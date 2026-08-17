Бухгалтерия не прощает старых знаний: «Клерк» обновил курс по учету, налогам и 1С

Если вы новичок — начнете с основ. Если бухгалтер — найдете, что обновить
Новичку не придется самостоятельно собирать профессию из десятков разрозненных материалов. Курс последовательно объясняет, как устроен бухгалтерский учет, как рассчитываются налоги, как работать в 1С, вести кадры и составлять отчетность.
Действующим бухгалтерам программа дает возможность посмотреть на привычные процессы свежим взглядом, закрыть пробелы и обновить знания с учетом налоговой реформы-2026.
Это особенно актуально для тех, кто давно работает по знакомой схеме: «раньше делали так». В бухгалтерии такая аргументация быстро становится опасной. Правила меняются — и вместе с ними приходится менять рабочие привычки.
Здесь не получится просто посмотреть уроки и забыть
Бухгалтерия — профессия, в которой недостаточно узнать правильный ответ. Нужно понимать, почему он правильный и что делать, когда ситуация отличается от примера из учебника.
Поэтому в курсе есть интерактивные тренажеры. Студент решает задачи прямо на сайте, система проверяет ответ, показывает ошибки и считает баллы.
Так можно сразу увидеть, где знания действительно работают, а где пока остается пробел.
Теория сопровождается примерами и образцами, а полученные знания закрепляются тестами и практическими заданиями. В итоге обучение не сводится к привычной схеме «посмотрел видео — поставил галочку — забыл».
В 2026 году бухгалтеру мало знать только проводки
Современный бухгалтер работает не в вакууме. Он должен понимать налоги, отчетность, ФСБУ, кадровый учет, управленческий учет и налоговые риски. А еще — уметь пользоваться инструментами, которые экономят время.
Поэтому в программе есть отдельный модуль по нейросетям в работе бухгалтера. ИИ не заменяет специалиста, который понимает учет, но помогает быстрее справляться с рутинными задачами и освобождает время для работы, где действительно нужны профессиональные знания.
В программе также разбираются вопросы налоговой оптимизации и защиты компании от налоговых проверок.
Задача курса — подготовить не человека, который знает несколько кнопок в 1С, а специалиста, который понимает, что он делает, зачем и к каким последствиям это приводит.
Программа уже адаптирована под изменения 2026 года
В бухгалтерии особенно опасно учиться по материалам, которые давно не обновлялись. Можно отлично выучить правила — и получить знания, которые уже не соответствуют действительности.
Программа курса обновлена с учетом налоговой реформы-2026 и регулярно актуализируется под изменения законодательства.
Это важно и для новичков, которые сразу получают современную базу, и для опытных бухгалтеров, которым необходимо сверить свои знания с текущими требованиями.
Шесть месяцев, чтобы привести знания в систему
Курс рассчитан на шесть месяцев. Заниматься можно в удобном темпе — в среднем по 1–2 часа в день, без жесткой привязки к расписанию.
Обучение проходит дистанционно: видео в записи, конспекты, тесты, задания и интерактивные тренажеры. При этом преподаватели и эксперты остаются на связи — доступны онлайн-встречи, чат и ответы на вопросы.
После окончания обучения выпускник получает диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов. Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Кому стоит обратить внимание на курс
Тем, кто хочет войти в профессию и не тратить месяцы на поиск разрозненных материалов.
Тем, кто уже работает бухгалтером, но чувствует, что знания пора освежить.
Тем, кто после перерыва возвращается в профессию и хочет разобраться в том, что изменилось.
Тем, кто уверенно работает на своем участке учета, но хочет стать более универсальным специалистом.
И тем, кто понимает простую вещь: в бухгалтерии нельзя один раз выучиться и поставить на этом точку.
Новые правила все равно придут. Вопрос только в том, будете ли вы узнавать о них в последнюю очередь — когда уже появилась проблема, — или обновите знания заранее.
«Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» стартует 1 сентября 2026 года.
Для новичков это возможность системно войти в профессию. Для действующих бухгалтеров — обновить знания, закрыть пробелы и разобраться с изменениями 2026 года.
Бухгалтерия меняется. Знания тоже должны меняться вместе с ней.
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