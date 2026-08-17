Бухгалтерия не прощает старых знаний: «Клерк» обновил курс по учету, налогам и 1С

Если вы новичок — начнете с основ. Если бухгалтер — найдете, что обновить

Новичку не придется самостоятельно собирать профессию из десятков разрозненных материалов. Курс последовательно объясняет, как устроен бухгалтерский учет, как рассчитываются налоги, как работать в 1С, вести кадры и составлять отчетность.

Действующим бухгалтерам программа дает возможность посмотреть на привычные процессы свежим взглядом, закрыть пробелы и обновить знания с учетом налоговой реформы-2026.

Это особенно актуально для тех, кто давно работает по знакомой схеме: «раньше делали так». В бухгалтерии такая аргументация быстро становится опасной. Правила меняются — и вместе с ними приходится менять рабочие привычки.