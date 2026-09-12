Какой сегодня праздник в России 13 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День программиста

Профессиональный праздник учрежден указом Президента России в 2009 году и приходится на 256-й день года (13 сентября в невисокосный год). Число 256 символизирует количество значений, которые можно выразить одним байтом. В этот день IT-специалисты проводят хакатоны, лекции и корпоративные мероприятия.

День парикмахера

Неофициальный профессиональный праздник мастеров индустрии красоты. В салонах устраивают мастер-классы, конкурсы и выставки новых тенденций в парикмахерском искусстве.

День города Москвы

Столица отмечает день рождения во вторые сентябрьские выходные. В 2025 году Москве исполнилось 878 лет. По всему городу проходят концерты, фестивали, выставки и народные гуляния.

День основания Краснодарского края

13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край был разделен на Краснодарский край и Ростовскую область. В регионе проводят торжественные мероприятия, концерты и выставки.

День йоги