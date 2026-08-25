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26 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

26 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 26 августа отмечают День признания независимости Абхазии и Южной Осетии и Международный день актера. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 августа.

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Какой сегодня праздник в России 26 августа

В России сегодня отмечают такие праздники:

День признания независимости Абхазии

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. Эта дата стала важной вехой в новейшей истории и ежегодно отмечается торжественными мероприятиями.

День признания независимости Южной Осетии

В тот же день 2008 года Россия официально признала независимость Республики Южная Осетия. Праздник подчеркивает историческое значение этого решения и поддержку народов Закавказья.

Международные праздники 26 августа

В мире 26 августа отмечают следующие международные дни:

Международный день актера

Праздник связан с памятью святого Генезия (Хинеса) Римского, актера III века, который во время представления принял христианство и был казнен. В 1975 году его день был утвержден как дата чествования всех представителей театрального искусства. В этот день проходят спектакли, мастер-классы и встречи с артистами.

Какие праздники отмечают 26 августа в других странах

В отдельных странах 26 августа приурочена к своим национальным событиям:

  • День международного признания независимости Республики Абхазия, Абхазия. Государственный праздник и выходной день, посвященный признанию независимости Россией в 2008 году. 

  • День признания независимости, Южная Осетия. Государственный праздник, отмечающий указ президента России от 26 августа 2008 года. 

  • День равенства женщин, США. Дата связана с сертификацией 19-й поправки к Конституции США 26 августа 1920 года, которая дала женщинам право голоса. 

  • День трудящихся, Иран. Праздник учрежден в 1981 году в период президентства Мохаммада Али Раджаи. 

  • День солидарности, Аргентина. Приурочен ко дню рождения Матери Терезы и посвящен идеям милосердия и взаимопомощи.

  • День покаяния, Папуа — Новая Гвинея. Национальный христианский праздник, учрежденный в 2011 году. 

  • День героев красного флага (День гереро), Намибия. Памятная дата, связанная с историей народа гереро и их борьбой.

Церковные праздники 26 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»).

На образе Богородица изображена пронзенной семью стрелами или мечами, что символизирует ее страдания. Перед иконой молятся о прекращении вражды, умягчении жестоких сердец, исцелении и защите семьи.

Праздник Минской иконы Божией Матери

Чудотворный образ, по преданию, явился в 1500 году на реке Свислочь в Минске. Одна из главных православных святынь Беларуси, перед ней молятся о защите и помощи.

Праздник иконы Божией Матери «Страстная»

На иконе рядом с ликом Богородицы изображены ангелы с орудиями Страстей Господних. Празднование установлено в память перенесения образа в Москву в 1641 году. Молятся о душевном покое, стойкости в испытаниях и исцелении.

Необычные праздники 26 августа

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День привлечения удачи. Неофициальный праздник, когда люди стараются привлечь удачу с помощью особых ритуалов, позитивных мыслей и добрых дел.

  • День устраивания секретиков. Традиция, связанная с детскими играми, когда в земле или укромных местах оставляют маленькие «секретики» — красивые камушки, бусины или рисунки.

  • День благодарности собаке. Повод сказать спасибо верным четвероногим друзьям, уделить им больше внимания и заботы.

  • День музыкальной йоги. Объединяет практику йоги и музыку: занятия проходят под специально подобранные мелодии для гармонии тела и духа.

  • Праздник тринадцатой кошки. Шутливый день, посвященный кошкам и приметам, связанным с числом 13.

  • День радуги. Неформальный праздник красоты природы и оптимизма, когда радугу воспринимают как добрый знак.

Народные праздники и приметы на сегодня 26 августа

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Тихон Страстной. В народном календаре день назван в честь святителя Тихона Задонского и иконы «Страстная».

  • Крестьяне завершали работы в поле, окуривали дома и хлева полынью, просили защиты от болезней и пожаров.

  • Если опустился туман над лесом — будет богатый урожай грибов.

  • Громкое уханье совы ночью предвещает перемену погоды.

  • Пожелтевшие листья на березах — к скорым заморозкам.

  • Легкий ветерок обещает сухую и теплую погоду на ближайшие дни.

  • Ненастный день — к дождливому сентябрю.

Кто родился в этот день

26 августа родились многие известные люди:

  • Иоганн Генрих Ламберт (1728). Немецкий математик, физик, астроном и философ. Первым доказал иррациональность числа π, заложил основы фотометрии и ввел понятие альбедо.

  • Жозеф-Мишель Монгольфье (1740). Французский изобретатель, старший из братьев Монгольфье. Вместе с братом создал первый воздушный шар, наполненный горячим воздухом, — монгольфьер.

  • Мать Тереза (1910). Католическая монахиня, основательница Ордена милосердия.

  • Петр Тодоровский (1925). Советский и российский кинорежиссер, сценарист и композитор. Автор фильмов «Верность», «Военно-полевой роман» и других картин, посвященных войне и человеческим судьбам.

  • Земфира Рамазанова1 (1976). Российская рок-певица, музыкант и автор песен. 

  • Маколей Калкин (1980). Американский актер, прославившийся после серии фильмов «Один дома».

  1. Признан иноагентом на территории РФ

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