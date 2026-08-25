Может ли ИП оказывать услуги по перевозке алкогольных напитков

Можно ли ИП перевозить алкогольные напитки
ИП не вправе оказывать услуги по перевозке алкогольных напитков. Это прямо следует из положений ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ.
П. 1 ст. 11 закона регламентирует, что оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи) осуществляется исключительно организациями. При этом в п. 16 ст. 2 того же закона прямо указано, что оборот включает в себя в том числе перевозки.
Аналогичной позиции придерживается Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка в письме от 29.04.2013 №8877/10-01.
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Что будет за перевозку
За перевозку может быть несколько последствий. Разобрали основания санкций и штрафы в таблице.
Норма права
Нарушение
Санкция
Перевозка крепкого алкоголя без разрешения
Штраф от 4 до 5 тыс. руб. + возможная конфискация
Отсутствие документов
Штраф от 10 до 15 тыс. руб. + конфискация
Немаркированный алкоголь в крупном размере
Штраф до 300 тыс. руб. либо в размере дохода осужденного за период до двух лет, или принудительные работы/лишение свободы до трех лет
Также могут изъять автомобиль, который использовали для перевозки продукции из незаконного оборота. Но продать его можно будет только после того, как суд признает собственника виновным в правонарушении.
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