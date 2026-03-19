Весеннее равноденствие: что это такое

Весеннее равноденствие — это астрономический момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. Вблизи этого момента продолжительность дня и ночи на Земле становится практически одинаковой.

Именно с весеннего равноденствия в Северном полушарии начинается астрономическая весна. После него световой день становится длиннее, Солнце поднимается выше над горизонтом, а ночь постепенно укорачивается.