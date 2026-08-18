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УСН
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Может ли организация перейти на УСН при утрате права на АУСН

Может ли организация перейти на УСН при утрате права на АУСН

Организация нарушила условия применения АУСН. Рассказываем, как перейти на УСН.

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Как происходит утрата права на АУСН

При нарушении условий применения АУСН право на режим утрачивают с 1-го числа месяца, в котором допущено нарушение. По умолчанию бизнес переходит на ОСНО, но этого можно избежать. Достаточно только подать о переходе на УСН одновременно с уведомлением об утрате права на АУСН.

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Когда подавать уведомление

Не позже 15-го числа месяца, который следует за месяцем нарушения, подают уведомление об утрате права.

Если нарушение выявила налоговая, то уведомление подают в течение 30 дней с даты получения от ФНС уведомления.

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