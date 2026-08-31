Какие сайты читают бухгалтеры Казахстана

Кто действительно популярен

1. Uchet.kz — главный конкурент Клерка

Это уже полноценная экосистема:

новости и аналитика;

ответы экспертов;

законодательная база;

обучение и конференции;

бухгалтерская программа;

ЭДО и другие сервисы;

платная подписка.

Сам Uchet заявляет 5,1 млн пользователей в год, 200 тысяч участников мероприятий и 16 тысяч платных пользователей. В Instagram1 у него 216 тысяч подписчиков, в Telegram — 13,6 тысячи.

Это не просто SEO-сайт, а сформированная профессиональная аудитория. Примерно 45% трафика приходит из поиска, остальное — прямые заходы, рассылки и возвращающиеся пользователи.

2. MyBuh.kz — сильный массовый бренд

Здесь смешаны:

портал профессионального бухгалтера;

консультации и вебинары;

калькуляторы;

онлайн-бухгалтерия;

сдача отчётности;

бухгалтерский аутсорсинг;

юридические услуги.

У MyBuh огромный Instagram1 — около 200 тысяч подписчиков. Но 59% сайта приходит из поиска, а среди популярных запросов — калькулятор зарплаты и курсы валют. Поэтому часть аудитории — предприниматели и случайный поисковый трафик, а не постоянные бухгалтеры.

3. PRO1C.kz — небольшой, но очень целевой

Сильные разделы: база знаний, практика учёта, релизы 1С, формы отчётности, форум, вебинары. Telegram — 4,3 тысячи подписчиков.

По массовости уступает лидерам, но аудитория качественная: бухгалтеры, уже работающие в 1С. Хороший кандидат для партнёрства или покупки, если рассматривать выход Клерка в Казахстан.

4. CDB.kz — сильнее офлайн, чем в интернете

«Центральный дом бухгалтера» существует с 2000 года. На сайте заявлены 19 представительств и 151 сотрудник. Продаёт информационную систему, консультации, обучение, журналы и книги. Instagram1 — 33 тысячи подписчиков.

Бренд известный, но цифровой продукт и вовлечённость сайта выглядят слабее Uchet и MyBuh.

5. MCFR / ACTUALIS «Главбух»

Классическая закрытая справочная система: рекомендации, формы, консультации, вебинары и Академия. В Instagram1 — 19 тысяч подписчиков. Это скорее подписной B2B-продукт, чем открытое медиа.