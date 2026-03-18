19 марта в России отмечают День моряка‑подводника. В мире эту дату связывают с Международным днем клиента и Днем чтения вслух «Почитай мне». В христианской традиции отмечаются день празднования иконы Божией Матери «Благодатное Небо», а в народном календаре на Руси известен день Константина‑круговерта, когда по состоянию снега и воды судят о скором приходе весны.

Профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно‑морского флота России. Он установлен в 1996 году и приурочен к 1906 году, когда указом Николая II в классификацию военных судов официально включили новый разряд — подводные лодки. В этот день на базах и кораблях проходят торжественные построения, митинги, вручение наград и памятные мероприятия в честь погибших подводников, а ветераны подводного флота встречаются с молодежью и рассказывают о службе под водой.

Дата, которую в ряде стран и организаций посвящают чтению вслух детям и взрослым. Библиотеки, школы и семьи устраивают «полчаса с книгой», когда взрослые читают вслух — это развивает воображение, расширяет словарный запас и формирует устойчивый интерес к литературе. Особенно важен такой формат для детей, которые через живой голос легче воспринимают текст и привыкают к регулярному чтению.

Праздник посвящен всем клиентам и покупателям, благодаря которым существуют компании и сервисы. Компании используют эту дату, чтобы поблагодарить клиентов, проводят бонусные акции, скидки и специальные предложения, а также собирают обратную связь о качестве товаров и услуг. Идея дня — напомнить, что лояльный клиент — ключевой ресурс любого бизнеса, а внимательное отношение к нему напрямую влияет на успех компании.

Церковные праздники 19 марта по православному календарю

День 42 мучеников, иже во Аммореe

Церковь вспоминает сорок двух воинов‑христиан, казненных в IX веке в городе Аммория за отказ отречься от веры. По преданию, их долго пытались склонить к переходу в ислам, обещая почести и богатство, но все они остались верны Христу и приняли мученическую смерть. Их память подчеркивает тему духовной стойкости и верности убеждениям даже перед лицом смертельной опасности.

День преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского

Преподобный Иов Анзерский жил в XVII веке и подвизался в Соловецком монастыре, а затем на Анзерском острове в Белом море. Он прославился строгой подвижнической жизнью, постом, уединением и непрестанной молитвой, а также духовным окормлением братии.

Празднование иконы Божией Матери «Благодатное Небо»

В этот день почитают икону Пресвятой Богородицы, именуемую «Благодатное Небо». Образ прославился как покровительный и утешительный: к нему обращаются с просьбами о защите семьи, мире в доме и избавлении от скорбей. Верующие благодарят Божию Матерь за помощь в трудных обстоятельствах и молятся о ниспослании благодати на свой дом и близких.

Народные праздники и приметы на 19 марта