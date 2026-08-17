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Удержания из зарплаты
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Как удерживать из зарплаты платежи по нескольким исполнительным листам

Как удерживать из зарплаты платежи по нескольким исполнительным листам

У работника есть обязанности по выплате алиментов, а также исполнительный лист по другим платежам. Рассказываем, какой процент от зарплаты можно

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Сколько можно удерживать

Если есть несколько исполнительных листов, в том числе по алиментам, действует повышенный лимит удержаний.

По всем исполнительным листам с работника можно удержать не более 70% от суммы за вычетом НДФЛ.

Сначала удерживают алименты, а из остатка — сумму по второму исполнительному листу. Если требования превышают 70%, то удержания проводят в пределах лимита, а оставшуюся часть переносят на следующую выплату по п. 3 ст. 99 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

При этом п. 1 ст. 99 аналогичного закона устанавливает, что базу для расчета определяют после вычета налогов.

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Какая должна быть сумма после удержаний

МРОТ гарантирует, что начисленная за полностью отработанное время зарплата не будет ниже минимума. Однако он не защищает зарплату после вычета НДФЛ и удержания по исполнительным документам.

Работник может обратиться к судебному приставу с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. Но правило не применяют, если в исполнительном документе есть требование об алиментах (а также о возмещении вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца или ущерба от преступления).

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