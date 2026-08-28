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Учет у ИП на ОСНО
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Как учитывать товары, которые получили на УСН, а оплатили на ОСНО

Как учитывать товары, которые получили на УСН, а оплатили на ОСНО

ИП превысил лимит выручки на УСН и перешел на ОСНО. Можно ли учесть в расходах товары, которые получили и реализовали на УСН, а оплатили на ОСНО?

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Как учитывать расходы в переходный период

ИП на ОСНО ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 13.08.2002 № 86н и МНС № БГ-3-04/430, хотя нормы НК тоже используют.

Как на УСН, так и на ОСНО есть условие принятия товара в расходы — они должны быть оплачены поставщику и реализованы. У ИП на ОСНО это отражено в п. 3 ст. 273 НК, а на УСН — в пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК.

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Можно ли принять в расходы товары

В п. 15 Порядка учета ИП на ОСНО (из приказа Минфина от 13.08.2002 № 86н и МНС № БГ-3-04/430) сказано, что стоимость приобретенных товаров включают в расходы в том периоде, когда фактически были получены доходы от реализации.

Однако пп. 1—3 п. 15 признаны недействующими решением ВАС от 08.10.2010 № ВАС-9939/10. Поэтому ИП не обязан им следовать.

Товар можно принять в расходы при ОСНО по п. 3 ст. 273 НК. Однако стоит учитывать, что возможны споры с ФНС.

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