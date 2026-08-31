Как организации на ОСНО учитывать неисключительные права на использование программного обеспечения

Как отражать право на использование ПО
В учете исполнителя это право отражают не как нематериальный актив, а в качестве неисключительной лицензии.
По п. 2 ст. 1296 ГК если исключительное право переходит к заказчику, исполнитель по умолчанию вправе использовать это произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.
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Как отражают в бухгалтерском учете
В бухгалтерском учете затраты, которые связаны с получением такой лицензии, обычно относят на расходы будущих периодов (например, по счету 97.21 «Прочие расходы будущих периодов») и затем равномерно списывают.
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