Как организации отражать в учете долю вышедшего участника

Какие проводки нужно сделать

Для учета стоимости доли необходимо сделать проводки:

Дт 80 (вышедший участник) — Дт 80 — номинальная стоимость доли; Дт 75 (новый участник) — Кт 81 — номинальная стоимость доли; Дт 51 — Кт 75 (новый участник) — оплата номинальной стоимости доли Дт 81 — Кт 91.1 — признание дохода на сумму номинальной стоимости доли.

В расходах не будет отражаться стоимость доли, так как организация ничего не выплачивает бывшему участнику.

Если оценщик признал активы равными нулю, то это приводит к проблеме. Чистые активы не должны быть меньше уставного капитала более 2-х лет подряд, поэтому по п. 4 ст. 30 Закона № 14-ФЗ нужно или уменьшать уставной капитал либо ликвидировать организацию (если УК минимальный).