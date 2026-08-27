Организация выдала процентный займ ИП по ключевой ставке: что с налогами

Налогообложение у займодавца
Основной долг (тело займа) не будет ни расходом ни доходом при возврате. Проценты относятся к внереализационному доходу. Их учет зависит от налогового режима:
На ОСНО проценты облагаются налогом на прибыль по методу начисления (на последнее число каждого месяца и на дату возврата).
На УСН «доходы» облагаются фактически полученные проценты по кассовому методу.
На УСН «Доходы минус расходы» облагаются фактически полученные проценты, тело займа в расходах не учитывается.
НДС не начисляется по ст. 149 НК.
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Налогообложение у заемщика
Тело займа не будет доходом ни на одном налоговом режиме. Материальная выгода не возникает, так как превышается порог в 2/3 ключевой ставки по ст. 212 НК. НДФЛ 35% платить не нужно, даже если ООО и ИП считаются взаимозависимыми лицами.
Материальная выгода возникнет, если ставка по рублевому займу будет ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ.
Проценты учитывают в расходах в зависимости от налогового режима:
На ОСНО (НДФЛ 13–15%) уменьшают налоговую базу.
На УСН 15% — учитывают в расходах при наличии подтверждающих документов.
На УСН 6% или патенте — не уменьшают налог.
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