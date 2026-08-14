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Какие документы нужны для учета расходов на оплату проживания работника

Какие документы нужны для учета расходов на оплату проживания работника

Организация оплатила проживание сотрудника в отеле через агрегатор. Он предоставил чек о предоплате. Достаточно ли этого документа для отражения расходов в учете?

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Можно ли учитывать расходы на проживание по чеку на предоплату

Чек на предоплату обычно содержит все фискальные реквизиты. Однако только чека недостаточно для принятия расходов на проживание в авансовом отчете и для налогового учета.

Вот почему чек не может быть единственным документом, который прикладывают к авансовому отчету:

  1. Отсутствует подтверждение факта проживания. В чеке обычно отражается только предоплата за бронь. Без названия гостиницы, дат и ФИО проживающего.

  2. Место расчета может отличаться. Так часто происходит у агрегаторов, но для ФНС расхождение станет поводом запросить дополнительные доказательства связи оплаты с услугой.

  3. Чек только на предоплату. По

    ст. 1.1 и 4.7 ФЗ от 22.05.2003 № 54‑ФЗ при зачете аванса гостиницы пробивают отдельный чек с признаком «полный расчет».

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Что обязательно запросить у сотрудника

Чтобы учесть оплату проживания, у сотрудника стоит запросить:

  1. Ваучер от отеля с указанием названия гостиницы, адреса, дат заезда/выезда, ФИО сотрудника, суммы и номера брони.

  2. Закрывающий чек от гостиницы с признаком «полный расчет» — он подтверждает, что предоплату использовали.

  3. При отсутствии чека — БСО или счет или акт от гостиницы, в котором указаны обязательные реквизиты.

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