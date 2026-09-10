Какой сегодня праздник в России 11 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День подразделений по вопросам миграции МВД России

Профессиональный праздник сотрудников, занимающихся вопросами миграционного учета, выдачи документов и контроля за соблюдением миграционного законодательства.

День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил России

Дата посвящена офицерам и специалистам, которые занимаются воспитанием, морально-психологической подготовкой и сплочением воинских коллективов.

Всероссийский день трезвости

Праздник призван привлечь внимание к проблеме алкогольной зависимости и пропагандировать здоровый образ жизни. В этот день проводят акции, лекции и мероприятия, напоминающие о важности осознанного отношения к спиртному.

День граненого стакана

Дата связана с легендой о том, что 11 сентября 1943 года на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый граненый стакан классической формы. Этот простой предмет стал символом советского быта и до сих пор ассоциируется с чаем, компотом и застольями.

День воинской славы России — День победы русской эскадры у мыса Тендра