Как учитывать товары, которые получили на УСН, а оплатили на ОСНО

Как учитывать расходы в переходный период

ИП на ОСНО ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 13.08.2002 № 86н и МНС № БГ-3-04/430, хотя нормы НК тоже используют.

Как на УСН, так и на ОСНО есть условие принятия товара в расходы — они должны быть оплачены поставщику и реализованы. У ИП на ОСНО это отражено в п. 3 ст. 273 НК, а на УСН — в пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК.