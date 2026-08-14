ИП на УСН обнаружил брак в импортном товаре: нужно ли корректировать ДОПП

Нужно ли корректировать ДОПП
Так как товар уже пересек границу и был принят на учет, система СПОТ выполнила свою задачу — предварительный контроль. Изменить данные после этого невозможно технически.
Можно подать новый ДОПП с признаком «6 — возврат товара». Это необязательно требование, но такая практика помогает избежать проблем:
На границе страны-поставщика. Таможня вправе запросить российский ДОПП на возврат, и его отсутствие приведет к задержке груза.
При налоговой проверке. Инспектор может счесть, что ИП незаконно вывез товар без уведомления ФНС, что потенциально грозит спорами по вычету НДС.
Вносить обеспечительный платеж при возврате брака не требуется, так как ввоза нового товара не происходит.
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Какие документы направить поставщику
При обнаружении брака поставщику необходимо направить:
Претензию или заявление о возврате. Это основание для возврата, которое должно быть согласовано обеими сторонами.
Возвратную накладную (ТОРГ-12 или УПД). Оформляют на возвращаемую партию. В графе «Основание» уточняют реквизиты договора или акта поставки. Если используют ЭДО, документ оформляют в электронном виде с пометкой «возврат покупателем».
Акт о расхождениях (ТОРГ-2 или произвольная форма). Составляют при выявлении брака, недостачи или повреждения товара. В акте фиксируют: дату, место, описание товара с дефектом и подписи представителей обеих сторон.
Счет-фактуру на возврат (если товар облагается НДС). Выставляют поставщику, чтобы он мог восстановить принятый к вычету НДС.
Соглашение о возврате. Если возврат происходит по договоренности без брака, в этом документе фиксируют порядок возврата: кто оплачивает транспортировку, сроки, форму компенсации.
Какие документы направлять в налоговую
В налоговую после возврата подают:
Уточненную декларацию по косвенным налогам. Она подается в ИФНС для корректировки налоговых обязательств по НДС.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. При возврате часть заявления аннулируется, а не корректируется отдельно.
Транспортные документы. Сюда входят авианакладные, CMR, которые подтверждают вывоз товара с территории РФ.
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