Может ли владелец ПВЗ использовать АУСН

Можно ли использовать АУСН

Владельцам ПВЗ не стоит использовать АУСН, пока нет разъяснения ФНС или устоявшейся судебной практики. Налоговая может признать деятельность пункта выдачи посреднической, а АУСН для посредников запрещен по пп. 21 п. 2 ст. 3 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Если ФНС переквалифицирует отношения, то право на применение АУСН аннулируют, а налоги доначислят на ОСНО.