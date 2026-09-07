Как организации отражать в учете долю вышедшего участника

Что делать, если участник не согласен с определением действительной стоимости доли
Если вышедший из общества участник не согласен с определением стоимости доли по чистым активам, то по п. 9 ст. 23 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ стоимость активов определяет оценщик исходя из рыночной стоимости активов и обязательств.
На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учёт компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчётность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС.
Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящён применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽.
Какие проводки нужно сделать
Для учета стоимости доли необходимо сделать проводки:
Дт 80 (вышедший участник) — Дт 80 — номинальная стоимость доли;
Дт 75 (новый участник) — Кт 81 — номинальная стоимость доли;
Дт 51 — Кт 75 (новый участник) — оплата номинальной стоимости доли
Дт 81 — Кт 91.1 — признание дохода на сумму номинальной стоимости доли.
В расходах не будет отражаться стоимость доли, так как организация ничего не выплачивает бывшему участнику.
Если оценщик признал активы равными нулю, то это приводит к проблеме. Чистые активы не должны быть меньше уставного капитала более 2-х лет подряд, поэтому по п. 4 ст. 30 Закона № 14-ФЗ нужно или уменьшать уставной капитал либо ликвидировать организацию (если УК минимальный).