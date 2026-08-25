Может ли ИП оказывать услуги по перевозке алкогольных напитков

Можно ли ИП перевозить алкогольные напитки

ИП не вправе оказывать услуги по перевозке алкогольных напитков. Это прямо следует из положений ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ.

П. 1 ст. 11 закона регламентирует, что оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи) осуществляется исключительно организациями. При этом в п. 16 ст. 2 того же закона прямо указано, что оборот включает в себя в том числе перевозки.

Аналогичной позиции придерживается Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка в письме от 29.04.2013 №8877/10-01.