Из чего состоит российский рынок low-code: шесть заметных платформ

Российские low-code-разработчики уже продают решения тысячам компаний и зарабатывают миллиарды. Посмотрели, кто стоит за этим рынком и на чем строит бизнес.

Под общим названием low-code сегодня продаются довольно разные продукты: CRM, электронный документооборот, управление ИТ, корпоративные порталы и конструкторы внутренних приложений. Разобрались, на чем специализируются основные российские разработчики и насколько велики их продукты.

Сравнивать их напрямую сложно: одни раскрывают число клиентов, другие — количество лицензий или выручку.

BPMSoft

BPMSoft выросла вокруг корпоративной CRM и управления бизнес-процессами. В линейке есть решения для продаж, маркетинга, клиентского сервиса, закупок, ИТ-услуг и проектов. Отдельный продукт — конструктор для создания собственных приложений.

По данным компании, у нее более 500 клиентов из среднего и крупного бизнеса и свыше 100 партнеров. Платформа рассчитана на системы, в которых одновременно работают более 10 тыс. пользователей.

SimpleOne

SimpleOne начинала с управления ИТ-услугами, но постепенно превратилась в более широкую корпоративную платформу. Сейчас на ней работают продукты ITSM, ITAM, B2B CRM, HRMS, управление разработкой и сервисными подразделениями.

Компания сообщает о 27 тыс. реализованных лицензий, 95 партнерах и команде более чем из 130 сотрудников. Среди публичных внедрений — АЛРОСА, Softline, БКС, МТС Банк, «Детский мир» и Банк «Санкт-Петербург».

Directum

Directum RX исторически специализируется на документах и связанных с ними процессах: делопроизводстве, договорах, счетах, электронных архивах и согласованиях. Вокруг основной платформы появились Directum HR Pro, Directum Projects, ESM-система и инструменты искусственного интеллекта.

Directum — один из наиболее зрелых российских разработчиков корпоративного ПО. В компании работают более 900 человек, а число клиентов превышает 3,5 тыс. Саму платформу Directum RX используют более 3 тыс. организаций.

«Первая Форма»

«Первая Форма» предлагает не отдельный узкий сервис, а цифровой офис. В одной системе объединены документооборот, CRM, проекты, HR, закупки, корпоративный мессенджер и видеоконференции. Большую часть процессов заказчик может настраивать самостоятельно.

Платформа развивается более 20 лет. Ее внедрили как минимум 150 компаний, среди которых «Спортмастер», «ВкусВилл», OBI, фонд «Сколково» и корпоративная академия «Росатома». В команде разработчика больше 120 человек.

GreenData

GreenData ближе всего к универсальному конструктору сложных корпоративных систем. На платформе создают CRM, HRM, СЭД, ITSM, системы управления рисками, взысканием задолженности, нормативно-справочной информацией и закупками.

У компании есть готовые продукты: Persona.CRM, сервисная система Altevics и платформа для корпоративных ИИ-решений GreenData.Mind. Особенно заметна GreenData в банках и страховании. В 2025 году выручка компании превысила 1,8 млрд рублей.

ELMA365

ELMA365 — одна из наиболее широких экосистем на рынке. Она включает BPM-платформу, CRM, клиентский сервис, электронный документооборот, управление проектами, закупками и чат-ботами.

По данным разработчика, решениями ELMA пользуются более 4 тыс. компаний, а партнерская сеть насчитывает свыше 250 организаций. Платформа рассчитана в том числе на крупные внедрения с десятками процессов и тысячами пользователей.

Что происходит с рынком

Low-code перестает быть самостоятельным продуктом. Теперь это технологическая основа, на которой разработчики собирают целые корпоративные экосистемы.

Визуальные конструкторы и настройка процессов без программирования уже стали базовыми функциями. Конкуренция перемещается в другие области: безопасность, работа под высокой нагрузкой, российский технологический стек, готовые отраслевые решения и встроенный искусственный интеллект.

При этом рынок еще далек от насыщения. По опросу BPMSoft, low-code уже используют или рассматривают 34% из 50 крупнейших российских компаний с выручкой более 10 млрд рублей.