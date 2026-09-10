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11 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

11 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости и День воинской славы России. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 11 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 11 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День подразделений по вопросам миграции МВД России

Профессиональный праздник сотрудников, занимающихся вопросами миграционного учета, выдачи документов и контроля за соблюдением миграционного законодательства.

День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил России

Дата посвящена офицерам и специалистам, которые занимаются воспитанием, морально-психологической подготовкой и сплочением воинских коллективов.

Всероссийский день трезвости

Праздник призван привлечь внимание к проблеме алкогольной зависимости и пропагандировать здоровый образ жизни. В этот день проводят акции, лекции и мероприятия, напоминающие о важности осознанного отношения к спиртному.

День граненого стакана

Дата связана с легендой о том, что 11 сентября 1943 года на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый граненый стакан классической формы. Этот простой предмет стал символом советского быта и до сих пор ассоциируется с чаем, компотом и застольями.

День воинской славы России — День победы русской эскадры у мыса Тендра

Отмечается в честь победы Черноморского флота под командованием Федора Ушакова над турецкой эскадрой в сентябре 1790 года. Сражение укрепило позиции России в Северном Причерноморье.

Международные праздники 11 сентября

В мире 11 сентября отмечают следующие международные дни:

День рождения Всемирного фонда дикой природы

Организация WWF1 была основана 11 сентября 1961 года. В этот день по всему миру проходят акции в поддержку охраны природы, редких животных и сохранения экосистем.

Какие даты отмечают 11 сентября в других странах

В отдельных странах 11 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День патриота и общенациональный день служения и памяти, США. Установлен в память о событиях 11 сентября 2001 года. Американцы вспоминают погибших, проводят минуты молчания и акции добровольческого служения.

  • День учителя, Аргентина. Праздник учрежден в память о президенте Доминго Фаустино Сармьенто, который многое сделал для развития образования в стране. 

  • Энкутаташ, Эфиопия. Один из главных праздников страны, совпадающий с началом года по эфиопскому календарю. 

  • День радио, Индонезия. Дата связана с началом радиовещания в стране и отмечается как день работников радио и средств массовой информации.

  • Годовщина военного переворота 1973 года, Чили. В этот день чилийцы вспоминают события, связанные со свержением правительства Сальвадора Альенде и приходом к власти военной хунты.

  • День памяти Мухаммада Али Джинны, Пакистан. Дата посвящена основателю Пакистана.

Церковные праздники 11 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Один из самых строгих дней в православном календаре. Верующие вспоминают мученическую смерть Иоанна Крестителя, который обличал пороки и подготовил путь Христу. В этот день соблюдают строгий пост, воздерживаются от развлечений и молятся о покаянии.

Необычные праздники 11 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День правильного ожидания необъяснимого. Неофициальный праздник, призывающий с юмором относиться к жизненным неожиданностям и сохранять спокойствие перед неизвестностью.

  • Праздник ласкового обращения. День, когда предлагают чаще использовать теплые и добрые слова в общении с близкими и окружающими.

  • День осенних красок. Неформальный повод насладиться красками ранней осени, прогулками и фотосессиями в золоте листвы.

  • День правильного питания. Дата, которая напоминает о важности сбалансированного рациона и осознанного отношения к еде.

Народные праздники и приметы на сегодня 11 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Иван Постный, также Головосек. В народе день Усекновения главы Иоанна Предтечи называли Иваном Постным или Головосеком.

  • Считалось, что в этот день нельзя ничего резать круглого — капусту, яблоки, арбузы, — а также нельзя петь и веселиться.

  • Если в этот день идет дождь, осень будет сырой и затяжной.

  • Ясная погода на Ивана Постного сулит хорошую и сухую осень.

Кто родился в этот день

11 сентября родились многие известные люди:

  • Анна Достоевская (1846). Вторая жена Федора Достоевского, стенографистка, мемуаристка и издательница. 

  • О’Генри (1862). Американский писатель, автор знаменитых новелл «Дары волхвов», «Вождь краснокожих» и многих других историй.

  • Феликс Дзержинский (1877). Революционер, один из руководителей советского государства, основатель и первый председатель ВЧК. Известен как «Железный Феликс».

  • Александр Свешников (1889). Выдающийся хоровой дирижер, педагог, народный артист СССР. Основатель и многолетний руководитель Государственного академического русского хора, ректор Московской консерватории.

  • Всеволод Ларионов (1928). Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Дебютировал еще подростком в фильме «Пятнадцатилетний капитан» и долгие годы служил в «Ленкоме».

  • Герман Титов (1935). Советский космонавт, второй человек в мире, совершивший орбитальный полет. В августе 1961 года провел в космосе более суток и стал самым молодым космонавтом в истории.

  • Иосиф Кобзон (1937). Эстрадный певец, народный артист СССР, общественный и политический деятель. 

  • Федор Добронравов (1961). Народный артист России, актер театра и кино. Широко известен по сериалу «Сваты» и скетч-шоу «6 кадров», а также по работам в театре Сатиры.

  • Лада Дэнс (1966). Российская эстрадная и джазовая певица, актриса. Получила популярность в 1990-е годы с хитами «Девочка-ночь», «Аромат любви» и «Один лишь раз».

  1. Признан иноагентом на территории РФ
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