Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

9 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 9 июня отмечают Международный день друзей, Международный день архивов и Всемирный день памяти домашних животных. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 9 июня.