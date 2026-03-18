Что говорит статья 333.40 НК РФ о возврате госпошлины

Государственная пошлина может быть возвращена полностью или частично, если для этого есть основания, перечисленные в статье 333.40 НК. Возврат производится по заявлению плательщика и в общем случае осуществляется через налоговый орган.

Если пошлина не подлежит возврату, в ряде случаев она может быть зачтена в счет будущих платежей при повторном обращении, если соблюден срок. Решение о возврате или зачете принимается тем органом, который совершал юридически значимое действие или рассматривал дело.