Какие документы нужны для учета расходов на оплату проживания работника

Можно ли учитывать расходы на проживание по чеку на предоплату
Чек на предоплату обычно содержит все фискальные реквизиты. Однако только чека недостаточно для принятия расходов на проживание в авансовом отчете и для налогового учета.
Вот почему чек не может быть единственным документом, который прикладывают к авансовому отчету:
Отсутствует подтверждение факта проживания. В чеке обычно отражается только предоплата за бронь. Без названия гостиницы, дат и ФИО проживающего.
Место расчета может отличаться. Так часто происходит у агрегаторов, но для ФНС расхождение станет поводом запросить дополнительные доказательства связи оплаты с услугой.
Чек только на предоплату. По
ст. 1.1 и 4.7 ФЗ от 22.05.2003 № 54‑ФЗ при зачете аванса гостиницы пробивают отдельный чек с признаком «полный расчет».
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Что обязательно запросить у сотрудника
Чтобы учесть оплату проживания, у сотрудника стоит запросить:
Ваучер от отеля с указанием названия гостиницы, адреса, дат заезда/выезда, ФИО сотрудника, суммы и номера брони.
Закрывающий чек от гостиницы с признаком «полный расчет» — он подтверждает, что предоплату использовали.
При отсутствии чека — БСО или счет или акт от гостиницы, в котором указаны обязательные реквизиты.
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