Как организации на ОСНО учитывать неисключительные права на использование программного обеспечения

Как отражать право на использование ПО

В учете исполнителя это право отражают не как нематериальный актив, а в качестве неисключительной лицензии.

По п. 2 ст. 1296 ГК если исключительное право переходит к заказчику, исполнитель по умолчанию вправе использовать это произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.