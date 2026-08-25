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Перевозка
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Может ли ИП оказывать услуги по перевозке алкогольных напитков

Может ли ИП оказывать услуги по перевозке алкогольных напитков

ИП оказывает услуги по грузоперевозке. Может ли он перевозить алкогольные напитки?

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Можно ли ИП перевозить алкогольные напитки

ИП не вправе оказывать услуги по перевозке алкогольных напитков. Это прямо следует из положений ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ.

П. 1 ст. 11 закона регламентирует, что оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи) осуществляется исключительно организациями. При этом в п. 16 ст. 2 того же закона прямо указано, что оборот включает в себя в том числе перевозки. 

Аналогичной позиции придерживается Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка в письме от 29.04.2013 №8877/10-01.

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Что будет за перевозку

За перевозку может быть несколько последствий. Разобрали основания санкций и штрафы в таблице.

Норма права

Нарушение

Санкция

Ч. 2 ст. 14.1 КоАП

Перевозка крепкого алкоголя без разрешения

Штраф от 4 до 5 тыс. руб. + возможная конфискация

Ч. 2 ст. 14.16 КоАП

Отсутствие документов

Штраф от 10 до 15 тыс. руб. + конфискация

Ч. 1 ст. 171.1 УК

Немаркированный алкоголь в крупном размере

Штраф до 300 тыс. руб. либо в размере дохода осужденного за период до двух лет, или принудительные работы/лишение свободы до трех лет 

Также могут изъять автомобиль, который использовали для перевозки продукции из незаконного оборота. Но продать его можно будет только после того, как суд признает собственника виновным в правонарушении.

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