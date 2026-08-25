Алименты с участника СВО в 2026 году: как взыскать выплаты на детей

Как взыскивают алименты с участников СВО
Алименты с участников СВО взыскивают на основании действующего законодательства. Плательщик алиментов должен сообщить судебному приставу где именно он получает средства. ФССП взаимодействует с Минобороны для выполнения судебного решения.
Алименты удерживают с денежного содержания военнослужащего, который подписал контракт в рамках мобилизации. По п. 3 ч. 1 ст. 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229 взыскание алиментов не осуществляется с дополнительных выплат военнослужащему, которые ему предоставлены в качестве компенсации за ухудшение здоровья, получение увечий во время службы (например, контузия, ранение).
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Кто производит удержание алиментов
Список документов зависит от способа оформления алиментов — по взаимному согласию или через суд.
Удержание алиментов производит организация или расчетный орган, который начисляет доход. Сначала нужно получить документ, который дает право требовать алименты.
Затем — передать этот документ судебным приставам. Если средства не приходят, нужно подать приставу письменное заявление и попросить проверить ситуацию.
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