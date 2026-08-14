Налоговые ловушки для физлиц в 2026 году: как бухгалтеру превратить чужие риски в стабильный доход

ФНС больше не нужно спрашивать разрешения, чтобы узнать, сколько вы заработали. Она уже знает. Банки передают сведения о движении по счетам, маркетплейсы отчитываются о продавцах, а зарубежные юрисдикции в рамках автообмена делятся информацией о доходах российских налоговых резидентов. К июлю 2026 года этот маховик раскрутился настолько, что физлица начали получать требования по операциям, о которых сами уже забыли. И вот здесь начинается работа для бухгалтера, который умеет не просто заполнять 3-НДФЛ, а объяснять человеку, почему его переводы с карты на карту вдруг заинтересовали инспекцию.

Частные клиенты — это уже не экзотика для бухгалтерской практики, а полноценный рынок. Люди продают недвижимость, сдают квартиры, получают подарки, выводят деньги с криптобирж, фрилансят на зарубежных заказчиков. Каждая из этих ситуаций — потенциальная налоговая история с неприятным финалом, если рядом не оказалось специалиста, который говорит с ФНС на одном языке. При этом спрос на такие консультации растет быстрее, чем предложение: бухгалтеры привыкли работать с юрлицами и часто не знают, как упаковать свою экспертизу для частника.

Разберем несколько сценариев, которые станут самыми частыми в работе с физлицами во второй половине 2026 года.