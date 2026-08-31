«Проверка идет уже 4 часа вместо одной минуты». Как главный бухгалтер Клерка пытается открыть счет цифрового рубля
С 1 сентября 2026 года ряд компаний обязан обеспечить прием цифровых рублей для всех, кто захочет рассчитаться этим новым видом безналичных денег. Заглянем в дневник нашего главбуха и посмотрим, как успехи.
27 августа 2026 г. За открытием счета цифрового рубля наша компания обратилась в банки, с которыми уже работаем, — Т-Банк и Альфа-Банк.
Я написала персональным менеджерам.
В Альфа-Банке мне ответили, что не располагают информацией об открытии счетов цифрового рубля, но обещали вернуться и помочь. Через 30–40 минут со мной связались повторно, подтвердили, что банк уже открывает такие счета, и прислали инструкцию по подключению.
В Т-Банке ответили, что открывают счета цифрового рубля по запросу и попросили сначала подать заявку на рассмотрение и предоставить доверенность на мое имя от руководителя компании. Менеджер забрала документы и сообщила, что передала их в профильный отдел банка, а с ответом вернется в течение одного рабочего дня. Если заявку одобрят, счет можно будет открыть в личном кабинете.
28 августа 2026 г. Проверила статус заявки в Т-Банке около полудня. Менеджер поблагодарила за ожидание, сказала, что предоставление доступов все еще в работе и вновь пообещала вернуться, когда они появятся. По ее словам, в личном кабинете «Т-Бизнеса» у нашей компании сразу появится дополнительный пункт «Цифровой рубль» в списке счетов.
31 августа 2026 г. Прошли выходные, один рабочий день давно истек. Увы, ситуация такая: в личном кабинете уже четыре часа идет проверка, которая, по словам банка, «обычно занимает меньше минуты». Сам банк объясняет это большим количеством заявок на открытие счета цифрового рубля.
Продолжаем ждать — о результатах сообщим.
— Ирина Доценко, главный бухгалтер ООО «Аффинити индекс»
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