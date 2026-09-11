Какой сегодня праздник в России 12 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День Ставропольского края
Региональный праздник, посвященный одной из самых красивых и многонациональных территорий России. В этот день в крае проходят концерты, ярмарки и торжественные мероприятия.
День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите
Профессиональный праздник сотрудников, которые занимаются охраной свидетелей, потерпевших и других лиц, находящихся под государственной защитой.
День семейного общения
Неофициальный, но очень теплый праздник, призывающий уделить больше времени близким, поговорить по душам, устроить совместный вечер без гаджетов и просто побыть вместе.
Международные праздники 12 сентября
В мире 12 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день вязания крючком
Праздник рукодельниц всего мира. В этот день проходят мастер-классы, флешмобы и выставки работ, связанных крючком.
Международный день борьбы с мигренью
Дата призвана привлечь внимание к проблеме мигрени, рассказать о способах ее профилактики и поддержки людей, страдающих этим заболеванием.
День утилизации электронных отходов
Международная инициатива, направленная на правильную утилизацию старой техники и снижение вреда окружающей среде от электронных отходов.
День сотрудничества Юг—Юг ООН
Дата, подчеркивающая важность сотрудничества между развивающимися странами в экономической, социальной и технической сферах.
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Праздник, который напоминает о важности знаний первой помощи и умения оказать ее в критической ситуации.
Всемирный день дельфинов
День, посвященный защите дельфинов и привлечению внимания к проблемам их обитания в дикой природе и в неволе.
Какие праздники отмечают 12 сентября в других странах
В отдельных странах 12 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День работников энергетической промышленности, Туркменистан. Профессиональный праздник энергетиков страны, отмечаемый с размахом и официальными награждениями.
День сотрудника органов предварительного следствия, Беларусь. Дата, посвященная работникам следственных органов республики.
Национальный день, Кабо-Верде. Один из главных государственных праздников островной республики, связанный с важными историческими событиями.
День кино, Иран. Праздник кинематографистов и любителей кино в Иране.
День народной революции, Эфиопия. Дата, связанная с историческими событиями народной революции в стране.
День видеоигр, США. Неофициальный, но очень популярный праздник геймеров, в который устраивают турниры, стримы и просто целый день проводят за любимыми играми.
Церковные праздники 12 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского
В этот день Православная церковь вспоминает обретение святых мощей основателя Москвы и первого московского князя. Верующие молятся о мире, единстве и защите родной земли.
Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского
Важный день памяти великого русского полководца и святого. В храмах совершаются торжественные богослужения и крестные ходы.
День памяти преподобного Александра Свирского
Почитание великого русского святого, основателя Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря, известного своей праведной жизнью и чудесами.
День памяти преподобного Фантина Чудотворца
Память святого, прославившегося аскетическим подвигом и чудесами.
День памяти преподобного Христофора Римлянина
Вспоминают святого, который подвизался в Палестине и прославился строгой жизнью и чудотворениями.
Необычные праздники 12 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День осознанности. Призыв остановиться, выдохнуть и действительно почувствовать текущий момент, а не жить на автопилоте.
День осенних цветов. Повод насладиться поздними летними и ранними осенними цветами, сделать букет или просто погулять по парку.
День заглядывания в окна. Шутливый праздник, который предлагает взглянуть на жизнь за окнами.
День виртуальной бутылки. Неформальный повод отметить дружбу в мессенджерах и соцсетях.
День поощрения. Дата, когда стоит похвалить себя и окружающих за любые, даже небольшие достижения.
Международный день поклейки обоев. Праздник, посвященный ремонту, обновлению интерьера и домашнему уюту.
Народные праздники и приметы на сегодня 12 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Александр Сытник. В народном календаре день памяти святых Александров.
Считалось, что в этот день особенно важно накрыть богатый стол и угостить всех, кто зайдет в дом.
Если в этот день тепло и солнечно — осень будет мягкой и затяжной.
Дождь на Александра Сытника сулит мокрую и холодную осень.
В старину в этот день старались заканчивать уборку овощей и начинать готовиться к зиме.
Кто родился в этот день
12 сентября родились многие известные люди:
Франциск I (1494). Король Франции из династии Валуа, один из самых ярких монархов эпохи Возрождения.
Ирен Жолио-Кюри (1897). Французский физик и химик, дочь Пьера и Марии Кюри. Вместе с мужем Фредериком Жолио получила Нобелевскую премию по химии за открытие искусственной радиоактивности.
Джесси Оуэнс (1913). Легендарный американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион Берлина-1936.
Станислав Лем (1921). Польский писатель-фантаст, философ и футуролог. Автор «Соляриса», «Звездных дневников Ийона Тихого» и множества других произведений о будущем человечества.
Татьяна Доронина (1933). Народная артистка СССР, выдающаяся актриса театра и кино, режиссер. Долгие годы возглавляла МХАТ имени Горького.
Владимир Спиваков (1944). Народный артист СССР, скрипач и дирижер. Основатель и бессменный руководитель камерного оркестра «Виртуозы Москвы», художественный руководитель Национального филармонического оркестра России.
Ирина Роднина (1949). Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Милен Фармер (1961). Французская певица, композитор и актриса.
Луи Си Кей (1967). Американский стендап-комик, актер, сценарист и режиссер, обладатель премий «Эмми» и «Грэмми».
Пол Уокер (1973). Американский актер, прославившийся ролью Брайана О’Коннора в франшизе «Форсаж».