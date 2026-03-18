19 марта в России отмечают День моряка‑подводника. В мире эту дату связывают с Международным днем клиента и Днем чтения вслух «Почитай мне». В христианской традиции отмечаются день празднования иконы Божией Матери «Благодатное Небо», а в народном календаре на Руси известен день Константина‑круговерта, когда по состоянию снега и воды судят о скором приходе весны.
Какой праздник в России 19 марта
В России отмечают такие даты:
День моряка‑подводника
Профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно‑морского флота России. Он установлен в 1996 году и приурочен к 1906 году, когда указом Николая II в классификацию военных судов официально включили новый разряд — подводные лодки. В этот день на базах и кораблях проходят торжественные построения, митинги, вручение наград и памятные мероприятия в честь погибших подводников, а ветераны подводного флота встречаются с молодежью и рассказывают о службе под водой.
Международные праздники 19 марта
В мире 19 марта отмечают:
Международный день клиента
Праздник посвящен всем клиентам и покупателям, благодаря которым существуют компании и сервисы. Компании используют эту дату, чтобы поблагодарить клиентов, проводят бонусные акции, скидки и специальные предложения, а также собирают обратную связь о качестве товаров и услуг. Идея дня — напомнить, что лояльный клиент — ключевой ресурс любого бизнеса, а внимательное отношение к нему напрямую влияет на успех компании.
Международный день чтения вслух «Почитай мне»
Дата, которую в ряде стран и организаций посвящают чтению вслух детям и взрослым. Библиотеки, школы и семьи устраивают «полчаса с книгой», когда взрослые читают вслух — это развивает воображение, расширяет словарный запас и формирует устойчивый интерес к литературе. Особенно важен такой формат для детей, которые через живой голос легче воспринимают текст и привыкают к регулярному чтению.
Церковные праздники 19 марта по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
День 42 мучеников, иже во Аммореe
Церковь вспоминает сорок двух воинов‑христиан, казненных в IX веке в городе Аммория за отказ отречься от веры. По преданию, их долго пытались склонить к переходу в ислам, обещая почести и богатство, но все они остались верны Христу и приняли мученическую смерть. Их память подчеркивает тему духовной стойкости и верности убеждениям даже перед лицом смертельной опасности.
День преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского
Преподобный Иов Анзерский жил в XVII веке и подвизался в Соловецком монастыре, а затем на Анзерском острове в Белом море. Он прославился строгой подвижнической жизнью, постом, уединением и непрестанной молитвой, а также духовным окормлением братии.
Празднование иконы Божией Матери «Благодатное Небо»
В этот день почитают икону Пресвятой Богородицы, именуемую «Благодатное Небо». Образ прославился как покровительный и утешительный: к нему обращаются с просьбами о защите семьи, мире в доме и избавлении от скорбей. Верующие благодарят Божию Матерь за помощь в трудных обстоятельствах и молятся о ниспослании благодати на свой дом и близких.
Народные праздники и приметы на 19 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
Константиновы круги. В народном календаре 19 марта вспоминали мученика Константина, одного из 42 Амморейских мучеников, и день называли Константиновы круги. Крестьяне в этот день вытаптывали снег вокруг колодцев, чтобы талая вода не тащила в них грязь, и наблюдали за кругами талой воды во дворе и в поле. По форме и размеру этих «кругов» судили о том, какой будет весна и насколько быстро сойдет снег.
Много грязи и мутных луж — к дождливой весне и частым осадкам летом.
Сильный ветер и метель в этот день сулят холодный апрель и возможные поздние заморозки.
Ясное небо и яркое солнце днем — к дружному таянию снега и хорошему урожаю зерновых.
Кто родился в этот день
19 марта родились многие известные люди:
Алексей Михайлович Романов (1629). Русский царь, отец Петра I, правивший в середине XVII века. При нем было принято Соборное уложение 1649 года, проведены важные реформы в управлении, а также начата церковная реформа патриарха Никона, приведшая к расколу.
Лев Кулиджанов (1924). Советский кинорежиссер и сценарист, снявший фильмы «Дом, в котором я живу», «Преступление и наказание» и другие значимые картины. Был одним из заметных мастеров послевоенного советского кино и занимался преподавательской деятельностью.
Брюс Уиллис (1955). Американский актер, одна из самых узнаваемых звезд боевиков и приключенческого кино. Прославился ролями в фильмах «Крепкий орешек», «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство» и десятках других картин, став символом харизматичного героя‑экшн.
Надежда Бабкина (1950). Российская певица, руководитель ансамбля «Русская песня», популяризатор народного искусства и фольклора на эстраде. Известна яркими сценическими постановками, телевизионными проектами и активной работой по сохранению народных традиций.
Валерий Леонтьев (1949). Российский эстрадный певец, один из самых узнаваемых артистов отечественной сцены. Отличается ярким сценическим образом, энергичными шоу и большим количеством хитов, вошедших в золотой фонд российской поп‑музыки.
19 марта:
День бизнес-манги — интеллектуальный праздник, инициированный российским книжным сообществом. Отмечают в честь запуска первой серии бизнес-манги — особого формата литературы, объединяющего комиксы и бизнес-образование. gazeta.ru
Профессиональный праздник самогонщиков — шуточный праздник, который в России отмечают любители и мастера домашнего винокурения. В этот день принято поздравлять всех, кто варит домашний самогон, обмениваться рецептами и дегустировать свои напитки в кругу единомышленников. gazeta.ru
Первый день без шапки — народный юмористический праздник, особенно актуальный для России и других стран с суровой зимой. Считается, что 19 марта наступает пора снять зимние шапки — мол, наконец становится достаточно тепло, чтобы выйти на улицу без головного убора. gazeta.ru
В мире
День равноправия в Финляндии (День Минны Кант) — праздник, посвящённый идеям равноправия. Дата выбрана в честь дня рождения финской писательницы и общественного деятеля Минны Кант, известной борьбой за права женщин.
День черепашек-ниндзя в США.