Организация выдала процентный займ ИП по ключевой ставке: что с налогами

Налогообложение у заемщика

Тело займа не будет доходом ни на одном налоговом режиме. Материальная выгода не возникает, так как превышается порог в 2/3 ключевой ставки по ст. 212 НК. НДФЛ 35% платить не нужно, даже если ООО и ИП считаются взаимозависимыми лицами.

Материальная выгода возникнет, если ставка по рублевому займу будет ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ.

Проценты учитывают в расходах в зависимости от налогового режима: