Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

14 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 14 сентября отмечают День танкиста, Международный день памяти жертв фашизма и Всемирный день журавля. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 14 сентября.