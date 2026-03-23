24 марта во всем мире обращают внимание на здоровье и права человека: проходят акции ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Международному дню борьбы с депрессией и Дню права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека. В России эту дату также отмечают как День штурманской службы ВВС, а в народном календаре она связана с приметами на погоду и будущий урожай.
День штурманской службы ВВС России
Это профессиональный праздник военных штурманов и специалистов навигационного обеспечения, установленный в 2000 году в память о создании 24 марта 1916 года Центральной аэронавигационной станции, которая помогала пилотам точно прокладывать маршруты в небе. В этот день в войсках проходят торжественные построения, поздравления личного состава, награждения отличившихся офицеров и ветеранов штурманской службы.
Международные праздники 24 марта
В мире 24 марта отмечают следующие международные дни:
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Памятная дата учреждена Всемирной организацией здравоохранения и связана с объявлением Робертом Кохом открытия возбудителя туберкулеза 24 марта 1882 года. В этот день проводят информационные кампании о профилактике заболевания, бесплатные обследования, просветительские лекции и акции поддержки пациентов.
Международный день борьбы с депрессией
Этот день направлен на привлечение внимания к проблемам психического здоровья, борьбу со стигмой вокруг депрессии и призыв людям вовремя обращаться за помощью. Психологи, НКО и медучреждения организуют консультации, лекции, онлайн‑марафоны и информационные кампании о способах профилактики и лечения депрессии.
Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв
Генеральная ассамблея ООН учредила этот день в 2010 году, приурочив его к годовщине убийства 24 марта 1980 года архиепископа Сан‑Сальвадора Оскара Арнульфо Ромеро, выступавшего против насилия и социального неравенства. В разных странах проходят мемориальные мероприятия, конференции и правозащитные акции, посвященные защите жертв нарушений прав человека и сохранению памяти о них.
Какие праздники отмечают 24 марта в других странах
В отдельных странах 24 марта приурочена к своим национальным событиям:
День посадки деревьев в Уганде. В Уганде 24 марта посвящен масштабным природоохранным акциям, направленным на восстановление лесов и борьбу с обезлесением. В городах и селах организуют коллективные высадки деревьев, экологические уроки для школьников и кампании по осознанному отношению к природе.
Религиозные праздники 24 марта
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Софрония
Православные верующие вспоминают преподобного Софрония, киевского подвижника XIII века, который, по преданию, затворился в пещере близ Киево‑Печерского монастыря, ежедневно читал Псалтирь и носил железный пояс в знак покаяния. Его почитают как пример строгого монашеского подвига и молитвенного стояния, верующие в этот день обращаются к святому с молитвами о духовном укреплении.
День памяти священномученика Пиония, пресвитера Смирнского
Этот день в православном календаре посвящен священнику Пионию из древней Смирны, пострадавшему за веру во времена гонений. В храмах вспоминают его стойкость перед мучениями и читают молитвы о стойкости в испытаниях.
Ефимов день, Зубник
В православной традиции 24 марта отмечают Ефимов день, или день Евфимия. Перед образами святителей молятся об исцелении от зубной боли и недугов, совершаются молебны, а верующие просят помощи в здоровье и семейном благополучии.
Праздник иконы Божией Матери Кипрская Стромынская
В православной традиции 24 марта почитают икону Божией Матери, известную как Кипрская Стромынская. Перед образом молятся о заступничестве Пресвятой Богородицы, совершаются молебны, а верующие просят помощи в житейских трудностях.
Необычные праздники 24 марта
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День пробуждения медведя. Этот неформальный праздник посвящен началу весны и образу медведя, который просыпается после зимней спячки. В этот день в медиапространстве вспоминают лесных животных, делятся фактами о медведях и говорят о защите дикой природы.
День рождения паровоза. Дата, связанная с развитием железнодорожного транспорта и первым паровозом. Любители железных дорог публикуют исторические материалы, делятся фотографиями старинных поездов и вспоминают этапы развития железнодорожной техники.
День вверх тормашками. Неформальный праздник, предлагающий посмотреть на привычные вещи под другим углом и немного «перевернуть» повседневность. В этот день в соцсетях устраивают шуточные флешмобы, делают необычные фотографии и экспериментируют с обратным порядком привычных дел.
День рождения куриного окорочка. Юмористический гастрономический повод, посвященный популярному блюду из курицы. Его отмечают публикациями рецептов, кулинарными шутками и обсуждениями любимых способов приготовления окорочков.
Народные праздники и приметы на сегодня 24 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
Ефимов день, Евфимий, Зубник. В народном календаре 24 марта посвящено памяти святого Евфимия и известно под именами Ефимов день и Зубник. Считалось, что в это время начинается сокодвижение в березах, возвращаются перелетные птицы, а также можно судить о здоровье и будущем урожае по погодным признакам.
В народе говорили: если холода заканчиваются к концу марта, то лето будет теплым и благоприятным для земледелия. Такую погоду воспринимали как добрый знак для будущего урожая.
Ночной иней без последующего снегопада днем воспринимался как признак устойчивой погоды, а пушистый иней — к хорошему, ясному дню.
По другим приметам, громкое карканье ворон сулило скорую перемену погоды, редкие облака на небе — сухое жаркое лето, а появление первой зеленой травки обещало скорое тепло и благополучие в доме.
Наблюдали и за поведением животных: кошка, свернувшаяся клубком, предвещала похолодание, а стук дятла в лесу считался предвестием важных новостей или долгожданного письма.
Кто родился в этот день
24 марта родились многие известные люди:
Василий Смыслов (1921). Советский и российский шахматист, седьмой чемпион мира по шахматам, один из сильнейших гроссмейстеров XX века.
Клавдия Шульженко (1906). Советская певица и актриса, одна из главных эстрадных звезд военных лет, известная фронтовыми песнями и выступлениями перед солдатами.
Александр Буйнов (1950). Советский и российский певец, музыкант и композитор, бывший участник группы «Веселые ребята», популярный исполнитель эстрадных хитов.
Гарри Гудини (1874). Венгеро‑американский иллюзионист и актер, один из самых знаменитых фокусников и мастеров побегов в истории.
Александр Серов (1954). Советский и российский эстрадный певец и композитор, известный романтическими балладами и мощным вокалом.
Виктория Толстоганова (1972). Российская кино- и театральная актриса, лауреат престижных кинопремий, сыгравшая множество ярких ролей в фильмах и сериалах.
Андрей Мерзликин (1973). Российский актер театра и кино, известный по ролям в военных драмах, исторических и современных фильмах.
Начать дискуссию