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14 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

14 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 14 сентября отмечают День танкиста, Международный день памяти жертв фашизма и Всемирный день журавля. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 14 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 14 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День танкиста

Профессиональный праздник военнослужащих бронетанковых войск и работников оборонной промышленности. Установлен в 1946 году в ознаменование заслуг танковых и механизированных войск в Великой Отечественной войне, а также труда танкостроителей. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. 

Международные даты 14 сентября

В мире 14 сентября отмечают следующие международные дни:

Международный день памяти жертв фашизма

Памятная дата, учрежденная ООН в 1962 году и отмечаемая каждое второе воскресенье сентября. Посвящена десяткам миллионов людей, погибших от нацизма и фашизма во Второй мировой войне. В этот день проводят траурные акции, минуты молчания и мероприятия по сохранению исторической памяти.

Всемирный день журавля

Экологический праздник, который отмечается во второе воскресенье сентября с 2002 года. Цель — привлечь внимание к охране журавлей, многие виды которых находятся под угрозой исчезновения. В разных странах проходят фестивали, наблюдения за птицами, акции и просветительские мероприятия.

Какие праздники отмечают 14 сентября в других странах

В отдельных странах 14 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День танкиста, Беларусь. Как и в России, праздник отмечают во второе воскресенье сентября. 

  • День семьи, Казахстан. Отмечается каждое второе воскресенье сентября с 2013 года. Направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку многодетных семей. 

  • День хинди, Индия. Национальный праздник, посвященный государственному языку страны. Дата связана с решением Учредительного собрания 14 сентября 1949 года. 

  • День дедушек и бабушек, Канада. Праздник, подчеркивающий роль старшего поколения в семье. 

  • День Чарро, Мексика. Праздник мексиканских ковбоев. 

  • День инженера, Румыния. Профессиональный праздник специалистов инженерных специальностей.

  • День детей, Непал. Национальный праздник, посвященный детям и их правам.

Церковные праздники 14 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Церковное новолетие

Малый праздник, с которого в Православной Церкви начинается новый литургический год. Установлен еще на I Вселенском Соборе. В храмах совершается благодарственный молебен.

День памяти преподобного Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского

Святой IV–V веков, один из основоположников столпничества. Более 30 лет провёл в молитвенном подвиге на высоком столпе близ Антиохии. Почитается как образец крайнего аскетизма и непрестанной молитвы.

Праздники в честь икон Божией Матери

В этот день отмечается память икон Августовской, «Всеблаженной», Черниговской-Гефсиманской и Миасинской. Верующие молятся перед этими образами о защите и благополучии.

Необычные праздники 14 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День слушания шорохов. Неофициальный праздник внимательности. Призывает отвлечься от городского шума и прислушаться к тихим звукам природы и быта — шелесту листвы, звуку ветра, шороху шагов.

  • Праздник междусобойщиков. Шутливый день, посвященный неформальным компаниям друзей и коллег, которые собираются «между собой» без особого повода.

  • День Огненного Волха. Дата, связанная с образами славянской мифологии и осенними обрядами. 

Народные праздники и приметы на сегодня 14 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Семин день (Семенов день, Симеон Летопроводец). Народное название дня памяти Симеона Столпника.

  • Считался окончанием лета и началом бабьего лета. В это время завершали полевые работы.

  • Если 14 сентября ясно и тепло — жди мягкой зимы.

  • Пасмурное утро и дождь предвещают сырую и ненастную осень.

  • Много паутины на лугах — к ясной, но холодной осени.

  • Журавли улетают — зима придет рано и будет холодной.

  • Скворцы еще не улетели, а утки сидят на воде — осень будет долгой и сухой.

Кто родился в этот день

14 сентября родились многие известные люди:

  • Питер Лели (1618). Английский живописец голландского происхождения, один из ведущих портретистов эпохи барокко. Придворный художник Карла I и Карла II, создатель серии портретов придворных красавиц.

  • Александр Гумбольдт (1769). Немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Один из основателей современной географии и биогеографии, автор фундаментальных трудов о природе Южной Америки.

  • Павел Яблочков (1847). Русский электротехник и изобретатель. Создатель «свечи Яблочкова» — одной из первых практически применимых дуговых ламп, положившей начало электрическому освещению улиц.

  • Роберт Сесил (1864). Британский юрист, политик и общественный деятель, один из идеологов Лиги Наций. Лауреат Нобелевской премии мира 1937 года.

  • Николай Камов (1902). Советский авиаконструктор, создатель вертолетов серии «Ка». Один из основоположников отечественного вертолетостроения, Герой Социалистического Труда.

  • Игорь Кириллов (1932). Советский и российский телеведущий, диктор Центрального телевидения, народный артист СССР. 

  • Сергей Арцибашев (1951). Советский и российский актер и театральный режиссер, народный артист России. 

  • Михаил Марфин (1958). Российский телеведущий, сценарист, продюсер и бард. Известен работой в КВН, в том числе как редактор Высшей лиги, а также как ведущий и сценарист телепрограмм.

  • Дмитрий Медведев (1965). Российский государственный деятель, третий президент России (2008–2012), в разное время занимавший посты в правительстве и Совете безопасности.

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