Корпоративная телефония в России в 2026 году: обзор решений

«Телфин» — виртуальная АТС с интеллектуальным поиском
В АТС «Телфин.Офис» появился поиск по содержанию звонков. Сервис расшифровывает разговоры, составляет краткие резюме и позволяет находить нужные диалоги по словам, фразам и темам.
Речевая аналитика помогает контролировать скрипты продаж, выявлять жалобы, отслеживать упоминания конкурентов и оценивать качество обслуживания. Записи звонков превращаются из обычного архива в базу операционных данных.
MANGO OFFICE — корпоративная телефония, интегрированная с бизнес-системами
Платформа MANGO OFFICE объединяет виртуальную АТС, речевую аналитику звонков, коллтрекинг, сквозную аналитику, голосового робота и интеграции с корпоративными программами.
В сети Vet Union система автоматически распределяет входящие звонки по подразделениям и открывает карточку клиента в медицинской информационной системе. Голосовой робот принимает часть типовых заявок. Таким образом, IP-телефония становится частью единого бизнес-процесса.
«Скорозвон» — голосовой ИИ-робот для входящих звонков
«Скорозвон» запустил голосового ИИ-агента на базе LLM и RAG. Он обращается к базе знаний компании, отвечает на вопросы клиентов, записывает их на услуги, создает заявки в CRM и передает сложные обращения операторам.
В отличие от сценарных голосовых роботов, для такого агента не нужно заранее прописывать все варианты разговора. По данным разработчика, система выдерживает до 1 тыс. одновременных звонков и может закрывать до 70% входящих обращений.
МТС Exolve — аренда оборудования для IP-телефонии
МТС Exolve начала предоставлять корпоративным клиентам в аренду IP-телефоны и IP-шлюзы вместе с виртуальной АТС, голосовыми роботами и облачными контакт-центрами.
Такая модель позволяет подключить корпоративную IP-телефонию без крупных затрат на покупку оборудования. Компания получает готовое решение и может масштабировать его вместе с количеством сотрудников, подразделений и клиентских обращений.
Новые решения показывают основные направления развития телефонии для бизнеса в России: анализ содержания звонков, интеграция виртуальных АТС с CRM, внедрение голосовых ИИ-роботов и переход к облачной инфраструктуре с оплатой по мере использования.
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