Какой сегодня праздник в России 13 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День программиста
Профессиональный праздник учрежден указом Президента России в 2009 году и приходится на 256-й день года (13 сентября в невисокосный год). Число 256 символизирует количество значений, которые можно выразить одним байтом. В этот день IT-специалисты проводят хакатоны, лекции и корпоративные мероприятия.
День парикмахера
Неофициальный профессиональный праздник мастеров индустрии красоты. В салонах устраивают мастер-классы, конкурсы и выставки новых тенденций в парикмахерском искусстве.
День города Москвы
Столица отмечает день рождения во вторые сентябрьские выходные. В 2025 году Москве исполнилось 878 лет. По всему городу проходят концерты, фестивали, выставки и народные гуляния.
День основания Краснодарского края
13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край был разделен на Краснодарский край и Ростовскую область. В регионе проводят торжественные мероприятия, концерты и выставки.
День йоги
Неофициальный праздник, появившийся в России по инициативе профильных изданий и студий. В этот день проходят массовые занятия, мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни.
Международные праздники 13 сентября
В мире 13 сентября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Отмечается во вторую субботу сентября с 2000 года по инициативе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Цель — повысить осведомленность о навыках, которые могут спасти жизнь до приезда врачей.
Всемирный день борьбы с сепсисом
Учрежден в 2012 году Глобальным альянсом по борьбе с сепсисом. В этот день проводят образовательные кампании, лекции и акции, направленные на раннее распознавание и профилактику опасного состояния.
Международный день шоколада
Праздник связан с днем рождения Милтона Херши и историей молочного шоколада. В этот день устраивают дегустации, мастер-классы по приготовлению сладостей и акции в поддержку производителей.
Какие праздники отмечают 13 сентября в других странах
В отдельных странах 13 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День работников энергетической промышленности, Туркменистан. Профессиональный праздник специалистов отрасли, отмечаемый торжественными собраниями и награждениями.
День «Дяди Сэма», США. Неофициальный праздник, связанный с символом американской государственности.
День Роальда Даля, Великобритания. Отмечается в день рождения знаменитого писателя, автора детских сказок. Устраивают чтения, конкурсы и тематические события.
День кашасы, Бразилия. Посвящен национальному крепкому напитку.
День памяти детей-героев, Мексика. Вспоминают подвиг юных защитников, павших в сражении при Чапультепеке в 1847 году.
Церковные праздники 13 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы
Праздник в память о перенесении святыни в Константинополь при императоре Аркадии (395–408 годы). Верующие молятся о защите, мире в семье и здравии.
День памяти священномученика Киприана, епископа Карфагенского
Святитель III века прославился защитой единства Церкви и принял мученическую смерть. В этот день совершаются богослужения и чтение его трудов.
Необычные праздники 13 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День позитивного мышления. Неофициальный праздник, призывающий сосредоточиться на хорошем, практиковать оптимизм и избавляться от негативных мыслей.
День шарлоток и осенних пирогов. Посвящен любимым осенним десертам. Хозяйки пекут шарлотки с яблоками и угощают близких.
День рождения пенициллина. Связан с тем, что 13 сентября 1928 года Александр Флеминг впервые публично представил свое открытие, положившее начало эре антибиотиков.
Народные праздники и приметы на сегодня 13 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Куприянов день, или Журавлиное вече. По народным представлениям, в этот день журавли собираются на болотах и решают, когда отправляться на юг.
Считалось важным не беспокоить птиц.
Если журавли летят высоко и спокойно — осень будет теплой и ясной.
Журавли летят низко и торопливо — жди скорых холодов.
Туманное утро сулит влажную осень и снежную зиму.
Услышать журавлиный крик — к удаче.
Кто родился в этот день
13 сентября родились многие известные люди:
Роальд Даль (1916). Британский писатель, автор знаменитых детских сказок «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда» и «Джеймс и гигантский персик».
Зоя Космодемьянская (1923). Герой Советского Союза, партизанка Великой Отечественной войны, ставшая символом мужества и стойкости.
Александр Розенбаум (1951). Российский певец, поэт и композитор, автор множества популярных песен, народный артист России.
Илья Сегалович (1964). Один из основателей компании «Яндекс», программист и предприниматель, внесший большой вклад в развитие российского интернета.
Татьяна Миткова (1955). Российская журналистка и телеведущая, долгое время возглавлявшая информационную службу НТВ.