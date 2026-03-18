Что говорит статья 333.40 НК РФ о возврате госпошлины
Государственная пошлина может быть возвращена полностью или частично, если для этого есть основания, перечисленные в статье 333.40 НК. Возврат производится по заявлению плательщика и в общем случае осуществляется через налоговый орган.
Если пошлина не подлежит возврату, в ряде случаев она может быть зачтена в счет будущих платежей при повторном обращении, если соблюден срок. Решение о возврате или зачете принимается тем органом, который совершал юридически значимое действие или рассматривал дело.
В каких случаях можно вернуть госпошлину
Закон прямо перечисляет случаи, когда можно вернуть уплаченную госпошлину.
К основным основаниям относятся:
уплачена пошлина в большем размере, чем требуется по закону;
заявление, жалоба, иск или иное обращение были возвращены заявителю или суд отказал в их принятии;
суд отказал в совершении отдельного процессуального действия либо производство по делу прекращено в предусмотренных законом случаях;
орган или должностное лицо отказали в совершении нотариального действия;
государственная услуга не была оказана или была оплачена по ошибке (неверный получатель, неверный вид услуги, дублирующий платеж);
заявитель отказался от совершения юридически значимого действия до его совершения, если НК РФ допускает возврат в такой ситуации.
В каждом случае нужно ориентироваться на конкретную формулировку статьи 333.40 НК и практику по соответствующему виду госпошлины.
Когда возврат невозможен
Есть случаи, когда возврат госпошлины законом исключен.
Госпошлина не подлежит возврату:
при добровольном удовлетворении ответчиком требований истца уже после принятия искового заявления судом к производству;
если действие, за которое уплачена пошлина, было совершено (услуга оказана), и оснований для возврата по статье 333.40 НК нет;
если пропущен трехлетний срок, установленный для подачи заявления о возврате или зачете госпошлины;
если речь идет о платежах, которые по сути не являются госпошлиной, но были уплачены по ошибке и уже списаны в доход бюджета без возможности корректировки через налоговый орган.
Если вы отказались от иска вследствие добровольного удовлетворения требований ответчиком, вернуть госпошлину нельзя, даже частично.
Срок подачи заявления
Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины можно подать в течение 3 лет.
Этот срок:
отсчитывается с даты уплаты госпошлины, если речь идет об ошибочном или излишнем платеже;
либо с даты вступления в силу судебного акта, если он является основанием для возврата пошлины.
Если трехлетний срок пропущен, вернуть пошлину через налоговые органы уже нельзя.
Возврат госпошлины в суде при отказе от иска и иных случаях
Госпошлина, уплаченная при обращении в суд, может возвращаться по общим правилам статьи 333.40 НК с учетом процессуальных особенностей.
Чаще всего тема возврата возникает при отказе от иска, заключении мирового соглашения, возвращении заявления или прекращении производства по делу.
Когда возможен возврат
При судебных делах возврат госпошлины возможен в разных объемах, в зависимости от ситуации.
Основные случаи:
возврат искового заявления без рассмотрения (не устранены недостатки, заявление подано в ненадлежащий суд) — 100% уплаченной пошлины;
отказ суда в принятии заявления или прекращение производства по делу на ранних стадиях (без рассмотрения по существу) — как правило, 100% или значительная часть, в зависимости от основания;
отказ истца от иска до рассмотрения дела по существу, если отказ не связан с добровольным удовлетворением требований ответчиком, — до 100% пошлины;
отказ от иска уже в апелляционной инстанции (без добровольного удовлетворения требований) — возврат 50% госпошлины за подачу иска и 50% пошлины за апелляционную жалобу;
заключение мирового соглашения на стадии рассмотрения дела — как правило, частичный возврат (конкретная доля зависит от стадии и позиции суда);
частичное удовлетворение иска — возможен частичный возврат пошлины в части, приходящейся на не рассмотренные или не заявленные требования.
Точный процент возврата в каждом случае определяется с учетом статьи 333.40 НК и судебного акта, которым фиксируется право на возврат.
Порядок действий
Алгоритм действий при возврате госпошлины по судебному делу обычно такой.
Сначала нужно получить судебный акт, подтверждающий основание для возврата:
определение о возвращении заявления;
определение об отказе в принятии заявления;
определение о прекращении производства по делу;
определение об утверждении мирового соглашения;
определение об отказе от иска с указанием размера возвращаемой пошлины.
Далее выполняются шаги:
Обратиться в суд с заявлением о выдаче справки (подтверждения) на возврат госпошлины, если суд не выдает ее автоматически.
Получить справку суда (или выписку из судебного акта) с суммой подлежащей возврату пошлины.
Подать заявление в налоговый орган о возврате госпошлины, приложив:
судебный акт или справку суда;
копию платежного документа (квитанция, платежное поручение);
реквизиты банковского счета для перечисления денег;
при необходимости — документы о полномочиях представителя.
Налоговый орган рассматривает заявление и перечисляет деньги в срок до одного месяца.
Заявление в суд о выдаче справки на возврат госпошлины: образец
Ниже приведен пример текста заявления в суд о выдаче справки на возврат госпошлины.
Пример формулировки:
«Прошу выдать справку (заключение) о возврате государственной пошлины, уплаченной по платежному документу от 15.03.2026 № 123 на сумму 4 000 руб., в связи с возвращением моего искового заявления / прекращением производства по делу / утверждением мирового соглашения по делу № А00‑00/2026».
В шапке заявления указывают наименование суда, данные заявителя и реквизиты дела, в конце — дату и подпись.
Заявление на возврат госпошлины в суд: образец
В ряде случаев истцу имеет смысл подать в суд отдельное заявление о возврате госпошлины.
Пример формулировки:
«Прошу вернуть уплаченную мной государственную пошлину в размере 4 000 руб., перечисленную по платежному документу от 15.02.2026 № 123 при подаче искового заявления по делу № А00‑00/2026. Основание для возврата: определение суда от 10.03.2026 о возвращении искового заявления / прекращении производства по делу / отказе от иска, которым установлен размер подлежащей возврату госпошлины».
На основании такого заявления суд отражает вывод о возврате пошлины в резолютивной части судебного акта.
Возврат госпошлины в ГИБДД
Госпошлина в ГИБДД чаще всего уплачивается за регистрацию автомобиля, выдачу или обмен водительского удостоверения, внесение изменений в регистрационные данные. При отмене или несостоявшейся услуге деньги можно вернуть при наличии оснований.
В каких случаях возможен возврат
Есть несколько типичных ситуаций, когда можно вернуть госпошлину, уплаченную в пользу ГИБДД:
государственная услуга не была оказана (заявитель не обращался за регистрацией, услуга отменена органом, запись аннулирована);
пошлина уплачена дважды за одну и ту же услугу (дублирующий платеж);
платеж совершен с ошибкой (не тот получатель, неправильное назначение платежа, неверная сумма);
заявитель отказался от услуги до ее фактического оказания в случаях, когда НК РФ и регламенты МВД допускают возврат.
В каждом случае нужно подтвердить, что услуга фактически не была оказана и платеж подлежит возврату.
Порядок действий
Обратиться можно либо в подразделение ГИБДД, либо, если оплата была через Госуслуги, воспользоваться электронным сервисом.
При обращении в ГИБДД порядок такой:
Собрать документы:
заявление на возврат госпошлины;
оригинал или копию платежного документа;
реквизиты банковского счета;
копию паспорта;
при необходимости — подтверждающие документы (например, об аннулировании записи).
Подать заявление в то подразделение ГИБДД (МРЭО), куда была адресована пошлина.
Дождаться рассмотрения и перечисления средств (обычно до одного месяца).
Если оплата была через Госуслуги, можно инициировать возврат через портал, не посещая подразделение лично.
Заявление на возврат госпошлины в ГИБДД: образец
Пример текста заявления в ГИБДД может выглядеть так.
«Прошу вернуть уплаченную государственную пошлину за совершение регистрационных действий / выдачу водительского удостоверения в размере 2 000 руб., перечисленную по платежному документу от 10.03.2026 № 456. Услуга не была оказана (заявление на регистрацию отозвано, автомобиль не предъявлялся), в связи с чем уплаченная сумма подлежит возврату. Реквизиты платежа и банковского счета для возврата прилагаю».
В шапке заявления указывают наименование подразделения ГИБДД и данные заявителя, в конце — дату и подпись.
Возврат госпошлины в других инстанциях
Помимо судов и ГИБДД, госпошлину можно вернуть в ряде других органов при наличии оснований.
На практике возврат возможен, в частности:
В Росреестре. Госпошлина возвращается при отказе в регистрации прав или при ошибочном/двойном платеже, если услуга не была оказана и есть основания по НК РФ.
В Роспотребнадзоре. Возможно вернуть пошлину при отказе в выдаче лицензии или при неоказании иной государственной услуги, за которую была уплачена пошлина.
В Ростехнадзоре. Возврат оформляют при отказе в выдаче разрешений, лицензий или при ошибочно уплаченном платеже, если услуга не была оказана.
У нотариуса. Если нотариус отказал в совершении нотариального действия, госпошлина по общему правилу может быть возвращена полностью или частично (за вычетом стоимости фактически оказанных технических услуг, если они оплачивались отдельно).
Во всех этих случаях сначала получают подтверждающий документ от органа или нотариуса, затем подают заявление в налоговый орган о возврате с приложением подтверждений.
Как вернуть госпошлину оплаченную через Госуслуги
Если госпошлина была оплачена через портал Госуслуги, чаще всего удобнее всего вернуть ее также онлайн.
Пошаговый порядок действий:
Авторизуйтесь на портале Госуслуги. Зайдите в личный кабинет под подтвержденной учетной записью.
Откройте раздел с платежами или заявками. Перейдите в раздел Платежи или Мои заявки и найдите платеж, который нужно вернуть.
Проверьте статус услуги. Убедитесь, что услуга не оказана или отменена, либо запись была аннулирована.
Нажмите кнопку возврата. Если для этого вида платежа доступна опция онлайн‑возврата, появится кнопка возврата средств.
Укажите причину возврата. Кратко опишите, почему требуется вернуть деньги: ошибка, дублирующий платеж, отмена услуги.
Введите реквизиты и сумму. Укажите сумму к возврату и данные банковского счета (БИК, номер счета, ФИО).
Отправьте заявление. Проверьте корректность данных и подтвердите отправку через портал.
Отслеживайте статус. Информацию о рассмотрении заявления и перечислении средств можно отслеживать в личном кабинете и по уведомлениям.
В интерфейсе это выглядит как выбор нужного платежа (экран с историей оплат) и заполнение электронной формы заявления с реквизитами (экран с формой возврата).
Возврат госпошлины через личный кабинет налогоплательщика
Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС позволяет подать заявление о возврате госпошлины удаленно.
Порядок действий
Пошаговый алгоритм выглядит так:
Войдите в личный кабинет налогоплательщика. Используйте учетную запись Госуслуг, логин и пароль или электронную подпись.
Перейдите в раздел обращений. Найдите сервис для подачи заявлений о возврате излишне уплаченных сумм (включая госпошлину).
Заполните электронное заявление. Укажите данные плательщика, реквизиты платежного документа, сумму к возврату, основание возврата и банковские реквизиты для перечисления.
Приложите документы. Загрузите сканы квитанций, судебных актов, справок суда или иных документов, подтверждающих право на возврат.
Отправьте заявление. После отправки отслеживайте статус рассмотрения в личном кабинете.
Заявление можно отправить не только через личный кабинет, но и по почте, подать лично в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело, либо в налоговый орган по месту учета плательщика госпошлины.
Заявление о возврате госпошлины в налоговую
Для обращения в налоговый орган используется утвержденная форма заявления.
Скачать бланк можно по ссылке: заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины (КНД 1122030).
В заявлении указывают:
сведения о плательщике;
реквизиты платежа;
сумму и основание для возврата;
реквизиты банковского счета;
список прилагаемых документов.
После регистрации заявления налоговый орган принимает решение и перечисляет средства в установленный срок.
Сроки возврата госпошлины
Сроки по госпошлине состоят из двух частей: срок на обращение и срок фактического возврата.
Основные правила:
заявление о возврате или зачете госпошлины можно подать в течение 3 лет с даты уплаты или с даты вступления в законную силу судебного акта, если он является основанием для возврата;
возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины производится в течение одного месяца со дня подачи заявления в налоговый орган;
на практике к этому сроку может добавляться техническое время на прохождение банковского платежа.
Если вы уложились в трехлетний срок и правильно указали реквизиты, деньги должны поступить в течение месяца с даты регистрации заявления в налоговом органе.
