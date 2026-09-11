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12 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

12 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 12 сентября отмечают День семейного общения и Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 12 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 12 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День Ставропольского края

Региональный праздник, посвященный одной из самых красивых и многонациональных территорий России. В этот день в крае проходят концерты, ярмарки и торжественные мероприятия.

День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите

Профессиональный праздник сотрудников, которые занимаются охраной свидетелей, потерпевших и других лиц, находящихся под государственной защитой.

День семейного общения

Неофициальный, но очень теплый праздник, призывающий уделить больше времени близким, поговорить по душам, устроить совместный вечер без гаджетов и просто побыть вместе.

Международные праздники 12 сентября

В мире 12 сентября отмечают следующие международные дни:

Международный день вязания крючком

Праздник рукодельниц всего мира. В этот день проходят мастер-классы, флешмобы и выставки работ, связанных крючком.

Международный день борьбы с мигренью

Дата призвана привлечь внимание к проблеме мигрени, рассказать о способах ее профилактики и поддержки людей, страдающих этим заболеванием.

День утилизации электронных отходов

Международная инициатива, направленная на правильную утилизацию старой техники и снижение вреда окружающей среде от электронных отходов.

День сотрудничества Юг—Юг ООН

Дата, подчеркивающая важность сотрудничества между развивающимися странами в экономической, социальной и технической сферах.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Праздник, который напоминает о важности знаний первой помощи и умения оказать ее в критической ситуации.

Всемирный день дельфинов

День, посвященный защите дельфинов и привлечению внимания к проблемам их обитания в дикой природе и в неволе.

Какие праздники отмечают 12 сентября в других странах

В отдельных странах 12 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День работников энергетической промышленности, Туркменистан. Профессиональный праздник энергетиков страны, отмечаемый с размахом и официальными награждениями.

  • День сотрудника органов предварительного следствия, Беларусь. Дата, посвященная работникам следственных органов республики.

  • Национальный день, Кабо-Верде. Один из главных государственных праздников островной республики, связанный с важными историческими событиями.

  • День кино, Иран. Праздник кинематографистов и любителей кино в Иране.

  • День народной революции, Эфиопия. Дата, связанная с историческими событиями народной революции в стране.

  • День видеоигр, США. Неофициальный, но очень популярный праздник геймеров, в который устраивают турниры, стримы и просто целый день проводят за любимыми играми.

Церковные праздники 12 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского

В этот день Православная церковь вспоминает обретение святых мощей основателя Москвы и первого московского князя. Верующие молятся о мире, единстве и защите родной земли.

Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского

Важный день памяти великого русского полководца и святого. В храмах совершаются торжественные богослужения и крестные ходы.

День памяти преподобного Александра Свирского

Почитание великого русского святого, основателя Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря, известного своей праведной жизнью и чудесами.

День памяти преподобного Фантина Чудотворца

Память святого, прославившегося аскетическим подвигом и чудесами.

День памяти преподобного Христофора Римлянина

Вспоминают святого, который подвизался в Палестине и прославился строгой жизнью и чудотворениями.

Необычные праздники 12 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День осознанности. Призыв остановиться, выдохнуть и действительно почувствовать текущий момент, а не жить на автопилоте.

  • День осенних цветов. Повод насладиться поздними летними и ранними осенними цветами, сделать букет или просто погулять по парку.

  • День заглядывания в окна. Шутливый праздник, который предлагает взглянуть на жизнь за окнами.

  • День виртуальной бутылки. Неформальный повод отметить дружбу в мессенджерах и соцсетях.

  • День поощрения. Дата, когда стоит похвалить себя и окружающих за любые, даже небольшие достижения.

  • Международный день поклейки обоев. Праздник, посвященный ремонту, обновлению интерьера и домашнему уюту.

Народные праздники и приметы на сегодня 12 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю — Александр Сытник. В народном календаре день памяти святых Александров.

  • Считалось, что в этот день особенно важно накрыть богатый стол и угостить всех, кто зайдет в дом.

  • Если в этот день тепло и солнечно — осень будет мягкой и затяжной.

  • Дождь на Александра Сытника сулит мокрую и холодную осень.

  • В старину в этот день старались заканчивать уборку овощей и начинать готовиться к зиме.

Кто родился в этот день

12 сентября родились многие известные люди:

  • Франциск I (1494). Король Франции из династии Валуа, один из самых ярких монархов эпохи Возрождения. 

  • Ирен Жолио-Кюри (1897). Французский физик и химик, дочь Пьера и Марии Кюри. Вместе с мужем Фредериком Жолио получила Нобелевскую премию по химии за открытие искусственной радиоактивности.

  • Джесси Оуэнс (1913). Легендарный американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион Берлина-1936. 

  • Станислав Лем (1921). Польский писатель-фантаст, философ и футуролог. Автор «Соляриса», «Звездных дневников Ийона Тихого» и множества других произведений о будущем человечества.

  • Татьяна Доронина (1933). Народная артистка СССР, выдающаяся актриса театра и кино, режиссер. Долгие годы возглавляла МХАТ имени Горького.

  • Владимир Спиваков (1944). Народный артист СССР, скрипач и дирижер. Основатель и бессменный руководитель камерного оркестра «Виртуозы Москвы», художественный руководитель Национального филармонического оркестра России.

  • Ирина Роднина (1949). Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию. 

  • Милен Фармер (1961). Французская певица, композитор и актриса. 

  • Луи Си Кей (1967). Американский стендап-комик, актер, сценарист и режиссер, обладатель премий «Эмми» и «Грэмми».

  • Пол Уокер (1973). Американский актер, прославившийся ролью Брайана О’Коннора в франшизе «Форсаж». 

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