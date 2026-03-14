15 марта в России отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно‑коммунального хозяйства, а также День Новороссийской военно‑морской базы ВМФ России. В мире эту дату связывают с Всемирным днем прав потребителей, Международным днем защиты бельков. По православному календарю чествуют икону Божией Матери «Державная» и продолжают Крестопоклонную седмицу Великого поста, а народный календарь хранит память о Федоте‑Ветроносе.

Праздник оперативно‑тактического объединения Черноморского флота, чья история тесно связана с обороной Новороссийска и развитием военно‑морской инфраструктуры на Черном море. Личный состав базы в этот день подводит итоги службы, проходит торжественные построения и возложения цветов к памятникам погибшим морякам.

Профессиональный праздник сотрудников коммунальных служб, управляющих компаний, мастеров по ремонту, работников парикмахерских, ателье, химчисток и других сфер, отвечающих за комфорт повседневной жизни. В этот день подчеркивают, что чистые улицы, свет в квартирах, горячая вода и доступные бытовые услуги — результат ежедневного труда тысяч людей, которые часто остаются «за кадром».

Дата возникла как гражданская инициатива и отмечается в ряде стран, чтобы привлечь внимание к случаям чрезмерного применения силы и необходимости общественного контроля над правоохранительными органами. Праздник поднимает важные вопросы баланса между безопасностью и соблюдением прав человека.

Современная международная инициатива, призывающая уделить внимание культуре вежливости, толерантности и уважительного общения. В школах, офисах и онлайн‑сообществах проводят флешмобы и тематические занятия, где говорят о помощи слабым, уважении к старшим, недопустимости буллинга и дискриминации. День напоминает, что уважение — основа мирного сосуществования и здорового общества.

Экологическая дата, посвященная охране детенышей тюленей, особенно белков — щенков гренландского тюленя с белоснежным мехом, из‑за которого их долго массово истребляли ради шкур. Экологи и зоозащитники добиваются запрета жестоких промыслов, рассказывают о состоянии популяций и хрупкости арктических экосистем.

Дата приурочена к обращению Джона Кеннеди о правах потребителей и сегодня стала глобальной кампанией за честную рекламу, качество товаров и услуг, безопасность продукции и доступ к информации. Общественные организации в этот день проводят проверки, запускают горячие линии и разъяснительные акции о том, как защищать свои права при покупках в магазинах и онлайн. Праздник напоминает, что информированный и требовательный покупатель — важный элемент здоровой рыночной экономики.

Церковные праздники 15 марта по православному календарю

В православном календаре отмечают:

Празднование иконы Божией Матери «Державная»

По церковному преданию, 15 марта 1917 года крестьянке Евдокии Адриановой было во сне указано место в подвале храма села Коломенское под Москвой, где нашли забытый образ Богородицы: Богоматерь сидит на царском троне со скипетром и державой в руках. Явление иконы в дни отречения Николая II верующие восприняли как знак того, что Матерь Божия принимает на себя особое попечение о России. Перед образом «Державная» молятся о судьбе страны, защите от бедствий, мудрости властей и сохранении народа в вере.

Неделя 3‑я Великого поста: Крестопоклонная седмица

На этой седмице в храмах выносится для поклонения Честной и Животворящий Крест Господень, чтобы поддержать верующих в середине поста. Богослужения наполнены крестопоклонными песнопениями, верующие прикладываются к кресту и размышляют о смысле жертвы Христа, о терпении и любви. Этот период призван укрепить тех, кто устал от поста, и вдохновить продолжать духовный путь с новым усердием.

День памяти священномученика Феодота Киринейского