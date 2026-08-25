Алименты с участника СВО в 2026 году: как взыскать выплаты на детей

Как взыскивают алименты с участников СВО

Алименты с участников СВО взыскивают на основании действующего законодательства. Плательщик алиментов должен сообщить судебному приставу где именно он получает средства. ФССП взаимодействует с Минобороны для выполнения судебного решения.

Алименты удерживают с денежного содержания военнослужащего, который подписал контракт в рамках мобилизации. По п. 3 ч. 1 ст. 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229 взыскание алиментов не осуществляется с дополнительных выплат военнослужащему, которые ему предоставлены в качестве компенсации за ухудшение здоровья, получение увечий во время службы (например, контузия, ранение).