6 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Праздник, посвященный уникальной природе Крымского полуострова — его горным хребтам, заповедникам, редким растениям и животным. В этот день проходят экологические акции, лекции о заповедном деле, экскурсии по горным маршрутам и мероприятия, призывающие беречь природу Крыма.

Официальный государственный праздник, учрежденный указом президента и приуроченный ко дню рождения Пушкина. Организуются конференции, диктанты, конкурсы, дискуссии о грамотности, сохранении богатства русского языка и развитии языковой культуры.

Праздник, посвященный жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина, родившегося 6 июня 1799 года. В этот день проводят литературные чтения, выставки, фестивали поэзии, школьные уроки о Пушкине, возлагают цветы к памятникам поэта и вспоминают его вклад в культуру и язык.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 6 июня

Международная памятная дата, приуроченная к началу Корейской войны в 1950 году.

Праздник для специалистов по защите растений, дезинсекторов и санитарных служб. Говорят о биологических и безопасных методах защиты урожая, контроле насекомых и грызунов, значении санитарии в городах и селах.

Дата, посвященная повышению осведомленности о болезни Вернейля, которая поражает кожные и слизистые покровы. Врачи и медицинские организации рассказывают о профилактике, методах лечения и важности своевременного обращения к специалистам.

День слабовидящих людей — Германия . Праздник, посвященный людям с нарушенным зрением, их правам и возможностям.

День финансовой полиции Республики Казахстан — Казахстан . Профессиональный праздник сотрудников финансовых следственных органов, борющихся с экономическими преступлениями, коррупцией и незаконными финансовыми операциями.

Национальный день Швеции — Швеция . Государственный праздник Швеции, отмечаемый с 1983 года и посвященный принятию нового национального флага в 1906 году.

Церковные праздники 6 июня

На эту дату приходятся и церковные праздники и дни памяти:

День памяти блаженной Ксении Петербургской

Православная церковь чтит Ксению как юродивую, помогающую в житейских нуждах, семейных делах и поиске работы. К ее мощам и иконам приходят с просьбами о помощи в трудных обстоятельствах, о замужестве, здоровье и устройстве жизни.

День памяти преподобного Симеон Столпник, Дивногорца

Подвижник прославился строгой аскетической жизнью и подвигом молитвы, а верующие обращаются к нему с просьбами о стойкости в вере, терпении и избавлении от страстей.

День памяти преподобного Никиты, столпника Переяславский