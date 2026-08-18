Может ли организация перейти на УСН при утрате права на АУСН

Как происходит утрата права на АУСН

При нарушении условий применения АУСН право на режим утрачивают с 1-го числа месяца, в котором допущено нарушение. По умолчанию бизнес переходит на ОСНО, но этого можно избежать. Достаточно только подать о переходе на УСН одновременно с уведомлением об утрате права на АУСН.