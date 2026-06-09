9 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 9 июня
В России сегодня отмечают такие праздники:
День группы советских войск в Германии (День ГСВГ)
Памятная дата, посвященная выводу советских войск из Германии. В этот день вспоминают военнослужащих, проводят встречи ветеранов и патриотические мероприятия.
Международные праздники 9 июня
В мире 9 июня отмечают следующие международные дни:
Международный день друзей
Неформальный, но очень теплый праздник, посвященный дружбе и верным друзьям. В этот день принято встречаться, дарить подарки и вспоминать совместные моменты.
Международный день архивов
Учрежден Международным советом архивов в 2008 году. Цель — подчеркнуть значение архивов для сохранения исторической памяти. Проводятся выставки, открытые дни и лекции.
Всемирный день памяти домашних животных
Дата, посвященная памяти умерших домашних питомцев. В этот день люди вспоминают своих любимцев и делятся теплыми историями.
Международный день кельтского искусства
Праздник, посвященный богатому культурному наследию кельтских народов — музыке, орнаментам, литературе и традициям. Проводятся фестивали, выставки и концерты.
Всемирный день аккредитации
Отмечается с 2008 года. Праздник подчеркивает важность аккредитации в обеспечении качества продукции и услуг по всему миру.
Всемирный день мотоциклиста
День для мотоциклистов и любителей двухколесного транспорта. Проводятся мотопробеги, акции безопасности и фестивали.
Какие праздники отмечают 9 июня в других странах
В отдельных странах 9 июня приурочена к своим национальным событиям:
День святого Колумба Ирландского — Ирландия. Национальный праздник в честь покровителя Ирландии, миссионера и просветителя. Проводятся парады, фестивали и религиозные торжества.
День южноамериканского футбола — Уругвай. Памятная дата, связанная с олимпийской победой уругвайской сборной в 1924 году.
День восшествия на престол короля Абдаллы (День коронации) — Иордания. Национальный праздник, посвященный королю Абдалле II. В стране проходят официальные церемонии, салюты и народные гуляния.
День героев — Уганда. Национальный праздник, посвященный героям страны.
Церковные праздники 9 июня
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти мученицы Феодоры Александрийской
Святая, жившая в V веке, известная глубоким покаянием и подвижничеством. Верующие обращаются к ней за помощью в борьбе с искушениями и духовным очищением.
День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского
Раннехристианский святой, пострадавший за веру. Его память вдохновляет на стойкость в испытаниях.
День памяти исповедника Иоанна Русского
Святой воин, попавший в плен к туркам и прославившийся своим твердым исповеданием христианства. Особенно почитается в Греции и России.
День памяти преподобного Ферапонта Монзенского
Русский подвижник, основатель монастыря на реке Монзе. Его память почитают за труды по просвещению и монашескому деланию.
Необычные праздники 9 июня
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День Дональда Дака. Праздник, посвященный знаменитому мультипликационному персонажу.
Всемирный день пускания мыльных пузырей. Веселый праздник, когда взрослые и дети запускают мыльные пузыри, наслаждаясь моментом и детской радостью.
День Кораллового треугольника. Экологический праздник, посвященный сохранению уникального морского региона с наибольшим биоразнообразием кораллов.
День заботы о любимом коте. Уютный праздник для всех владельцев кошек.
Народные праздники и приметы на сегодня 9 июня
С этой датой связаны несколько народных примет:
Народный праздник Федорин день. В народном календаре — день, когда земля «именинница» и носит урожай. Считалось большим грехом работать в поле или огороде, чтобы не обидеть землю.
Пасмурная и дождливая погода предвещала ненастное лето и дождливую осень.
Пышное цветение рябины — к богатому урожаю овса.
Если жимолость потеряла аромат — ждали засуху.
Также в этот день не рекомендовалось подметать полы и выносить сор из избы, чтобы не выгнать домового.
Кто родился в этот день
9 июня родились многие известные люди:
Петр I Великий (1672). Российский император, реформатор, основатель Санкт-Петербурга и создатель регулярной армии и флота России.
Джонни Депп (1963). Американский актер, режиссер и музыкант, известный ролями капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» и многими другими яркими образами.
Натали Портман (1981). Американская актриса, режиссер и продюсер, лауреат «Оскара», звезда фильмов «Черный лебедь» и «Леон».
Майкл Джей Фокс (1961). Канадский актер, известный ролью Марти МакФлая в трилогии «Назад в будущее».
Федор III Алексеевич (1661). Русский царь, старший брат Петра I, проводивший важные реформы в государстве.
Начать дискуссию