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13 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

13 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 13 сентября отмечают День программиста, День парикмахера и День города Москвы. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 13 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 13 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День программиста

Профессиональный праздник учрежден указом Президента России в 2009 году и приходится на 256-й день года (13 сентября в невисокосный год). Число 256 символизирует количество значений, которые можно выразить одним байтом. В этот день IT-специалисты проводят хакатоны, лекции и корпоративные мероприятия.

День парикмахера

Неофициальный профессиональный праздник мастеров индустрии красоты. В салонах устраивают мастер-классы, конкурсы и выставки новых тенденций в парикмахерском искусстве.

День города Москвы

Столица отмечает день рождения во вторые сентябрьские выходные. В 2025 году Москве исполнилось 878 лет. По всему городу проходят концерты, фестивали, выставки и народные гуляния.

День основания Краснодарского края

13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край был разделен на Краснодарский край и Ростовскую область. В регионе проводят торжественные мероприятия, концерты и выставки.

День йоги

Неофициальный праздник, появившийся в России по инициативе профильных изданий и студий. В этот день проходят массовые занятия, мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни.

Международные праздники 13 сентября

В мире 13 сентября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Отмечается во вторую субботу сентября с 2000 года по инициативе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Цель — повысить осведомленность о навыках, которые могут спасти жизнь до приезда врачей.

Всемирный день борьбы с сепсисом

Учрежден в 2012 году Глобальным альянсом по борьбе с сепсисом. В этот день проводят образовательные кампании, лекции и акции, направленные на раннее распознавание и профилактику опасного состояния.

Международный день шоколада

Праздник связан с днем рождения Милтона Херши и историей молочного шоколада. В этот день устраивают дегустации, мастер-классы по приготовлению сладостей и акции в поддержку производителей.

Какие праздники отмечают 13 сентября в других странах

В отдельных странах 13 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День работников энергетической промышленности, Туркменистан. Профессиональный праздник специалистов отрасли, отмечаемый торжественными собраниями и награждениями.

  • День «Дяди Сэма», США. Неофициальный праздник, связанный с символом американской государственности.

  • День Роальда Даля, Великобритания. Отмечается в день рождения знаменитого писателя, автора детских сказок. Устраивают чтения, конкурсы и тематические события.

  • День кашасы, Бразилия. Посвящен национальному крепкому напитку. 

  • День памяти детей-героев, Мексика. Вспоминают подвиг юных защитников, павших в сражении при Чапультепеке в 1847 году.

Церковные праздники 13 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы

Праздник в память о перенесении святыни в Константинополь при императоре Аркадии (395–408 годы). Верующие молятся о защите, мире в семье и здравии.

День памяти священномученика Киприана, епископа Карфагенского

Святитель III века прославился защитой единства Церкви и принял мученическую смерть. В этот день совершаются богослужения и чтение его трудов.

Необычные праздники 13 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День позитивного мышления. Неофициальный праздник, призывающий сосредоточиться на хорошем, практиковать оптимизм и избавляться от негативных мыслей.

  • День шарлоток и осенних пирогов. Посвящен любимым осенним десертам. Хозяйки пекут шарлотки с яблоками и угощают близких.

  • День рождения пенициллина. Связан с тем, что 13 сентября 1928 года Александр Флеминг впервые публично представил свое открытие, положившее начало эре антибиотиков.

Народные праздники и приметы на сегодня 13 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Куприянов день, или Журавлиное вече. По народным представлениям, в этот день журавли собираются на болотах и решают, когда отправляться на юг.

  • Считалось важным не беспокоить птиц.

  • Если журавли летят высоко и спокойно — осень будет теплой и ясной.

  • Журавли летят низко и торопливо — жди скорых холодов.

  • Туманное утро сулит влажную осень и снежную зиму.

  • Услышать журавлиный крик — к удаче.

Кто родился в этот день

13 сентября родились многие известные люди:

  • Роальд Даль (1916). Британский писатель, автор знаменитых детских сказок «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда» и «Джеймс и гигантский персик».

  • Зоя Космодемьянская (1923). Герой Советского Союза, партизанка Великой Отечественной войны, ставшая символом мужества и стойкости.

  • Александр Розенбаум (1951). Российский певец, поэт и композитор, автор множества популярных песен, народный артист России.

  • Илья Сегалович (1964). Один из основателей компании «Яндекс», программист и предприниматель, внесший большой вклад в развитие российского интернета.

  • Татьяна Миткова (1955). Российская журналистка и телеведущая, долгое время возглавлявшая информационную службу НТВ.

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