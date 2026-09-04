Корпоративная телефония в России в 2026 году: обзор решений

«Скорозвон» — голосовой ИИ-робот для входящих звонков

«Скорозвон» запустил голосового ИИ-агента на базе LLM и RAG. Он обращается к базе знаний компании, отвечает на вопросы клиентов, записывает их на услуги, создает заявки в CRM и передает сложные обращения операторам.

В отличие от сценарных голосовых роботов, для такого агента не нужно заранее прописывать все варианты разговора. По данным разработчика, система выдерживает до 1 тыс. одновременных звонков и может закрывать до 70% входящих обращений.