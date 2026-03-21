Какой сегодня праздник в России 22 марта
В России сегодня отмечают такие праздники:
Праздник Жаворонки (Сороки, Сорок сороков)
В народном календаре этот день считался рубежом настоящей весны: «прилетают» 40 птиц, прогоняя зиму. Хозяйки пекут фигурки жаворонков из теста, молодежь устраивает игры, а обижать птиц и разрушать гнезда строго запрещено.
Хакасский Новый год Чыл Пазы (Республика Хакасия)
Весенний национальный праздник, связанный с обновлением природы и началом сельскохозяйственных работ. Его встречают семейными застольями, обрядами очищения, угощениями и культурной программой с национальными песнями и танцами.
Международные праздники 22 марта
В мире 22 марта отмечают следующие международные дни:
Всемирный день водных ресурсов
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году по итогам конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Цель дня — привлечь внимание к проблемам дефицита чистой воды и рационального водопользования; проводятся просветительские кампании, форумы и экологические акции.
День Балтийского моря
Праздник появился в середине 1980‑х годов как инициатива стран Балтийского региона, обеспокоенных состоянием моря. В этот день обсуждают меры по снижению загрязнения, поддержанию биоразнообразия и устойчивому использованию морских ресурсов, проходят тематические конференции и акции на побережьях.
Международный день ластоногих
Дата посвящена защите тюленей и других ластоногих, находящихся под угрозой из‑за браконьерства, потепления климата и загрязнения океанов. Экологи и зоозащитные организации проводят информационные кампании, лекции и благотворительные мероприятия в поддержку программ сохранения этих животных.
Международный день таксиста
Неформальный профессиональный праздник, связанный с историей развития таксомоторного транспорта в конце XIX века. В некоторых странах службы такси проводят акции для пассажиров, а профсообщества напоминают о роли такси в городской мобильности.
Какие праздники отмечают 22 марта в других странах
В отдельных странах 22 марта приурочена к своим национальным событиям:
День берлинского медведя, Германии. Городской праздник, посвященный символу столицы Германии — медведю на гербе Берлина. В этот день проходят культурные мероприятия, выставки и тематические акции, популяризирующие историю и идентичность города.
Памятные экологические дни в странах Балтийского региона (Финляндия, Швеция, Польша, страны Балтии). Во многих государствах, имеющих выход к Балтийскому морю, 22 марта используют как повод для региональных инициатив в защиту моря. Это тематические уроки в школах, выставки и природоохранные акции на побережье и в портах.
Религиозные праздники 22 марта
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти сорока Севастийских мучеников
Православная церковь вспоминает отряд воинов-христиан, которых подвергли мучениям в ледяном озере за отказ отречься от Христа. Верующие посещают литургии, молятся о стойкости в вере и защите воинов, путешествующих и членов семьи.
Праздник Жаворонки (Сороки, Сорок сороков) в православной традиции
Народный вариант церковного праздника памяти мучеников, тесно переплетенный с весенними обрядами. В этот день пекут печенье-птичек, освящают хлеб, совмещая молитву с надеждой на теплую погоду и хороший урожай.
Память Албазинской иконы Божией Матери «Слово плоть бысть»
Эта икона особенно почитается на Дальнем Востоке и считается защитницей Приамурья. Верующие обращаются к ней с молитвами о сохранении семьи, рождении детей и исцелении от болезней.
Небычные праздники 22 марта
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День водкохлебов. Ироничный неформальный праздник из интернет-календарей, обыгрывающий тему застолий. Его отмечают шутливыми поздравлениями в соцсетях и тематическими шутками, иногда — дружескими встречами в неофициальной обстановке.
День кап-кап-капели. Весенний день, посвященный таянию снега и первым капелям, которые знаменуют окончательное отступление зимы. В сетях делятся фото первых проталин и луж, а родители и педагоги используют повод, чтобы рассказать детям о смене сезонов.
День поклонников ластоногих. Неформальное продолжение Международного дня ластоногих, которое отмечают любители морских животных. Фанаты делятся снимками тюленей и морских котиков, участвуют в сборе средств для приютов и центров реабилитации.
Народные праздники и приметы на сегодня 22 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
Сороки, Сорок святых, Жаворонки. В народном календаре день 22 марта считался встречей настоящей весны и прилетом сорока разных птиц. На Руси пекли жаворонков из теста, выносили их на улицу, «зазывая» тепло и хороший урожай.
Теплый ветер 22 марта, по поверьям, сулит дождливое лето и сырую погоду в теплый сезон. Поэтому раннее весеннее потепление могли воспринимать и с осторожностью.
Если первый гром прогремел над еще голым лесом, год считался неурожайным. Крестьяне опасались таких примет и готовились к возможным трудностям.
Если к 22 марта снег еще не сошел с полей, это считалось предвестием богатого урожая. Долгая зима, по народным представлениям, давала земле больше влаги и сил.
Галки и сороки собираются в большом количестве — скоро установится устойчивая теплая погода. Птиц в этот день старались не тревожить, считая их защитниками двора от темных сил.
Кто родился в этот день
22 марта родились многие известные люди:
Иоганн Вольфганг Гете (1749) — немецкий поэт, мыслитель и государственный деятель, один из ключевых авторов мировой литературы, чье творчество повлияло на культуру Европы.
Эндрю Ллойд Уэббер (1948) — британский композитор, автор знаменитых мюзиклов, таких как «Кошки» и «Призрак Оперы», обладатель множества престижных театральных наград.
Рис Уизерспун (1976) — американская актриса и продюсер, лауреат премии «Оскар», известная по ролям в фильмах «Блондинка в законе» и «Переступить черту».
Егор Кончаловский (1966) — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, снявший ряд популярных художественных и телевизионных проектов.
Лена Катина (1984) — российская певица, бывшая участница поп‑дуэта t.A.T.u., ставшего одним из самых успешных российских музыкальных проектов на международной сцене.
Валерий Сюткин (1958) — российский певец и музыкант, бывший фронтмен группы «Браво», исполнитель хитов «Вася» и «Стильный оранжевый галстук», заслуженный артист России.
Александр Цекало (1961) — российский продюсер, актер и телеведущий, основатель компании «Среда», создавшей популярные сериалы «Метод» и «Мажор», экс-участник кабаре-дуэта «Академия».
