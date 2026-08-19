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АУСН
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Может ли владелец ПВЗ использовать АУСН

Может ли владелец ПВЗ использовать АУСН

Организация приобрела ПВЗ. Может ли она использовать АУСН?

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Можно ли использовать АУСН

Владельцам ПВЗ не стоит использовать АУСН, пока нет разъяснения ФНС или устоявшейся судебной практики. Налоговая может признать деятельность пункта выдачи посреднической, а АУСН для посредников запрещен по пп. 21 п. 2 ст. 3 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Если ФНС переквалифицирует отношения, то право на применение АУСН аннулируют, а налоги доначислят на ОСНО.

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Риски при использовании АУСН

ПВЗ по факту действует в интересах маркетплейса: хранит и выдает его товар, обрабатывает возвраты.

Даже если в договоре нет указания на агентские отношения, экономическая суть остается посреднической: организация действует в интересах продавца и маркетплейса, а не продает свой товар.

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