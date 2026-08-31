Какие сайты читают бухгалтеры Казахстана

Трафик — оценка Similarweb за июль 2026 года, визиты, а не уникальные пользователи.
Ресурс
Визитов/мес.
Страниц
Время
Позиция
3,17
3:50
Безусловный лидер бухгалтерского рынка
1,79
1:38
Сильное второе место
1,94
1:20
Главный нишевой ресурс по 1С
1,67
0:41
Сильный старый офлайн- и образовательный бренд
2,09
0:53
Небольшой налогово-образовательный проект
2,11
0:55
Платная справочная система и обучение
Отдельно стоит PRG.BUHGALTER. Весь домен PRG.kz получает около 2,2 млн визитов, но это юридическая система «Параграф»: законы, судебная практика, проверка контрагентов, госзакупки и другие направления. Выделить из этих 2,2 млн чисто бухгалтерский трафик невозможно.
Кто действительно популярен
1. Uchet.kz — главный конкурент Клерка
Это уже полноценная экосистема:
новости и аналитика;
ответы экспертов;
законодательная база;
обучение и конференции;
бухгалтерская программа;
ЭДО и другие сервисы;
платная подписка.
Сам Uchet заявляет 5,1 млн пользователей в год, 200 тысяч участников мероприятий и 16 тысяч платных пользователей. В Instagram1 у него 216 тысяч подписчиков, в Telegram — 13,6 тысячи.
Это не просто SEO-сайт, а сформированная профессиональная аудитория. Примерно 45% трафика приходит из поиска, остальное — прямые заходы, рассылки и возвращающиеся пользователи.
2. MyBuh.kz — сильный массовый бренд
Здесь смешаны:
портал профессионального бухгалтера;
консультации и вебинары;
калькуляторы;
онлайн-бухгалтерия;
сдача отчётности;
бухгалтерский аутсорсинг;
юридические услуги.
У MyBuh огромный Instagram1 — около 200 тысяч подписчиков. Но 59% сайта приходит из поиска, а среди популярных запросов — калькулятор зарплаты и курсы валют. Поэтому часть аудитории — предприниматели и случайный поисковый трафик, а не постоянные бухгалтеры.
3. PRO1C.kz — небольшой, но очень целевой
Сильные разделы: база знаний, практика учёта, релизы 1С, формы отчётности, форум, вебинары. Telegram — 4,3 тысячи подписчиков.
По массовости уступает лидерам, но аудитория качественная: бухгалтеры, уже работающие в 1С. Хороший кандидат для партнёрства или покупки, если рассматривать выход Клерка в Казахстан.
4. CDB.kz — сильнее офлайн, чем в интернете
«Центральный дом бухгалтера» существует с 2000 года. На сайте заявлены 19 представительств и 151 сотрудник. Продаёт информационную систему, консультации, обучение, журналы и книги. Instagram1 — 33 тысячи подписчиков.
Бренд известный, но цифровой продукт и вовлечённость сайта выглядят слабее Uchet и MyBuh.
5. MCFR / ACTUALIS «Главбух»
Классическая закрытая справочная система: рекомендации, формы, консультации, вебинары и Академия. В Instagram1 — 19 тысяч подписчиков. Это скорее подписной B2B-продукт, чем открытое медиа.
Остальной рынок
Есть небольшие сервисы:
Asistent.kz — около 39,7 тыс. визитов, отчётность и электронные документы;
MoyUchet.kz — интернет-бухгалтерия;
форум бухгалтеров Zakon.kz и F2.kz — старые сообщества, большого влияния сейчас не видно.
Рынок оказался довольно концентрированным: есть один очень сильный лидер и несколько небольших площадок.
При этом в Казахстане около 20 миллионов жителей, сложное и постоянно меняющееся налоговое законодательство, большое количество русскоязычных бухгалтеров и растущий предпринимательский сектор.
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