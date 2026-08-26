27 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 27 августа
В России сегодня отмечают такие праздники:
День российского кино
Профессиональный праздник кинематографистов учрежден в память о декрете Совнаркома РСФСР от 27 августа 1919 года о национализации кинодела. В этот день проходят кинопоказы, творческие встречи с актерами и режиссерами, фестивали и акции вроде «Ночи кино».
День каменщика
Профессиональный праздник мастеров каменной кладки и скульпторов. Дата совпадает с днем памяти пророка Михея, которого на Руси считали покровителем зодчих и строителей. В профессиональных коллективах принято поздравлять специалистов и отмечать их вклад в строительство.
Международные праздники 27 августа
В мире 27 августа отмечают следующие международные дни:
Международный день бокса
Учрежден Международной ассоциацией бокса. С 2021 года дата перенесена на 27 августа в память о первом чемпионате мира по боксу 1974 года в Гаване. В этот день проводят открытые тренировки, мастер-классы и соревнования, популяризируя спорт.
Международный день лотереи
Неофициальный праздник, посвященный одной из старейших форм азартных игр и сбора средств на общественные нужды. Обычно отмечают покупкой лотерейных билетов и рассказами об истории лотерей, которые с XV века помогали финансировать города и благотворительность.
Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага»
Учрежден в 2014 году Всемирной ассоциацией этой игры. Праздник напоминает о древней игре, известной с китайской династии Хань. В этот день устраивают турниры, чемпионаты и просто играют в удовольствие.
Какие праздники отмечают 27 августа в других странах
В отдельных странах 27 августа приурочено к своим национальным событиям:
День независимости Республики, Молдова. Главный государственный праздник страны, отмечающий провозглашение независимости в 1991 году.
Венецианский кинофестиваль, Италия. Один из старейших и самых престижных кинофорумов мира традиционно открывается в конце августа.
Ганеша Чатуртхи, Индия. Крупный индуистский праздник в честь рождения бога Ганеши.
День фармацевта, Иран. Профессиональный праздник работников аптек и фармацевтической отрасли.
День женского восстания, Гвинея. Национальная дата памяти о женском протесте 1977 года против диктатуры.
Церковные праздники 27 августа
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского
День перенесения в 1091 году мощей основателя Киево-Печерской лавры, преподобного Феодосия Печерского, одного из родоначальников русского монашества. Верующие молятся у его мощей о духовном укреплении и помощи в делах.
День памяти святого пророка Михея
Один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета, предсказавший рождение Мессии в Вифлееме. В храмах служат литургии и читают его пророчества.
Праздник иконы Божией Матери «Беседная»
Празднование связано с явлением Богородицы и святителя Николая пономарю Георгию (Юрышу) в Тихвине после явления Тихвинской иконы (1383 г.). Перед иконой молятся о мире в семье и помощи в трудных обстоятельствах.
Праздник иконы Божией Матери Нарвская
Нарвская икона Божией Матери почитается как местночтимая святыня, защитница города Нарва и его жителей. Верующие обращаются к ней с просьбами о защите и исцелении.
День памяти преподобного Аркадия Новоторжского, Вяземского
Преподобный Аркадий Новоторжский (Вяземский) — русский подвижник и наставник братии. Ему молятся о духовном руководстве и укреплении веры.
Необычные праздники 27 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День первого поцелуя. Праздник, когда вспоминают свой первый поцелуй или просто признаются в чувствах.
День мемов. Посвящен интернет-мемам и юмору в сети. Пользователи публикуют любимые мемы и создают новые.
День ленточек и бубенчиков. Легкий праздник, когда принято украшать себя или вещи лентами и бубенчиками, создавая праздничное настроение.
Праздник пролетающих облаков. Поэтичный день наблюдения за небом и облаками.
День пирожных «Макарони». Посвящен французским миндальным пирожным.
День «Герцогини», которой не было. Необычный праздник, связанный с литературным или культурным образом несуществующей герцогини.
День Тарзана. Посвящен герою книг и фильмов.
Народные праздники и приметы на сегодня 27 августа
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Михей Тиховей. Народное название дня памяти пророка Михея. Его считали покровителем каменщиков и строителей.
В этот день наблюдали за ветром: тихий обещал сухую и ясную осень, сильный — ненастье.
Журавли потянулись на юг — к середине октября ударят морозы.
Утром туман или дождь — к затяжной непогоде.
Жаркий день предвещает суровую зиму, прохладный — мягкую.
Кто родился в этот день
27 августа родились многие известные люди:
Фаина Раневская (1896). Выдающаяся советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
Наталия Сац (1903). Режиссер, основательница первого в мире театра для детей и Московского детского музыкального театра.
Сергей Крикалев (1958). Советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой России.
Теодор Драйзер (1871). Американский писатель, автор романов «Сестра Керри», «Американская трагедия» и «Трилогии желания».
Линдон Джонсон (1908). 36-й президент США, который провел важные реформы в области гражданских прав и социальных программ.
Петр Врангель (1878). Русский военачальник, генерал-лейтенант, один из руководителей Белого движения в годы Гражданской войны.
Марина Федункив (1971). Российская комедийная актриса, телеведущая и сценаристка. Известна ролью в сериале «Реальные пацаны» и участием в шоу «Comedy Woman».
Аарон Пол (1979). Американский актер, прославился ролью Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», за которую получил три премии «Эмми».
Катя Самбука (1991). Российская певица, актриса, модель и телеведущая.
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