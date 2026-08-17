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Бухгалтерия не прощает старых знаний: «Клерк» обновил курс по учету, налогам и 1С

Можно несколько лет работать бухгалтером и однажды обнаружить, что часть привычных правил уже изменилась. Можно только собираться войти в профессию и не понимать, с какого конца подступиться к проводкам, налогам и 1С. В обоих случаях проблема одна — бухгалтерские знания нельзя получить один раз и забыть о них.

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Если вы новичок — начнете с основ. Если бухгалтер — найдете, что обновить

Новичку не придется самостоятельно собирать профессию из десятков разрозненных материалов. Курс последовательно объясняет, как устроен бухгалтерский учет, как рассчитываются налоги, как работать в 1С, вести кадры и составлять отчетность.

Действующим бухгалтерам программа дает возможность посмотреть на привычные процессы свежим взглядом, закрыть пробелы и обновить знания с учетом налоговой реформы-2026.

Это особенно актуально для тех, кто давно работает по знакомой схеме: «раньше делали так». В бухгалтерии такая аргументация быстро становится опасной. Правила меняются — и вместе с ними приходится менять рабочие привычки.

Здесь не получится просто посмотреть уроки и забыть

Бухгалтерия — профессия, в которой недостаточно узнать правильный ответ. Нужно понимать, почему он правильный и что делать, когда ситуация отличается от примера из учебника.

Поэтому в курсе есть интерактивные тренажеры. Студент решает задачи прямо на сайте, система проверяет ответ, показывает ошибки и считает баллы.

Так можно сразу увидеть, где знания действительно работают, а где пока остается пробел.

Теория сопровождается примерами и образцами, а полученные знания закрепляются тестами и практическими заданиями. В итоге обучение не сводится к привычной схеме «посмотрел видео — поставил галочку — забыл».

В 2026 году бухгалтеру мало знать только проводки

Современный бухгалтер работает не в вакууме. Он должен понимать налоги, отчетность, ФСБУ, кадровый учет, управленческий учет и налоговые риски. А еще — уметь пользоваться инструментами, которые экономят время.

Поэтому в программе есть отдельный модуль по нейросетям в работе бухгалтера. ИИ не заменяет специалиста, который понимает учет, но помогает быстрее справляться с рутинными задачами и освобождает время для работы, где действительно нужны профессиональные знания.

В программе также разбираются вопросы налоговой оптимизации и защиты компании от налоговых проверок.

Задача курса — подготовить не человека, который знает несколько кнопок в 1С, а специалиста, который понимает, что он делает, зачем и к каким последствиям это приводит.

Программа уже адаптирована под изменения 2026 года

В бухгалтерии особенно опасно учиться по материалам, которые давно не обновлялись. Можно отлично выучить правила — и получить знания, которые уже не соответствуют действительности.

Программа курса обновлена с учетом налоговой реформы-2026 и регулярно актуализируется под изменения законодательства.

Это важно и для новичков, которые сразу получают современную базу, и для опытных бухгалтеров, которым необходимо сверить свои знания с текущими требованиями.

Шесть месяцев, чтобы привести знания в систему

Курс рассчитан на шесть месяцев. Заниматься можно в удобном темпе — в среднем по 1–2 часа в день, без жесткой привязки к расписанию.

Обучение проходит дистанционно: видео в записи, конспекты, тесты, задания и интерактивные тренажеры. При этом преподаватели и эксперты остаются на связи — доступны онлайн-встречи, чат и ответы на вопросы.

После окончания обучения выпускник получает диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов. Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Кому стоит обратить внимание на курс

  • Тем, кто хочет войти в профессию и не тратить месяцы на поиск разрозненных материалов.

  • Тем, кто уже работает бухгалтером, но чувствует, что знания пора освежить.

  • Тем, кто после перерыва возвращается в профессию и хочет разобраться в том, что изменилось.

  • Тем, кто уверенно работает на своем участке учета, но хочет стать более универсальным специалистом.

  • И тем, кто понимает простую вещь: в бухгалтерии нельзя один раз выучиться и поставить на этом точку.

Новые правила все равно придут. Вопрос только в том, будете ли вы узнавать о них в последнюю очередь — когда уже появилась проблема, — или обновите знания заранее.

«Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» стартует 1 сентября 2026 года.

Для новичков это возможность системно войти в профессию. Для действующих бухгалтеров — обновить знания, закрыть пробелы и разобраться с изменениями 2026 года.

Купить курс

Бухгалтерия меняется. Знания тоже должны меняться вместе с ней.

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