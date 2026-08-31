Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Реформа ТК РФ-2026: от стажировки до увольнений и искусственного интеллекта
Интеллектуальные права
Читать 1 мин
Как организации на ОСНО учитывать неисключительные права на использование программного обеспечения

Как организации на ОСНО учитывать неисключительные права на использование программного обеспечения

Организация на ОСНО имеет ИТ-аккредитацию и разрабатывает ПО для другой компании. Исключительное право по договору принадлежит заказчику, а исполнитель сохраняет за собой право использовать разработку на правах автора.

361 просмотр16 открытий

Автор

Как отражать право на использование ПО

В учете исполнителя это право отражают не как нематериальный актив, а в качестве неисключительной лицензии.

По п. 2 ст. 1296 ГК если исключительное право переходит к заказчику, исполнитель по умолчанию вправе использовать это произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Разберитесь с учетом в IT за 3 месяца и займите свое место в прибыльной нише на новом курсе повышения квалификации c дипломом «Бухгалтер IT-компании».

На курсе вы изучите специфику сферы: от аккредитации и льгот по налогам до учета разработки ПО и специфики трудовых отношений. Вы научитесь работать с лицензиями и интеллектуальной собственностью, а также разберетесь с льготами по налогу на прибыль, НДС и страховыми взносами.

Цена курса со скидкой 62%: 14 579 рублей вместо 38 900 рублей. Срок акции ограничен.

Как отражают в бухгалтерском учете

В бухгалтерском учете затраты, которые связаны с получением такой лицензии, обычно относят на расходы будущих периодов (например, по счету 97.21 «Прочие расходы будущих периодов») и затем равномерно списывают.

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка