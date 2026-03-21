Весенний национальный праздник, связанный с обновлением природы и началом сельскохозяйственных работ. Его встречают семейными застольями, обрядами очищения, угощениями и культурной программой с национальными песнями и танцами.

В народном календаре этот день считался рубежом настоящей весны: «прилетают» 40 птиц, прогоняя зиму. Хозяйки пекут фигурки жаворонков из теста, молодежь устраивает игры, а обижать птиц и разрушать гнезда строго запрещено.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 22 марта

Международные праздники 22 марта

В мире 22 марта отмечают следующие международные дни:

Всемирный день водных ресурсов

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году по итогам конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Цель дня — привлечь внимание к проблемам дефицита чистой воды и рационального водопользования; проводятся просветительские кампании, форумы и экологические акции.

День Балтийского моря

Праздник появился в середине 1980‑х годов как инициатива стран Балтийского региона, обеспокоенных состоянием моря. В этот день обсуждают меры по снижению загрязнения, поддержанию биоразнообразия и устойчивому использованию морских ресурсов, проходят тематические конференции и акции на побережьях.

Международный день ластоногих

Дата посвящена защите тюленей и других ластоногих, находящихся под угрозой из‑за браконьерства, потепления климата и загрязнения океанов. Экологи и зоозащитные организации проводят информационные кампании, лекции и благотворительные мероприятия в поддержку программ сохранения этих животных.

