Как удерживать из зарплаты платежи по нескольким исполнительным листам

Сколько можно удерживать

Если есть несколько исполнительных листов, в том числе по алиментам, действует повышенный лимит удержаний.

По всем исполнительным листам с работника можно удержать не более 70% от суммы за вычетом НДФЛ.

Сначала удерживают алименты, а из остатка — сумму по второму исполнительному листу. Если требования превышают 70%, то удержания проводят в пределах лимита, а оставшуюся часть переносят на следующую выплату по п. 3 ст. 99 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

При этом п. 1 ст. 99 аналогичного закона устанавливает, что базу для расчета определяют после вычета налогов.