6 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 6 июня
В России сегодня отмечают такие праздники:
Пушкинский день России
Праздник, посвященный жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина, родившегося 6 июня 1799 года. В этот день проводят литературные чтения, выставки, фестивали поэзии, школьные уроки о Пушкине, возлагают цветы к памятникам поэта и вспоминают его вклад в культуру и язык.
День русского языка
Официальный государственный праздник, учрежденный указом президента и приуроченный ко дню рождения Пушкина. Организуются конференции, диктанты, конкурсы, дискуссии о грамотности, сохранении богатства русского языка и развитии языковой культуры.
День крымских гор
Праздник, посвященный уникальной природе Крымского полуострова — его горным хребтам, заповедникам, редким растениям и животным. В этот день проходят экологические акции, лекции о заповедном деле, экскурсии по горным маршрутам и мероприятия, призывающие беречь природу Крыма.
Международные праздники 6 июня
В мире 6 июня отмечают следующие международные дни:
Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля
Дата, посвященная повышению осведомленности о болезни Вернейля, которая поражает кожные и слизистые покровы. Врачи и медицинские организации рассказывают о профилактике, методах лечения и важности своевременного обращения к специалистам.
Всемирный день борьбы с вредителями
Праздник для специалистов по защите растений, дезинсекторов и санитарных служб. Говорят о биологических и безопасных методах защиты урожая, контроле насекомых и грызунов, значении санитарии в городах и селах.
День памяти погибших в Корейской войне
Международная памятная дата, приуроченная к началу Корейской войны в 1950 году.
Какие праздники отмечают 6 июня в других странах
В отдельных странах 6 июня приурочена к своим национальным событиям:
Национальный день Швеции — Швеция. Государственный праздник Швеции, отмечаемый с 1983 года и посвященный принятию нового национального флага в 1906 году.
День финансовой полиции Республики Казахстан — Казахстан. Профессиональный праздник сотрудников финансовых следственных органов, борющихся с экономическими преступлениями, коррупцией и незаконными финансовыми операциями.
День слабовидящих людей — Германия. Праздник, посвященный людям с нарушенным зрением, их правам и возможностям.
День высшего образования — США. Неформальный праздник, посвященный достижениям системы высшего образования в США.
Церковные праздники 6 июня
На эту дату приходятся и церковные праздники и дни памяти:
День памяти блаженной Ксении Петербургской
Православная церковь чтит Ксению как юродивую, помогающую в житейских нуждах, семейных делах и поиске работы. К ее мощам и иконам приходят с просьбами о помощи в трудных обстоятельствах, о замужестве, здоровье и устройстве жизни.
День памяти преподобного Симеон Столпник, Дивногорца
Подвижник прославился строгой аскетической жизнью и подвигом молитвы, а верующие обращаются к нему с просьбами о стойкости в вере, терпении и избавлении от страстей.
День памяти преподобного Никиты, столпника Переяславский
Русский святой много лет подвизался в уединении и молитве; к нему обращаются с просьбами о духовной трезвенности, помощи в борьбе с искушениями и укреплении в покаянии.
Необычные праздники 6 июня
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День рождения электрического утюга. Дата отсылает к патентам и распространению первых электрических утюгов, которые заменили угольные и другие ранние варианты.
День рисования драконов. Творческий праздник для детей и взрослых, любящих мифических существ.
Праздник топтуна. Неформальный и ироничный праздник, посвященный «топтунам» — людям, которые любят ходить по определенным местам, маршрутам или просто «топчутся» на месте.
День гордости атеиста. Неформальный праздник, посвященный атеистам и светским людям, отражающий их взгляды на мир и науку.
Народные праздники и приметы на сегодня 6 июня
С этой датой связаны несколько народных представлений и наблюдений за погодой:
Свобориное дерево. В народном календаре 6 июня связывают с дубом, особенно с «свобориным деревом» — дубом, который выращивали в селах как священный или знаковый. Считалось, что дуб символизирует силу, здоровье и долголетие, а его кроны и ветви служили оберегами для дома и скота.
Если 6 июня день теплый, без сильных перепадов и ветра, ожидали ровное, благоприятное для сенокоса лето.
Холодный, дождливый день считали признаком сырого сезона, когда будет много травы и грибов, но сложнее будет заготавливать сено.
Ясный вечер и спокойное небо обещали устойчивую погоду на ближайшие дни и отсутствие сильных бурь.
Кто родился в этот день
6 июня родились многие известные люди:
Александр Сергеевич Пушкин (1799). Русский поэт, драматург и прозаик, которого называют основоположником современного русского литературного языка. Автор «Евгения Онегина», «Капитанской дочки», множества стихотворений и поэм, оказавший колоссальное влияние на литературу и культуру России.
Арам Хачатурян (1903). Советский композитор, автор знаменитых балетов «Гаянэ» и «Спартак», музыки к фильмам и симфонических произведений. Его «Танец с саблями» и другие сочинения стали широко известны во всем мире.
Татьяна Пельтцер (1904). Советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
Томас Манн (1875). Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор романов «Волшебная гора», «Теддиор», «Иосиф и его братья», оказавших влияние на мировую литературу XX века.
Бари Алибасов (1947). Советский и российский продюсер и музыкант, создатель группы «На‑На».
Владимир Левкин (1967). Российский певец, солист группы «На-На». Известен своими хитами и активной гастрольной деятельностью.
Владимир Сычев (1979). Русский поэт, музыкант и актер, участник музыкальных проектов, активных в жанре шансон и эстрадной музыке.
Саша Лусс (1992). Российская супермодель и актриса. Работала с ведущими мировыми модными домами и снялась в нескольких международных кинопроектах.
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