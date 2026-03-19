Весеннее равноденствие: что это такое
Весеннее равноденствие — это астрономический момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. Вблизи этого момента продолжительность дня и ночи на Земле становится практически одинаковой.
Именно с весеннего равноденствия в Северном полушарии начинается астрономическая весна. После него световой день становится длиннее, Солнце поднимается выше над горизонтом, а ночь постепенно укорачивается.
Какого числа день весеннего равноденствия в 2026 году
В 2026 году день весеннего равноденствия наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени.
Это точный астрономический момент, когда Солнце окажется над небесным экватором. В разных часовых поясах Земли местное время будет отличаться, но сама точка события одна и та же.
В Северном полушарии этот момент считается началом астрономической весны, а в Южном полушарии, наоборот, — началом осени.
Сколько будут длиться день и ночь 20 марта
20 марта в день весеннего равноденствия продолжительность светлого и темного времени суток максимально близка к 12 часам.
Однако день и ночь не будут абсолютно равны до секунды. На то, что день чуть длиннее ночи, влияют:
атмосферная рефракция (из‑за нее Солнце видно немного раньше фактического восхода и чуть позже геометрического захода);
то, что восход и заход фиксируются по верхнему краю солнечного диска, а не по центру.
В средней полосе России 20 марта 2026 года световой день будет чуть больше 12 часов, но различие с длительностью ночи составит считанные минуты.
День осеннего равноденствия в 2026
Осеннее равноденствие в Северном полушарии в 2026 году наступит 23 сентября в 03:06 по московскому времени.
Этот момент считается началом астрономической осени для северного полушария. После осеннего равноденствия дни начинают заметно укорачиваться, а ночи — удлиняться, температура воздуха постепенно снижается, и наступает осенний сезон.
В Южном полушарии в этот же момент, наоборот, начинается астрономическая весна.
Дни солнцестояния и равноденствия в 2026 году
В течение года бывает четыре ключевые астрономические точки: два равноденствия и два солнцестояния.
В 2026 году эти события произойдут в следующие даты:
Событие
Дата 2026 года
Время (МСК)
Что означает для Северного полушария
Весеннее равноденствие
20 марта
17:46
Начало астрономической весны, день становится длиннее ночи
Летнее солнцестояние
21 июня
11:25
Самый длинный день в году, астрономическое начало лета
Осеннее равноденствие
23 сентября
03:06
Начало астрономической осени, день и ночь вновь почти равны
Зимнее солнцестояние
22 декабря
23:50
Самый короткий день, астрономическое начало зимы
Точные значения времени могут незначительно отличаться в зависимости от часового пояса и системы отсчета, но для понимания астрономических событий этого достаточно.
Что можно и нельзя делать на день весеннего равноденствия
К дню весеннего равноденствия во многих культурах относятся как к символической точке обновления, баланса и начала нового цикла. С этим связаны традиции, народные приметы и личные ритуалы.
Вот что стоит делать в этот день:
Наводить порядок в доме и на рабочем месте. Это хороший момент для генеральной уборки, разбора вещей, избавления от лишнего — символического освобождения пространства под новое.
Планировать и ставить цели. Время равновесия часто используют для подведения итогов зимы и составления планов на весенне‑летний период.
Практиковать спокойные активности. Прогулки, медитации, йога, чтение, занятия творчеством помогают настроиться на перемены и укрепить эмоциональный баланс.
Проводить время с близкими. Небольшие семейные или дружеские встречи, совместные ужины и прогулки.
Браться за начинания. Начало учебы, новых проектов, хобби или полезных привычек многие приурочивают именно к этой дате.
А вот чего обычно не рекомендуют:
Принимать импульсивные решения. Символический день баланса лучше использовать для осмысления, а не для резких шагов, сделанных на эмоциях.
Остаться полностью в изоляции без необходимости. Полезнее хотя бы немного провести время на свежем воздухе или пообщаться с людьми, чтобы почувствовать смену сезона.
Перегружать себя тяжелой работой. Важные задачи можно делать, но стоит избегать переутомления и чрезмерного стресса.
Конфликтовать и выяснять отношения. Считается, что энергия дня лучше проявляется в примирении и поиске компромиссов, а не в конфронтации.
Эти рекомендации не являются строгими правилами, но могут помочь использовать день весеннего равноденствия как точку отсчета для тех изменений в жизни, которые вы давно откладывали и не решались воплотить.
