть в основных формах отчетности.

Можно указать основные закономерности за последний период по активам, доходам и расходам, а также обязательствам. Раскрывать анализ финансового состояния не нужно.

В пояснениях обязательно отражают два раздела:

Общая информация об организации: основные виды деятельности, структура уставного капитала, а также информация о руководителе и главном бухгалтере. Учетная политика. Там указывают ссылки на ФСБУ и ПБУ, если организация соблюдает все требования этих стандартов.