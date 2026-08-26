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27 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

27 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 27 августа отмечают День российского кино, День каменщика и Международный день бокса. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 27 августа.

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Какой сегодня праздник в России 27 августа

В России сегодня отмечают такие праздники:

День российского кино

Профессиональный праздник кинематографистов учрежден в память о декрете Совнаркома РСФСР от 27 августа 1919 года о национализации кинодела. В этот день проходят кинопоказы, творческие встречи с актерами и режиссерами, фестивали и акции вроде «Ночи кино».

День каменщика

Профессиональный праздник мастеров каменной кладки и скульпторов. Дата совпадает с днем памяти пророка Михея, которого на Руси считали покровителем зодчих и строителей. В профессиональных коллективах принято поздравлять специалистов и отмечать их вклад в строительство.

Международные праздники 27 августа

В мире 27 августа отмечают следующие международные дни:

Международный день бокса

Учрежден Международной ассоциацией бокса. С 2021 года дата перенесена на 27 августа в память о первом чемпионате мира по боксу 1974 года в Гаване. В этот день проводят открытые тренировки, мастер-классы и соревнования, популяризируя спорт.

Международный день лотереи

Неофициальный праздник, посвященный одной из старейших форм азартных игр и сбора средств на общественные нужды. Обычно отмечают покупкой лотерейных билетов и рассказами об истории лотерей, которые с XV века помогали финансировать города и благотворительность.

Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага»

Учрежден в 2014 году Всемирной ассоциацией этой игры. Праздник напоминает о древней игре, известной с китайской династии Хань. В этот день устраивают турниры, чемпионаты и просто играют в удовольствие.

Какие праздники отмечают 27 августа в других странах

В отдельных странах 27 августа приурочено к своим национальным событиям:

  • День независимости Республики, Молдова. Главный государственный праздник страны, отмечающий провозглашение независимости в 1991 году. 

  • Венецианский кинофестиваль, Италия. Один из старейших и самых престижных кинофорумов мира традиционно открывается в конце августа. 

  • Ганеша Чатуртхи, Индия. Крупный индуистский праздник в честь рождения бога Ганеши. 

  • День фармацевта, Иран. Профессиональный праздник работников аптек и фармацевтической отрасли.

  • День женского восстания, Гвинея. Национальная дата памяти о женском протесте 1977 года против диктатуры.

Церковные праздники 27 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского

День перенесения в 1091 году мощей основателя Киево-Печерской лавры, преподобного Феодосия Печерского, одного из родоначальников русского монашества. Верующие молятся у его мощей о духовном укреплении и помощи в делах.

День памяти святого пророка Михея

Один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета, предсказавший рождение Мессии в Вифлееме. В храмах служат литургии и читают его пророчества.

Праздник иконы Божией Матери «Беседная»

Празднование связано с явлением Богородицы и святителя Николая пономарю Георгию (Юрышу) в Тихвине после явления Тихвинской иконы (1383 г.). Перед иконой молятся о мире в семье и помощи в трудных обстоятельствах.

Праздник иконы Божией Матери Нарвская

Нарвская икона Божией Матери почитается как местночтимая святыня, защитница города Нарва и его жителей. Верующие обращаются к ней с просьбами о защите и исцелении.

День памяти преподобного Аркадия Новоторжского, Вяземского

Преподобный Аркадий Новоторжский (Вяземский) — русский подвижник и наставник братии. Ему молятся о духовном руководстве и укреплении веры.

Необычные праздники 27 августа

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День первого поцелуя. Праздник, когда вспоминают свой первый поцелуй или просто признаются в чувствах. 

  • День мемов. Посвящен интернет-мемам и юмору в сети. Пользователи публикуют любимые мемы и создают новые.

  • День ленточек и бубенчиков. Легкий праздник, когда принято украшать себя или вещи лентами и бубенчиками, создавая праздничное настроение.

  • Праздник пролетающих облаков. Поэтичный день наблюдения за небом и облаками. 

  • День пирожных «Макарони». Посвящен французским миндальным пирожным. 

  • День «Герцогини», которой не было. Необычный праздник, связанный с литературным или культурным образом несуществующей герцогини.

  • День Тарзана. Посвящен герою книг и фильмов. 

Народные праздники и приметы на сегодня 27 августа

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Михей Тиховей. Народное название дня памяти пророка Михея. Его считали покровителем каменщиков и строителей.

  • В этот день наблюдали за ветром: тихий обещал сухую и ясную осень, сильный — ненастье. 

  • Журавли потянулись на юг — к середине октября ударят морозы.

  • Утром туман или дождь — к затяжной непогоде.

  • Жаркий день предвещает суровую зиму, прохладный — мягкую.

Кто родился в этот день

27 августа родились многие известные люди:

  • Фаина Раневская (1896). Выдающаяся советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. 

  • Наталия Сац (1903). Режиссер, основательница первого в мире театра для детей и Московского детского музыкального театра. 

  • Сергей Крикалев (1958). Советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой России. 

  • Теодор Драйзер (1871). Американский писатель, автор романов «Сестра Керри», «Американская трагедия» и «Трилогии желания».

  • Линдон Джонсон (1908). 36-й президент США, который провел важные реформы в области гражданских прав и социальных программ.

  • Петр Врангель (1878). Русский военачальник, генерал-лейтенант, один из руководителей Белого движения в годы Гражданской войны.

  • Марина Федункив (1971). Российская комедийная актриса, телеведущая и сценаристка. Известна ролью в сериале «Реальные пацаны» и участием в шоу «Comedy Woman».

  • Аарон Пол (1979). Американский актер, прославился ролью Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», за которую получил три премии «Эмми».

  • Катя Самбука (1991). Российская певица, актриса, модель и телеведущая. 

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