26 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Международные праздники 26 августа

Международный день актера

Праздник связан с памятью святого Генезия (Хинеса) Римского, актера III века, который во время представления принял христианство и был казнен. В 1975 году его день был утвержден как дата чествования всех представителей театрального искусства. В этот день проходят спектакли, мастер-классы и встречи с артистами.