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Какие сайты читают бухгалтеры Казахстана

Исследовал рынок на 31 августа 2026 года. Главный вывод: в Казахстане есть два массовых бухгалтерских бренда — Uchet.kz и MyBuh.kz. Остальные заметно меньше либо являются справочными системами и сервисами, а не медиа.

271 просмотр9 открытий

Автор

Трафик — оценка Similarweb за июль 2026 года, визиты, а не уникальные пользователи.

Ресурс

Визитов/мес.

Страниц

Время

Позиция

Uchet.kz

2,1 млн

3,17

3:50

Безусловный лидер бухгалтерского рынка

MyBuh.kz

675,8 тыс.

1,79

1:38

Сильное второе место

PRO1C.kz

186,9 тыс.

1,94

1:20

Главный нишевой ресурс по 1С

CDB.kz

162,6 тыс.

1,67

0:41

Сильный старый офлайн- и образовательный бренд

TSNIK.kz

40,7 тыс.

2,09

0:53

Небольшой налогово-образовательный проект

MCFR «Главбух»

35,7 тыс.

2,11

0:55

Платная справочная система и обучение

Отдельно стоит PRG.BUHGALTER. Весь домен PRG.kz получает около 2,2 млн визитов, но это юридическая система «Параграф»: законы, судебная практика, проверка контрагентов, госзакупки и другие направления. Выделить из этих 2,2 млн чисто бухгалтерский трафик невозможно.

Кто действительно популярен

1. Uchet.kz — главный конкурент Клерка

Это уже полноценная экосистема:

  • новости и аналитика;

  • ответы экспертов;

  • законодательная база;

  • обучение и конференции;

  • бухгалтерская программа;

  • ЭДО и другие сервисы;

  • платная подписка.

Сам Uchet заявляет 5,1 млн пользователей в год, 200 тысяч участников мероприятий и 16 тысяч платных пользователей. В Instagram1 у него 216 тысяч подписчиков, в Telegram — 13,6 тысячи.

Это не просто SEO-сайт, а сформированная профессиональная аудитория. Примерно 45% трафика приходит из поиска, остальное — прямые заходы, рассылки и возвращающиеся пользователи.

2. MyBuh.kz — сильный массовый бренд

Здесь смешаны:

  • портал профессионального бухгалтера;

  • консультации и вебинары;

  • калькуляторы;

  • онлайн-бухгалтерия;

  • сдача отчётности;

  • бухгалтерский аутсорсинг;

  • юридические услуги.

У MyBuh огромный Instagram1около 200 тысяч подписчиков. Но 59% сайта приходит из поиска, а среди популярных запросов — калькулятор зарплаты и курсы валют. Поэтому часть аудитории — предприниматели и случайный поисковый трафик, а не постоянные бухгалтеры.

3. PRO1C.kz — небольшой, но очень целевой

Сильные разделы: база знаний, практика учёта, релизы 1С, формы отчётности, форум, вебинары. Telegram — 4,3 тысячи подписчиков.

По массовости уступает лидерам, но аудитория качественная: бухгалтеры, уже работающие в 1С. Хороший кандидат для партнёрства или покупки, если рассматривать выход Клерка в Казахстан.

4. CDB.kz — сильнее офлайн, чем в интернете

«Центральный дом бухгалтера» существует с 2000 года. На сайте заявлены 19 представительств и 151 сотрудник. Продаёт информационную систему, консультации, обучение, журналы и книги. Instagram133 тысячи подписчиков.

Бренд известный, но цифровой продукт и вовлечённость сайта выглядят слабее Uchet и MyBuh.

5. MCFR / ACTUALIS «Главбух»

Классическая закрытая справочная система: рекомендации, формы, консультации, вебинары и Академия. В Instagram119 тысяч подписчиков. Это скорее подписной B2B-продукт, чем открытое медиа.

Остальной рынок

Есть небольшие сервисы:

Рынок оказался довольно концентрированным: есть один очень сильный лидер и несколько небольших площадок.

При этом в Казахстане около 20 миллионов жителей, сложное и постоянно меняющееся налоговое законодательство, большое количество русскоязычных бухгалтеров и растущий предпринимательский сектор.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Дата публикации: 31.08.2026, 16:46

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