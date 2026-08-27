Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: "Бухгалтер IT компании IT-льготы под прицелом ФНС"
Онлайн-курсы для бухгалтеров
Читать 5 мин

Налоговая реформа — 2026: три специализации, которые спасут бухгалтера от штрафов и выгорания

Разбираем, какие знания нужны бухгалтеру во второй половине 2026 года, чем отличаются курсы по ВЭД, УСН и ОСНО, кому они подойдут и почему сентябрь — лучшее время для старта. В конце — информация о скидках до 1 сентября.

745 просмотров12 открытий

Автор

Почему бухгалтеру нужно срочно обновлять знания

К середине 2026 года профессия бухгалтера окончательно перестала быть историей про «свести дебет с кредитом». Налоговая реформа, цифровизация ФНС, новые правила валютного контроля, повсеместный переход на электронный документооборот и ужесточение проверок превратили учет в зону повышенного риска. Ошибка в декларации — это не просто возврат документа на доработку. Это доначисления, пени, блокировка счетов и личная ответственность.

При этом бизнес стал требовательнее. Работодателям больше не нужен бухгалтер, который просто разносит первичку и сдает отчеты по старым шаблонам. Нужен специалист, который понимает налоговое планирование, умеет работать с новыми формами отчетности, разбирается в нюансах ВЭД и способен защитить компанию при проверке.

Рынок отреагировал на этот запрос. Появились практические курсы, которые не просто дают теорию, а разбирают реальные кейсы, учат работать в 1С и помогают получить официальный документ о квалификации. Среди наиболее востребованных направлений — три специализации:

  • Бухгалтер ВЭД — для тех, кто работает с импортом, экспортом, странами ЕАЭС и Китаем.

  • Главный бухгалтер на УСН — для специалистов малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с новыми правилами упрощенки.

  • Главный бухгалтер на ОСНО — для тех, кто ведет или планирует вести учет в компаниях с общей системой налогообложения.

Каждый из этих курсов решает конкретные боли. ВЭД — это сложное таможенное законодательство и валютный контроль. УСН — новая декларация по НДС, лимиты и ставки НДФЛ. ОСНО — огромный пласт учета от основных средств до налога на прибыль.

Формат обучения везде схож: дистанционные занятия, видео в записи, живые онлайн-встречи с преподавателями, тесты, тренажеры и итоговая аттестация. Старт — 1 сентября 2026 года. И это важный момент: до этой даты на все три программы действуют специальные условия. Школа анонсировала скидки для тех, кто записывается заранее. Так что есть не только учебная, но и финансовая мотивация начать осенью.

Теперь разберем каждый курс отдельно.

Бухгалтер ВЭД: как перестать бояться таможни и валютного контроля

Внешнеэкономическая деятельность перестала быть уделом крупных корпораций. Малый и средний бизнес активно смотрит в сторону Китая, Казахстана, Индии, стран БРИКС. Но вместе с новыми возможностями приходят и новые обязанности.

Таможенное законодательство — это сотни подзаконных актов. Валютный контроль — отдельная вселенная с репатриацией, паспортами сделок и штрафами за нарушение сроков. Добавьте сюда санкционные ограничения, необходимость проверять зарубежных поставщиков, работу с цифровыми финансовыми активами — и получится картина, в которой без специальных знаний легко потеряться.

Курс «Бухгалтер ВЭД» заточен под практику. В программе:

  • нормативное регулирование ВЭД по состоянию на 2026 год;

  • внешнеторговый контракт — от структуры до типичных ошибок;

  • валютное регулирование и контроль;

  • бухгалтерский учет операций по импорту и экспорту;

  • таможенное оформление с учетом цифровизации;

  • работа с Китаем, странами ЕАЭС и дальним зарубежьем;

  • налоговые риски участников ВЭД.

Обучение длится три месяца, занимает 1–2 часа в день, график свободный. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации на 72 академических часа, которое попадает в реестр ФИС ФРДО.

Кому подойдет: бухгалтерам, которые впервые сталкиваются с импортом или экспортом; специалистам, которые уже ведут ВЭД, но чувствуют пробелы в таможенном или валютном регулировании; тем, кто хочет расширить свою квалификацию и увеличить доход.

Отдельный плюс — тренажер по сборке внешнеторгового контракта. Вы в интерактивном формате учитесь отличать обязательные блоки от «ловушек». Это именно тот навык, который нужен в реальной работе.

Записаться

Главный бухгалтер на УСН: новые правила для малого бизнеса

Упрощенная система налогообложения всегда считалась «льготной» и относительно простой. Но 2026 год сломал этот стереотип. Налоговая реформа принесла упрощенцам сразу несколько серьезных изменений:

  • введен НДС для компаний на УСН;

  • появились новые формы деклараций;

  • изменились лимиты для работы на упрощенке;

  • НДФЛ теперь считается по пяти ставкам;

  • налоговый контроль стал заметно жестче.

В результате бухгалтер на УСН больше не может ограничиваться знанием одной книги доходов и расходов. Ему нужно разбираться в нюансах НДС, правильно выбирать ставку, понимать логику налогового планирования и уметь отвечать на требования ИФНС.

Курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН» как раз про это. Это полная программа на 256 академических часов, которая охватывает:

  • общее представление об УСН и совмещение режимов;

  • документооборот и бухгалтерский учет;

  • основные средства, нематериальные активы, запасы;

  • расчеты с дебиторами и кредиторами;

  • кассовые операции и онлайн-кассы;

  • зарплату, НДФЛ и страховые взносы;

  • налоговый учет, декларацию по УСН;

  • НДС на УСН — с отработкой в 1С;

  • налоговые проверки, требования ИФНС, дробление бизнеса;

  • работу с самозанятыми и исполнителями по ГПХ.

Программа обновлена с учетом налоговой реформы-2026. Все примеры — реальные, взятые из практики. Преподаватели — практикующие эксперты. По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Срок обучения — четыре месяца, формат дистанционный. Есть онлайн-встречи с преподавателями каждую неделю: можно задавать вопросы, разбирать сложные ситуации, обсуждать актуальные темы.

Кому подойдет: бухгалтерам малого бизнеса, ИП, аутсорсинговым специалистам, которые ведут несколько компаний на упрощенке. Если вы хотите законно снижать налоговую нагрузку и не бояться требований налоговой — этот курс закроет основные пробелы.

Записаться

Главный бухгалтер на ОСНО: уверенная работа в крупной компании

Общая система налогообложения — это высшая лига бухгалтерского учета. Здесь и налог на прибыль, и НДС, и имущественные налоги, и сложный бухгалтерский учет, и управленческая отчетность. Компании на ОСНО обычно крупнее, требования к специалистам выше, но и оплата труда заметно больше.

Однако изменения 2026 года не обошли стороной и ОСНО. Новые формы деклараций, поправки в НК РФ, изменения в 1С, ужесточение налогового администрирования — все это требует обновления знаний даже у опытных бухгалтеров.

Курс «Главный бухгалтер на ОСНО» — это профессиональная переподготовка на 256 академических часов. Программа покрывает все участки учета:

  • основы бухгалтерского учета;

  • настройка 1С: Бухгалтерия 8.3;

  • денежные средства, расчеты с дебиторами и кредиторами;

  • договорная работа и ЭДО;

  • капитальные вложения, основные средства, НМА, запасы;

  • кадровый учет и расчет зарплаты;

  • НДФЛ, страховые взносы, РСВ и ЕФС-1;

  • налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный и земельный налоги;

  • бухгалтерская отчетность и закрытие периода;

  • налоговое планирование;

  • управленческий учет и финансовый анализ;

  • работа с Excel и Google Таблицами;

  • налоговые проверки и банковский контроль.

Отдельное внимание уделено переходным ситуациям: например, налоговый учет при смене УСН на ОСНО. Есть главы про аудит, внутренний контроль и даже про резюме и поиск работы — редкий, но полезный блок для тех, кто хочет расти в карьере.

В курсе предусмотрены интерактивные тренажеры. Один из них — проверка проводок: система показывает операцию, вы свайпаете вправо, если проводка верна, или влево, если ошибка. Такой формат помогает довести навыки до автоматизма.

Диплом о профпереподготовке подтверждает шестой уровень квалификации по профстандарту «Бухгалтер». Это серьезный аргумент при трудоустройстве или повышении.

Кому подойдет: бухгалтерам, которые хотят перейти из малого бизнеса в крупную компанию; специалистам, которые уже работают на ОСНО, но не систематизировали знания; тем, кто планирует стать главным бухгалтером.

Записаться

Вывод

Лето — традиционно спокойное время у бухгалтеров, но к осени отчетность и новые требования накроют с головой. Сентябрьский старт курсов — это возможность войти в напряженный сезон уже с актуальными знаниями. А скидки до 1 сентября делают такое решение еще более рациональным.

Выбирайте направление в зависимости от текущих задач: ВЭД — если работаете с импортом и экспортом; УСН — если обслуживаете малый бизнес; ОСНО — если хотите расти в крупной компании. В любом случае к концу 2026 года вы будете чувствовать себя заметно увереннее — и перед налоговой, и перед руководством.

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка