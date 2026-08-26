27 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Профессиональный праздник мастеров каменной кладки и скульпторов. Дата совпадает с днем памяти пророка Михея, которого на Руси считали покровителем зодчих и строителей. В профессиональных коллективах принято поздравлять специалистов и отмечать их вклад в строительство.

Профессиональный праздник кинематографистов учрежден в память о декрете Совнаркома РСФСР от 27 августа 1919 года о национализации кинодела. В этот день проходят кинопоказы, творческие встречи с актерами и режиссерами, фестивали и акции вроде «Ночи кино».

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 27 августа

Учрежден в 2014 году Всемирной ассоциацией этой игры. Праздник напоминает о древней игре, известной с китайской династии Хань. В этот день устраивают турниры, чемпионаты и просто играют в удовольствие.

Неофициальный праздник, посвященный одной из старейших форм азартных игр и сбора средств на общественные нужды. Обычно отмечают покупкой лотерейных билетов и рассказами об истории лотерей, которые с XV века помогали финансировать города и благотворительность.

Учрежден Международной ассоциацией бокса. С 2021 года дата перенесена на 27 августа в память о первом чемпионате мира по боксу 1974 года в Гаване. В этот день проводят открытые тренировки, мастер-классы и соревнования, популяризируя спорт.

День женского восстания, Гвинея . Национальная дата памяти о женском протесте 1977 года против диктатуры.

Венецианский кинофестиваль, Италия . Один из старейших и самых престижных кинофорумов мира традиционно открывается в конце августа.

День независимости Республики, Молдова . Главный государственный праздник страны, отмечающий провозглашение независимости в 1991 году.

Церковные праздники 27 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского

День перенесения в 1091 году мощей основателя Киево-Печерской лавры, преподобного Феодосия Печерского, одного из родоначальников русского монашества. Верующие молятся у его мощей о духовном укреплении и помощи в делах.

День памяти святого пророка Михея

Один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета, предсказавший рождение Мессии в Вифлееме. В храмах служат литургии и читают его пророчества.

Праздник иконы Божией Матери «Беседная»

Празднование связано с явлением Богородицы и святителя Николая пономарю Георгию (Юрышу) в Тихвине после явления Тихвинской иконы (1383 г.). Перед иконой молятся о мире в семье и помощи в трудных обстоятельствах.

Праздник иконы Божией Матери Нарвская

Нарвская икона Божией Матери почитается как местночтимая святыня, защитница города Нарва и его жителей. Верующие обращаются к ней с просьбами о защите и исцелении.

День памяти преподобного Аркадия Новоторжского, Вяземского