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Алименты
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Алименты с участника СВО в 2026 году: как взыскать выплаты на детей

Алименты с участника СВО в 2026 году: как взыскать выплаты на детей

Обычно алименты удерживают с зарплаты работника. В случае с участником СВО выплаты взыскивают с денежного довольствия.

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Как взыскивают алименты с участников СВО

Алименты с участников СВО взыскивают на основании действующего законодательства. Плательщик алиментов должен сообщить судебному приставу где именно он получает средства. ФССП взаимодействует с Минобороны для выполнения судебного решения.

Алименты удерживают с денежного содержания военнослужащего, который подписал контракт в рамках мобилизации. По п. 3 ч. 1 ст. 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229 взыскание алиментов не осуществляется с дополнительных выплат военнослужащему, которые ему предоставлены в качестве компенсации за ухудшение здоровья, получение увечий во время службы (например, контузия, ранение).

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Кто производит удержание алиментов

Список документов зависит от способа оформления алиментов — по взаимному согласию или через суд.

Удержание алиментов производит организация или расчетный орган, который начисляет доход. Сначала нужно получить документ, который дает право требовать алименты.

Затем — передать этот документ судебным приставам. Если средства не приходят, нужно подать приставу письменное заявление и попросить проверить ситуацию.

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