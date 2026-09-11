Какой сегодня праздник в России 12 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День Ставропольского края

Региональный праздник, посвященный одной из самых красивых и многонациональных территорий России. В этот день в крае проходят концерты, ярмарки и торжественные мероприятия.

День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите

Профессиональный праздник сотрудников, которые занимаются охраной свидетелей, потерпевших и других лиц, находящихся под государственной защитой.

День семейного общения