24 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 24 марта отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом и профессиональный праздник штурманской службы ВВС России. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 24 марта.

24 марта во всем мире обращают внимание на здоровье и права человека: проходят акции ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Международному дню борьбы с депрессией и Дню права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека. В России эту дату также отмечают как День штурманской службы ВВС, а в народном календаре она связана с приметами на погоду и будущий урожай.

Какой сегодня праздник в России 24 марта

В России сегодня отмечают такие праздники:

День штурманской службы ВВС России

Это профессиональный праздник военных штурманов и специалистов навигационного обеспечения, установленный в 2000 году в память о создании 24 марта 1916 года Центральной аэронавигационной станции, которая помогала пилотам точно прокладывать маршруты в небе. В этот день в войсках проходят торжественные построения, поздравления личного состава, награждения отличившихся офицеров и ветеранов штурманской службы.

Международные праздники 24 марта

В мире 24 марта отмечают следующие международные дни:

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Памятная дата учреждена Всемирной организацией здравоохранения и связана с объявлением Робертом Кохом открытия возбудителя туберкулеза 24 марта 1882 года. В этот день проводят информационные кампании о профилактике заболевания, бесплатные обследования, просветительские лекции и акции поддержки пациентов.

Международный день борьбы с депрессией

Этот день направлен на привлечение внимания к проблемам психического здоровья, борьбу со стигмой вокруг депрессии и призыв людям вовремя обращаться за помощью. Психологи, НКО и медучреждения организуют консультации, лекции, онлайн‑марафоны и информационные кампании о способах профилактики и лечения депрессии.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

Генеральная ассамблея ООН учредила этот день в 2010 году, приурочив его к годовщине убийства 24 марта 1980 года архиепископа Сан‑Сальвадора Оскара Арнульфо Ромеро, выступавшего против насилия и социального неравенства. В разных странах проходят мемориальные мероприятия, конференции и правозащитные акции, посвященные защите жертв нарушений прав человека и сохранению памяти о них.

Какие праздники отмечают 24 марта в других странах

В отдельных странах 24 марта приурочена к своим национальным событиям:

  • День посадки деревьев в Уганде. В Уганде 24 марта посвящен масштабным природоохранным акциям, направленным на восстановление лесов и борьбу с обезлесением. В городах и селах организуют коллективные высадки деревьев, экологические уроки для школьников и кампании по осознанному отношению к природе.

Религиозные праздники 24 марта

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Софрония

Православные верующие вспоминают преподобного Софрония, киевского подвижника XIII века, который, по преданию, затворился в пещере близ Киево‑Печерского монастыря, ежедневно читал Псалтирь и носил железный пояс в знак покаяния. Его почитают как пример строгого монашеского подвига и молитвенного стояния, верующие в этот день обращаются к святому с молитвами о духовном укреплении.

День памяти священномученика Пиония, пресвитера Смирнского

Этот день в православном календаре посвящен священнику Пионию из древней Смирны, пострадавшему за веру во времена гонений. В храмах вспоминают его стойкость перед мучениями и читают молитвы о стойкости в испытаниях.

Ефимов день, Зубник

В православной традиции 24 марта отмечают Ефимов день, или день Евфимия. Перед образами святителей молятся об исцелении от зубной боли и недугов, совершаются молебны, а верующие просят помощи в здоровье и семейном благополучии.

Праздник иконы Божией Матери Кипрская Стромынская

В православной традиции 24 марта почитают икону Божией Матери, известную как Кипрская Стромынская. Перед образом молятся о заступничестве Пресвятой Богородицы, совершаются молебны, а верующие просят помощи в житейских трудностях.

Необычные праздники 24 марта

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День пробуждения медведя. Этот неформальный праздник посвящен началу весны и образу медведя, который просыпается после зимней спячки. В этот день в медиапространстве вспоминают лесных животных, делятся фактами о медведях и говорят о защите дикой природы.

  • День рождения паровоза. Дата, связанная с развитием железнодорожного транспорта и первым паровозом. Любители железных дорог публикуют исторические материалы, делятся фотографиями старинных поездов и вспоминают этапы развития железнодорожной техники.

  • День вверх тормашками. Неформальный праздник, предлагающий посмотреть на привычные вещи под другим углом и немного «перевернуть» повседневность. В этот день в соцсетях устраивают шуточные флешмобы, делают необычные фотографии и экспериментируют с обратным порядком привычных дел.

  • День рождения куриного окорочка. Юмористический гастрономический повод, посвященный популярному блюду из курицы. Его отмечают публикациями рецептов, кулинарными шутками и обсуждениями любимых способов приготовления окорочков.

Народные праздники и приметы на сегодня 24 марта

С этой датой связаны несколько народных примет:

Ефимов день, Евфимий, Зубник. В народном календаре 24 марта посвящено памяти святого Евфимия и известно под именами Ефимов день и Зубник. Считалось, что в это время начинается сокодвижение в березах, возвращаются перелетные птицы, а также можно судить о здоровье и будущем урожае по погодным признакам.

  • В народе говорили: если холода заканчиваются к концу марта, то лето будет теплым и благоприятным для земледелия. Такую погоду воспринимали как добрый знак для будущего урожая.

  • Ночной иней без последующего снегопада днем воспринимался как признак устойчивой погоды, а пушистый иней — к хорошему, ясному дню.

  • По другим приметам, громкое карканье ворон сулило скорую перемену погоды, редкие облака на небе — сухое жаркое лето, а появление первой зеленой травки обещало скорое тепло и благополучие в доме.

  • Наблюдали и за поведением животных: кошка, свернувшаяся клубком, предвещала похолодание, а стук дятла в лесу считался предвестием важных новостей или долгожданного письма.

Кто родился в этот день

24 марта родились многие известные люди:

  • Василий Смыслов (1921). Советский и российский шахматист, седьмой чемпион мира по шахматам, один из сильнейших гроссмейстеров XX века.

  • Клавдия Шульженко (1906). Советская певица и актриса, одна из главных эстрадных звезд военных лет, известная фронтовыми песнями и выступлениями перед солдатами.

  • Александр Буйнов (1950). Советский и российский певец, музыкант и композитор, бывший участник группы «Веселые ребята», популярный исполнитель эстрадных хитов.

  • Гарри Гудини (1874). Венгеро‑американский иллюзионист и актер, один из самых знаменитых фокусников и мастеров побегов в истории.

  • Александр Серов (1954). Советский и российский эстрадный певец и композитор, известный романтическими балладами и мощным вокалом.

  • Виктория Толстоганова (1972). Российская кино- и театральная актриса, лауреат престижных кинопремий, сыгравшая множество ярких ролей в фильмах и сериалах.

  • Андрей Мерзликин (1973). Российский актер театра и кино, известный по ролям в военных драмах, исторических и современных фильмах.

