24 марта во всем мире обращают внимание на здоровье и права человека: проходят акции ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Международному дню борьбы с депрессией и Дню права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека. В России эту дату также отмечают как День штурманской службы ВВС, а в народном календаре она связана с приметами на погоду и будущий урожай.

Это профессиональный праздник военных штурманов и специалистов навигационного обеспечения, установленный в 2000 году в память о создании 24 марта 1916 года Центральной аэронавигационной станции, которая помогала пилотам точно прокладывать маршруты в небе. В этот день в войсках проходят торжественные построения, поздравления личного состава, награждения отличившихся офицеров и ветеранов штурманской службы.

Какой сегодня праздник в России 24 марта

Генеральная ассамблея ООН учредила этот день в 2010 году, приурочив его к годовщине убийства 24 марта 1980 года архиепископа Сан‑Сальвадора Оскара Арнульфо Ромеро, выступавшего против насилия и социального неравенства. В разных странах проходят мемориальные мероприятия, конференции и правозащитные акции, посвященные защите жертв нарушений прав человека и сохранению памяти о них.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

Этот день направлен на привлечение внимания к проблемам психического здоровья, борьбу со стигмой вокруг депрессии и призыв людям вовремя обращаться за помощью. Психологи, НКО и медучреждения организуют консультации, лекции, онлайн‑марафоны и информационные кампании о способах профилактики и лечения депрессии.

Памятная дата учреждена Всемирной организацией здравоохранения и связана с объявлением Робертом Кохом открытия возбудителя туберкулеза 24 марта 1882 года. В этот день проводят информационные кампании о профилактике заболевания, бесплатные обследования, просветительские лекции и акции поддержки пациентов.

День посадки деревьев в Уганде . В Уганде 24 марта посвящен масштабным природоохранным акциям, направленным на восстановление лесов и борьбу с обезлесением. В городах и селах организуют коллективные высадки деревьев, экологические уроки для школьников и кампании по осознанному отношению к природе.

Религиозные праздники 24 марта

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Софрония

Православные верующие вспоминают преподобного Софрония, киевского подвижника XIII века, который, по преданию, затворился в пещере близ Киево‑Печерского монастыря, ежедневно читал Псалтирь и носил железный пояс в знак покаяния. Его почитают как пример строгого монашеского подвига и молитвенного стояния, верующие в этот день обращаются к святому с молитвами о духовном укреплении.

День памяти священномученика Пиония, пресвитера Смирнского

Этот день в православном календаре посвящен священнику Пионию из древней Смирны, пострадавшему за веру во времена гонений. В храмах вспоминают его стойкость перед мучениями и читают молитвы о стойкости в испытаниях.

Ефимов день, Зубник

В православной традиции 24 марта отмечают Ефимов день, или день Евфимия. Перед образами святителей молятся об исцелении от зубной боли и недугов, совершаются молебны, а верующие просят помощи в здоровье и семейном благополучии.

Праздник иконы Божией Матери Кипрская Стромынская