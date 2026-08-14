ИП на УСН обнаружил брак в импортном товаре: нужно ли корректировать ДОПП

Нужно ли корректировать ДОПП

Так как товар уже пересек границу и был принят на учет, система СПОТ выполнила свою задачу — предварительный контроль. Изменить данные после этого невозможно технически.

Можно подать новый ДОПП с признаком «6 — возврат товара». Это необязательно требование, но такая практика помогает избежать проблем:

На границе страны-поставщика. Таможня вправе запросить российский ДОПП на возврат, и его отсутствие приведет к задержке груза. При налоговой проверке. Инспектор может счесть, что ИП незаконно вывез товар без уведомления ФНС, что потенциально грозит спорами по вычету НДС.

Вносить обеспечительный платеж при возврате брака не требуется, так как ввоза нового товара не происходит.