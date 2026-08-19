Может ли владелец ПВЗ использовать АУСН

Можно ли использовать АУСН
Владельцам ПВЗ не стоит использовать АУСН, пока нет разъяснения ФНС или устоявшейся судебной практики. Налоговая может признать деятельность пункта выдачи посреднической, а АУСН для посредников запрещен по пп. 21 п. 2 ст. 3 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Если ФНС переквалифицирует отношения, то право на применение АУСН аннулируют, а налоги доначислят на ОСНО.
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Риски при использовании АУСН
ПВЗ по факту действует в интересах маркетплейса: хранит и выдает его товар, обрабатывает возвраты.
Даже если в договоре нет указания на агентские отношения, экономическая суть остается посреднической: организация действует в интересах продавца и маркетплейса, а не продает свой товар.
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