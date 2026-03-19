🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
День весеннего равноденствия в 2026 году: какого числа наступит и что это значит

20 марта в 2026 году наступит день весеннего равноденствия. День и ночь сравняются по продолжительности — по 12 часов по всему миру. 

Весеннее равноденствие: что это такое

Весеннее равноденствие — это астрономический момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. Вблизи этого момента продолжительность дня и ночи на Земле становится практически одинаковой.

Именно с весеннего равноденствия в Северном полушарии начинается астрономическая весна. После него световой день становится длиннее, Солнце поднимается выше над горизонтом, а ночь постепенно укорачивается.

Какого числа день весеннего равноденствия в 2026 году

В 2026 году день весеннего равноденствия наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени.

Это точный астрономический момент, когда Солнце окажется над небесным экватором. В разных часовых поясах Земли местное время будет отличаться, но сама точка события одна и та же.

В Северном полушарии этот момент считается началом астрономической весны, а в Южном полушарии, наоборот, — началом осени.

Сколько будут длиться день и ночь 20 марта

20 марта в день весеннего равноденствия продолжительность светлого и темного времени суток максимально близка к 12 часам.

Однако день и ночь не будут абсолютно равны до секунды. На то, что день чуть длиннее ночи, влияют:

  • атмосферная рефракция (из‑за нее Солнце видно немного раньше фактического восхода и чуть позже геометрического захода);

  • то, что восход и заход фиксируются по верхнему краю солнечного диска, а не по центру.

В средней полосе России 20 марта 2026 года световой день будет чуть больше 12 часов, но различие с длительностью ночи составит считанные минуты.

День осеннего равноденствия в 2026

Осеннее равноденствие в Северном полушарии в 2026 году наступит 23 сентября в 03:06 по московскому времени.

Этот момент считается началом астрономической осени для северного полушария. После осеннего равноденствия дни начинают заметно укорачиваться, а ночи — удлиняться, температура воздуха постепенно снижается, и наступает осенний сезон.

В Южном полушарии в этот же момент, наоборот, начинается астрономическая весна.

Дни солнцестояния и равноденствия в 2026 году

В течение года бывает четыре ключевые астрономические точки: два равноденствия и два солнцестояния.

В 2026 году эти события произойдут в следующие даты:

Событие

Дата 2026 года

Время (МСК)

Что означает для Северного полушария

Весеннее равноденствие

20 марта

17:46

Начало астрономической весны, день становится длиннее ночи

Летнее солнцестояние

21 июня

11:25

Самый длинный день в году, астрономическое начало лета

Осеннее равноденствие

23 сентября

03:06

Начало астрономической осени, день и ночь вновь почти равны

Зимнее солнцестояние

22 декабря

23:50

Самый короткий день, астрономическое начало зимы

Точные значения времени могут незначительно отличаться в зависимости от часового пояса и системы отсчета, но для понимания астрономических событий этого достаточно.

Что можно и нельзя делать на день весеннего равноденствия

К дню весеннего равноденствия во многих культурах относятся как к символической точке обновления, баланса и начала нового цикла. С этим связаны традиции, народные приметы и личные ритуалы.

Вот что стоит делать в этот день:

  • Наводить порядок в доме и на рабочем месте. Это хороший момент для генеральной уборки, разбора вещей, избавления от лишнего — символического освобождения пространства под новое.

  • Планировать и ставить цели. Время равновесия часто используют для подведения итогов зимы и составления планов на весенне‑летний период.

  • Практиковать спокойные активности. Прогулки, медитации, йога, чтение, занятия творчеством помогают настроиться на перемены и укрепить эмоциональный баланс.

  • Проводить время с близкими. Небольшие семейные или дружеские встречи, совместные ужины и прогулки.

  • Браться за начинания. Начало учебы, новых проектов, хобби или полезных привычек многие приурочивают именно к этой дате.

А вот чего обычно не рекомендуют:

  • Принимать импульсивные решения. Символический день баланса лучше использовать для осмысления, а не для резких шагов, сделанных на эмоциях.

  • Остаться полностью в изоляции без необходимости. Полезнее хотя бы немного провести время на свежем воздухе или пообщаться с людьми, чтобы почувствовать смену сезона.

  • Перегружать себя тяжелой работой. Важные задачи можно делать, но стоит избегать переутомления и чрезмерного стресса.

  • Конфликтовать и выяснять отношения. Считается, что энергия дня лучше проявляется в примирении и поиске компромиссов, а не в конфронтации.

Эти рекомендации не являются строгими правилами, но могут помочь использовать день весеннего равноденствия как точку отсчета для тех изменений в жизни, которые вы давно откладывали и не решались воплотить.

