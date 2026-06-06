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Общество
6 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

6 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 6 июня отмечают Пушкинский день России, День русского языка и День крымских гор. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы с ней связаны и кто из известных людей родился 6 июня.

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Какой сегодня праздник в России 6 июня

В России сегодня отмечают такие праздники:

Пушкинский день России

Праздник, посвященный жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина, родившегося 6 июня 1799 года. В этот день проводят литературные чтения, выставки, фестивали поэзии, школьные уроки о Пушкине, возлагают цветы к памятникам поэта и вспоминают его вклад в культуру и язык.

День русского языка

Официальный государственный праздник, учрежденный указом президента и приуроченный ко дню рождения Пушкина. Организуются конференции, диктанты, конкурсы, дискуссии о грамотности, сохранении богатства русского языка и развитии языковой культуры.

День крымских гор

Праздник, посвященный уникальной природе Крымского полуострова — его горным хребтам, заповедникам, редким растениям и животным. В этот день проходят экологические акции, лекции о заповедном деле, экскурсии по горным маршрутам и мероприятия, призывающие беречь природу Крыма.

Международные праздники 6 июня

В мире 6 июня отмечают следующие международные дни:

Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля

Дата, посвященная повышению осведомленности о болезни Вернейля, которая поражает кожные и слизистые покровы. Врачи и медицинские организации рассказывают о профилактике, методах лечения и важности своевременного обращения к специалистам.

Всемирный день борьбы с вредителями

Праздник для специалистов по защите растений, дезинсекторов и санитарных служб. Говорят о биологических и безопасных методах защиты урожая, контроле насекомых и грызунов, значении санитарии в городах и селах.

День памяти погибших в Корейской войне

Международная памятная дата, приуроченная к началу Корейской войны в 1950 году.

Какие праздники отмечают 6 июня в других странах

В отдельных странах 6 июня приурочена к своим национальным событиям:

  • Национальный день Швеции — Швеция. Государственный праздник Швеции, отмечаемый с 1983 года и посвященный принятию нового национального флага в 1906 году. 

  • День финансовой полиции Республики Казахстан — Казахстан. Профессиональный праздник сотрудников финансовых следственных органов, борющихся с экономическими преступлениями, коррупцией и незаконными финансовыми операциями. 

  • День слабовидящих людей — Германия. Праздник, посвященный людям с нарушенным зрением, их правам и возможностям. 

  • День высшего образования — США. Неформальный праздник, посвященный достижениям системы высшего образования в США. 

Церковные праздники 6 июня

На эту дату приходятся и церковные праздники и дни памяти:

День памяти блаженной Ксении Петербургской

Православная церковь чтит Ксению как юродивую, помогающую в житейских нуждах, семейных делах и поиске работы. К ее мощам и иконам приходят с просьбами о помощи в трудных обстоятельствах, о замужестве, здоровье и устройстве жизни.

День памяти преподобного Симеон Столпник, Дивногорца

Подвижник прославился строгой аскетической жизнью и подвигом молитвы, а верующие обращаются к нему с просьбами о стойкости в вере, терпении и избавлении от страстей.

День памяти преподобного Никиты, столпника Переяславский

Русский святой много лет подвизался в уединении и молитве; к нему обращаются с просьбами о духовной трезвенности, помощи в борьбе с искушениями и укреплении в покаянии.

Необычные праздники 6 июня

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День рождения электрического утюга. Дата отсылает к патентам и распространению первых электрических утюгов, которые заменили угольные и другие ранние варианты. 

  • День рисования драконов. Творческий праздник для детей и взрослых, любящих мифических существ. 

  • Праздник топтуна. Неформальный и ироничный праздник, посвященный «топтунам» — людям, которые любят ходить по определенным местам, маршрутам или просто «топчутся» на месте. 

  • День гордости атеиста. Неформальный праздник, посвященный атеистам и светским людям, отражающий их взгляды на мир и науку. 

Народные праздники и приметы на сегодня 6 июня

С этой датой связаны несколько народных представлений и наблюдений за погодой:

  • Свобориное дерево. В народном календаре 6 июня связывают с дубом, особенно с «свобориным деревом» — дубом, который выращивали в селах как священный или знаковый. Считалось, что дуб символизирует силу, здоровье и долголетие, а его кроны и ветви служили оберегами для дома и скота.

  • Если 6 июня день теплый, без сильных перепадов и ветра, ожидали ровное, благоприятное для сенокоса лето.

  • Холодный, дождливый день считали признаком сырого сезона, когда будет много травы и грибов, но сложнее будет заготавливать сено.

  • Ясный вечер и спокойное небо обещали устойчивую погоду на ближайшие дни и отсутствие сильных бурь.

Кто родился в этот день

6 июня родились многие известные люди:

  • Александр Сергеевич Пушкин (1799). Русский поэт, драматург и прозаик, которого называют основоположником современного русского литературного языка. Автор «Евгения Онегина», «Капитанской дочки», множества стихотворений и поэм, оказавший колоссальное влияние на литературу и культуру России.

  • Арам Хачатурян (1903). Советский композитор, автор знаменитых балетов «Гаянэ» и «Спартак», музыки к фильмам и симфонических произведений. Его «Танец с саблями» и другие сочинения стали широко известны во всем мире.

  • Татьяна Пельтцер (1904). Советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР. 

  • Томас Манн (1875). Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор романов «Волшебная гора», «Теддиор», «Иосиф и его братья», оказавших влияние на мировую литературу XX века.

  • Бари Алибасов (1947). Советский и российский продюсер и музыкант, создатель группы «На‑На».

  • Владимир Левкин (1967). Российский певец, солист группы «На-На». Известен своими хитами и активной гастрольной деятельностью.

  • Владимир Сычев (1979). Русский поэт, музыкант и актер, участник музыкальных проектов, активных в жанре шансон и эстрадной музыке. 

  • Саша Лусс (1992). Российская супермодель и актриса. Работала с ведущими мировыми модными домами и снялась в нескольких международных кинопроектах.

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