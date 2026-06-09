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Общество
9 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

9 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 9 июня отмечают Международный день друзей, Международный день архивов и Всемирный день памяти домашних животных. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 9 июня.

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Какой сегодня праздник в России 9 июня

В России сегодня отмечают такие праздники:

День группы советских войск в Германии (День ГСВГ)

Памятная дата, посвященная выводу советских войск из Германии. В этот день вспоминают военнослужащих, проводят встречи ветеранов и патриотические мероприятия.

Международные праздники 9 июня

В мире 9 июня отмечают следующие международные дни:

Международный день друзей

Неформальный, но очень теплый праздник, посвященный дружбе и верным друзьям. В этот день принято встречаться, дарить подарки и вспоминать совместные моменты.

Международный день архивов

Учрежден Международным советом архивов в 2008 году. Цель — подчеркнуть значение архивов для сохранения исторической памяти. Проводятся выставки, открытые дни и лекции.

Всемирный день памяти домашних животных

Дата, посвященная памяти умерших домашних питомцев. В этот день люди вспоминают своих любимцев и делятся теплыми историями.

Международный день кельтского искусства

Праздник, посвященный богатому культурному наследию кельтских народов — музыке, орнаментам, литературе и традициям. Проводятся фестивали, выставки и концерты.

Всемирный день аккредитации

Отмечается с 2008 года. Праздник подчеркивает важность аккредитации в обеспечении качества продукции и услуг по всему миру.

Всемирный день мотоциклиста 

День для мотоциклистов и любителей двухколесного транспорта. Проводятся мотопробеги, акции безопасности и фестивали.

Какие праздники отмечают 9 июня в других странах

В отдельных странах 9 июня приурочена к своим национальным событиям:

  • День святого Колумба Ирландского — Ирландия. Национальный праздник в честь покровителя Ирландии, миссионера и просветителя. Проводятся парады, фестивали и религиозные торжества.

  • День южноамериканского футбола — Уругвай. Памятная дата, связанная с олимпийской победой уругвайской сборной в 1924 году.

  • День восшествия на престол короля Абдаллы (День коронации) — Иордания. Национальный праздник, посвященный королю Абдалле II. В стране проходят официальные церемонии, салюты и народные гуляния.

  • День героев — Уганда. Национальный праздник, посвященный героям страны.

Церковные праздники 9 июня

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти мученицы Феодоры Александрийской

Святая, жившая в V веке, известная глубоким покаянием и подвижничеством. Верующие обращаются к ней за помощью в борьбе с искушениями и духовным очищением.

День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского

Раннехристианский святой, пострадавший за веру. Его память вдохновляет на стойкость в испытаниях.

День памяти исповедника Иоанна Русского

Святой воин, попавший в плен к туркам и прославившийся своим твердым исповеданием христианства. Особенно почитается в Греции и России.

День памяти преподобного Ферапонта Монзенского

Русский подвижник, основатель монастыря на реке Монзе. Его память почитают за труды по просвещению и монашескому деланию.

Необычные праздники 9 июня

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День Дональда Дака. Праздник, посвященный знаменитому мультипликационному персонажу. 

  • Всемирный день пускания мыльных пузырей. Веселый праздник, когда взрослые и дети запускают мыльные пузыри, наслаждаясь моментом и детской радостью.

  • День Кораллового треугольника. Экологический праздник, посвященный сохранению уникального морского региона с наибольшим биоразнообразием кораллов. 

  • День заботы о любимом коте. Уютный праздник для всех владельцев кошек. 

Народные праздники и приметы на сегодня 9 июня

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • Народный праздник Федорин день. В народном календаре — день, когда земля «именинница» и носит урожай. Считалось большим грехом работать в поле или огороде, чтобы не обидеть землю.

  • Пасмурная и дождливая погода предвещала ненастное лето и дождливую осень.

  • Пышное цветение рябины — к богатому урожаю овса.

  • Если жимолость потеряла аромат — ждали засуху.

  • Также в этот день не рекомендовалось подметать полы и выносить сор из избы, чтобы не выгнать домового.

Кто родился в этот день

9 июня родились многие известные люди:

  • Петр I Великий (1672). Российский император, реформатор, основатель Санкт-Петербурга и создатель регулярной армии и флота России.

  • Джонни Депп (1963). Американский актер, режиссер и музыкант, известный ролями капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» и многими другими яркими образами.

  • Натали Портман (1981). Американская актриса, режиссер и продюсер, лауреат «Оскара», звезда фильмов «Черный лебедь» и «Леон».

  • Майкл Джей Фокс (1961). Канадский актер, известный ролью Марти МакФлая в трилогии «Назад в будущее».

  • Федор III Алексеевич (1661). Русский царь, старший брат Петра I, проводивший важные реформы в государстве.

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