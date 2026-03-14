15 марта в России отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно‑коммунального хозяйства, а также День Новороссийской военно‑морской базы ВМФ России. В мире эту дату связывают с Всемирным днем прав потребителей, Международным днем защиты бельков. По православному календарю чествуют икону Божией Матери «Державная» и продолжают Крестопоклонную седмицу Великого поста, а народный календарь хранит память о Федоте‑Ветроносе.
Какой праздник в России 15 марта
В России 15 марта отмечают такие даты:
День работников бытового обслуживания населения и жилищно‑коммунального хозяйства
Профессиональный праздник сотрудников коммунальных служб, управляющих компаний, мастеров по ремонту, работников парикмахерских, ателье, химчисток и других сфер, отвечающих за комфорт повседневной жизни. В этот день подчеркивают, что чистые улицы, свет в квартирах, горячая вода и доступные бытовые услуги — результат ежедневного труда тысяч людей, которые часто остаются «за кадром».
День Новороссийской военно‑морской базы ВМФ России
Праздник оперативно‑тактического объединения Черноморского флота, чья история тесно связана с обороной Новороссийска и развитием военно‑морской инфраструктуры на Черном море. Личный состав базы в этот день подводит итоги службы, проходит торжественные построения и возложения цветов к памятникам погибшим морякам.
Международные праздники 15 марта
В мире 15 марта отмечают:
Всемирный день прав потребителей
Дата приурочена к обращению Джона Кеннеди о правах потребителей и сегодня стала глобальной кампанией за честную рекламу, качество товаров и услуг, безопасность продукции и доступ к информации. Общественные организации в этот день проводят проверки, запускают горячие линии и разъяснительные акции о том, как защищать свои права при покупках в магазинах и онлайн. Праздник напоминает, что информированный и требовательный покупатель — важный элемент здоровой рыночной экономики.
Международный день защиты бельков
Экологическая дата, посвященная охране детенышей тюленей, особенно белков — щенков гренландского тюленя с белоснежным мехом, из‑за которого их долго массово истребляли ради шкур. Экологи и зоозащитники добиваются запрета жестоких промыслов, рассказывают о состоянии популяций и хрупкости арктических экосистем.
Всемирный день уважения
Современная международная инициатива, призывающая уделить внимание культуре вежливости, толерантности и уважительного общения. В школах, офисах и онлайн‑сообществах проводят флешмобы и тематические занятия, где говорят о помощи слабым, уважении к старшим, недопустимости буллинга и дискриминации. День напоминает, что уважение — основа мирного сосуществования и здорового общества.
Международный день борьбы с полицейской жестокостью
Дата возникла как гражданская инициатива и отмечается в ряде стран, чтобы привлечь внимание к случаям чрезмерного применения силы и необходимости общественного контроля над правоохранительными органами. Праздник поднимает важные вопросы баланса между безопасностью и соблюдением прав человека.
Церковные праздники 15 марта по православному календарю
В православном календаре отмечают:
Празднование иконы Божией Матери «Державная»
По церковному преданию, 15 марта 1917 года крестьянке Евдокии Адриановой было во сне указано место в подвале храма села Коломенское под Москвой, где нашли забытый образ Богородицы: Богоматерь сидит на царском троне со скипетром и державой в руках. Явление иконы в дни отречения Николая II верующие восприняли как знак того, что Матерь Божия принимает на себя особое попечение о России. Перед образом «Державная» молятся о судьбе страны, защите от бедствий, мудрости властей и сохранении народа в вере.
Неделя 3‑я Великого поста: Крестопоклонная седмица
На этой седмице в храмах выносится для поклонения Честной и Животворящий Крест Господень, чтобы поддержать верующих в середине поста. Богослужения наполнены крестопоклонными песнопениями, верующие прикладываются к кресту и размышляют о смысле жертвы Христа, о терпении и любви. Этот период призван укрепить тех, кто устал от поста, и вдохновить продолжать духовный путь с новым усердием.
День памяти священномученика Феодота Киринейского
Священномученик Феодот Киринейский, память которого в народном календаре связана с днем Федота Ветроноса, был епископом города Киринии на Кипре и проповедником христианства во времена гонений. Он открыто исповедовал Христа при императоре Ликинии, за что подвергался допросам и мучениям, но не отрекся от веры и после освобождения вернулся к своей пастве. Пробыв еще около двух лет на епископской кафедре, Феодот мирно скончался, почитается Церковью как святитель и мученик.
Народные праздники и приметы на 15 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
Федот Ветронос. В народном календаре 15 марта посвящали памяти священномученика Феодота, епископа Киринейского, которого на Руси прозвали Федотом‑Ветроносом из‑за характерной для этого дня ветреной погоды. Считалось, что какие ветры поднимутся на Федота, такими во многом будут весна и лето: по направлению и силе ветра судили о будущих дождях, засухе и грозах.
Сильный, порывистый ветер 15 марта — к бурному, грозовому лету с частыми ливнями и громами.
Теплый южный ветер сулит раннюю весну и хороший урожай хлебов. Холодный северный ветер обещает затяжную весну и возможные заморозки в мае.
Если в этот день тихо и почти безветренно, год будет спокойным по погоде, без сильных бурь и штормов.
Кто родился в этот день
15 марта родились многие известные люди:
Жорес Алферов (1930). Советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года за разработки полупроводниковых гетероструктур, положивших основу современной электроники и лазерной техники. Его исследования сделали возможными многие привычные технологии — от светодиодов до высокоскоростных телекоммуникаций.
Евгений Цыганов (1979). Российский актер театра и кино, один из наиболее востребованных артистов своего поколения. Известен ролями в фильмах и сериалах «Прогулка», «Брестская крепость», «Оттепель», «Доктор Лиза» и множестве других проектов, где сочетает авторское и массовое кино.
Поль Погба (1993). Французский футболист, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, выступавший за ведущие европейские клубы. Прославился технической оснащенностью, мощными дальними ударами и ярким стилем игры в центре поля.
Владимир Самойлов (1924). Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, снимался в фильмах «Восхождение», «Печки‑лавочки» и многих других. Отличался мощной харизмой и мастерством характерных ролей, долгие годы служил на сцене ведущих театров.
Любовь Аксенова (1990). Российская актриса кино и сериалов, известная по работам в проектах «Закрытая школа», «Притяжение», «Салют‑7», «Беспринципные» и другим популярным картинам. Считается одной из ярких представительниц нового поколения российских актрис.
Сабрина Сальерно (1968). Итальянская певица и актриса, звезда европейской поп‑сцены 1980‑х годов. Прославилась танцевальными хитами вроде «Boys (Summertime Love)», которые стали символом эпохи диско и до сих пор звучат на ретро‑вечеринках.
