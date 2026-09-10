Какой сегодня праздник в России 11 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День подразделений по вопросам миграции МВД России
Профессиональный праздник сотрудников, занимающихся вопросами миграционного учета, выдачи документов и контроля за соблюдением миграционного законодательства.
День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил России
Дата посвящена офицерам и специалистам, которые занимаются воспитанием, морально-психологической подготовкой и сплочением воинских коллективов.
Всероссийский день трезвости
Праздник призван привлечь внимание к проблеме алкогольной зависимости и пропагандировать здоровый образ жизни. В этот день проводят акции, лекции и мероприятия, напоминающие о важности осознанного отношения к спиртному.
День граненого стакана
Дата связана с легендой о том, что 11 сентября 1943 года на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый граненый стакан классической формы. Этот простой предмет стал символом советского быта и до сих пор ассоциируется с чаем, компотом и застольями.
День воинской славы России — День победы русской эскадры у мыса Тендра
Отмечается в честь победы Черноморского флота под командованием Федора Ушакова над турецкой эскадрой в сентябре 1790 года. Сражение укрепило позиции России в Северном Причерноморье.
Международные праздники 11 сентября
В мире 11 сентября отмечают следующие международные дни:
День рождения Всемирного фонда дикой природы
Организация WWF1 была основана 11 сентября 1961 года. В этот день по всему миру проходят акции в поддержку охраны природы, редких животных и сохранения экосистем.
Какие даты отмечают 11 сентября в других странах
В отдельных странах 11 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День патриота и общенациональный день служения и памяти, США. Установлен в память о событиях 11 сентября 2001 года. Американцы вспоминают погибших, проводят минуты молчания и акции добровольческого служения.
День учителя, Аргентина. Праздник учрежден в память о президенте Доминго Фаустино Сармьенто, который многое сделал для развития образования в стране.
Энкутаташ, Эфиопия. Один из главных праздников страны, совпадающий с началом года по эфиопскому календарю.
День радио, Индонезия. Дата связана с началом радиовещания в стране и отмечается как день работников радио и средств массовой информации.
Годовщина военного переворота 1973 года, Чили. В этот день чилийцы вспоминают события, связанные со свержением правительства Сальвадора Альенде и приходом к власти военной хунты.
День памяти Мухаммада Али Джинны, Пакистан. Дата посвящена основателю Пакистана.
Церковные праздники 11 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Один из самых строгих дней в православном календаре. Верующие вспоминают мученическую смерть Иоанна Крестителя, который обличал пороки и подготовил путь Христу. В этот день соблюдают строгий пост, воздерживаются от развлечений и молятся о покаянии.
Необычные праздники 11 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День правильного ожидания необъяснимого. Неофициальный праздник, призывающий с юмором относиться к жизненным неожиданностям и сохранять спокойствие перед неизвестностью.
Праздник ласкового обращения. День, когда предлагают чаще использовать теплые и добрые слова в общении с близкими и окружающими.
День осенних красок. Неформальный повод насладиться красками ранней осени, прогулками и фотосессиями в золоте листвы.
День правильного питания. Дата, которая напоминает о важности сбалансированного рациона и осознанного отношения к еде.
Народные праздники и приметы на сегодня 11 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Иван Постный, также Головосек. В народе день Усекновения главы Иоанна Предтечи называли Иваном Постным или Головосеком.
Считалось, что в этот день нельзя ничего резать круглого — капусту, яблоки, арбузы, — а также нельзя петь и веселиться.
Если в этот день идет дождь, осень будет сырой и затяжной.
Ясная погода на Ивана Постного сулит хорошую и сухую осень.
Кто родился в этот день
11 сентября родились многие известные люди:
Анна Достоевская (1846). Вторая жена Федора Достоевского, стенографистка, мемуаристка и издательница.
О’Генри (1862). Американский писатель, автор знаменитых новелл «Дары волхвов», «Вождь краснокожих» и многих других историй.
Феликс Дзержинский (1877). Революционер, один из руководителей советского государства, основатель и первый председатель ВЧК. Известен как «Железный Феликс».
Александр Свешников (1889). Выдающийся хоровой дирижер, педагог, народный артист СССР. Основатель и многолетний руководитель Государственного академического русского хора, ректор Московской консерватории.
Всеволод Ларионов (1928). Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Дебютировал еще подростком в фильме «Пятнадцатилетний капитан» и долгие годы служил в «Ленкоме».
Герман Титов (1935). Советский космонавт, второй человек в мире, совершивший орбитальный полет. В августе 1961 года провел в космосе более суток и стал самым молодым космонавтом в истории.
Иосиф Кобзон (1937). Эстрадный певец, народный артист СССР, общественный и политический деятель.
Федор Добронравов (1961). Народный артист России, актер театра и кино. Широко известен по сериалу «Сваты» и скетч-шоу «6 кадров», а также по работам в театре Сатиры.
Лада Дэнс (1966). Российская эстрадная и джазовая певица, актриса. Получила популярность в 1990-е годы с хитами «Девочка-ночь», «Аромат любви» и «Один лишь раз».
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