«Проверка идет уже 4 часа вместо одной минуты». Как главный бухгалтер Клерка пытается открыть счет цифрового рубля

С 1 сентября 2026 года ряд компаний обязан обеспечить прием цифровых рублей для всех, кто захочет рассчитаться этим новым видом безналичных денег. Заглянем в дневник нашего главбуха и посмотрим, как успехи.

27 августа 2026 г. За открытием счета цифрового рубля наша компания обратилась в банки, с которыми уже работаем, — Т-Банк и Альфа-Банк.

Я написала персональным менеджерам.

В Альфа-Банке мне ответили, что не располагают информацией об открытии счетов цифрового рубля, но обещали вернуться и помочь. Через 30–40 минут со мной связались повторно, подтвердили, что банк уже открывает такие счета, и прислали инструкцию по подключению.

В Т-Банке ответили, что открывают счета цифрового рубля по запросу и попросили сначала подать заявку на рассмотрение и предоставить доверенность на мое имя от руководителя компании. Менеджер забрала документы и сообщила, что передала их в профильный отдел банка, а с ответом вернется в течение одного рабочего дня. Если заявку одобрят, счет можно будет открыть в личном кабинете.

28 августа 2026 г. Проверила статус заявки в Т-Банке около полудня. Менеджер поблагодарила за ожидание, сказала, что предоставление доступов все еще в работе и вновь пообещала вернуться, когда они появятся. По ее словам, в личном кабинете «Т-Бизнеса» у нашей компании сразу появится дополнительный пункт «Цифровой рубль» в списке счетов.

31 августа 2026 г. Прошли выходные, один рабочий день давно истек. Увы, ситуация такая: в личном кабинете уже четыре часа идет проверка, которая, по словам банка, «обычно занимает меньше минуты». Сам банк объясняет это большим количеством заявок на открытие счета цифрового рубля.

Продолжаем ждать — о результатах сообщим.

— Ирина Доценко, главный бухгалтер ООО «Аффинити индекс»