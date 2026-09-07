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Уставный капитал
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Как организации отражать в учете долю вышедшего участника

Как организации отражать в учете долю вышедшего участника

Вышедший участник оценил стоимость доли по показателю чистых активов, однако организация обратилась к экспертам для оценки, и по их мнению рыночная стоимость составила 0 рублей. Третье лицо приобрело долю по номинальной стоимости. Как учитывать долю вышедшего участника?

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Что делать, если участник не согласен с определением действительной стоимости доли

Если вышедший из общества участник не согласен с определением стоимости доли по чистым активам, то по п. 9 ст. 23 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ стоимость активов определяет оценщик исходя из рыночной стоимости активов и обязательств.

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Какие проводки нужно сделать

Для учета стоимости доли необходимо сделать проводки:

  1. Дт 80 (вышедший участник) — Дт 80 — номинальная стоимость доли;

  2. Дт 75 (новый участник) — Кт 81 — номинальная стоимость доли;

  3. Дт 51 — Кт 75 (новый участник) — оплата номинальной стоимости доли

  4. Дт 81 — Кт 91.1 — признание дохода на сумму номинальной стоимости доли.

В расходах не будет отражаться стоимость доли, так как организация ничего не выплачивает бывшему участнику.

Если оценщик признал активы равными нулю, то это приводит к проблеме. Чистые активы не должны быть меньше уставного капитала более 2-х лет подряд, поэтому по п. 4 ст. 30 Закона № 14-ФЗ нужно или уменьшать уставной капитал либо ликвидировать организацию (если УК минимальный).

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