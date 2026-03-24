Нужно ли составлять приказ о приеме генерального директора при регистрации ООО

Если единственный учредитель является гендиректором общества, то можно не заключать ключевой трудовой договор. Что нужно оформить — рассказываем в статье.

Если единственный учредитель еще и гендиректор, то отношения между ним и организацией регулирует ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Учредитель возлагает на себя функции генерального директора своим решением. На основании этого документа издают приказ о вступлении в должность, в котором указывают дату начала исполнения обязанностей.

В решении и приказе указывают дату после регистрации ООО. Также при приеме на работу подают сведения в СФР по форме ЕФС-1 не позже рабочего дня, который следует за днем издания приказа.

Если приказ о вступлении в должность издан 23 марта, то ЕФС-1 подают не позже 24 марта.

Читайте также по теме: