Какой сегодня праздник в России 14 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День танкиста
Профессиональный праздник военнослужащих бронетанковых войск и работников оборонной промышленности. Установлен в 1946 году в ознаменование заслуг танковых и механизированных войск в Великой Отечественной войне, а также труда танкостроителей. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.
Международные даты 14 сентября
В мире 14 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день памяти жертв фашизма
Памятная дата, учрежденная ООН в 1962 году и отмечаемая каждое второе воскресенье сентября. Посвящена десяткам миллионов людей, погибших от нацизма и фашизма во Второй мировой войне. В этот день проводят траурные акции, минуты молчания и мероприятия по сохранению исторической памяти.
Всемирный день журавля
Экологический праздник, который отмечается во второе воскресенье сентября с 2002 года. Цель — привлечь внимание к охране журавлей, многие виды которых находятся под угрозой исчезновения. В разных странах проходят фестивали, наблюдения за птицами, акции и просветительские мероприятия.
Какие праздники отмечают 14 сентября в других странах
В отдельных странах 14 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День танкиста, Беларусь. Как и в России, праздник отмечают во второе воскресенье сентября.
День семьи, Казахстан. Отмечается каждое второе воскресенье сентября с 2013 года. Направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку многодетных семей.
День хинди, Индия. Национальный праздник, посвященный государственному языку страны. Дата связана с решением Учредительного собрания 14 сентября 1949 года.
День дедушек и бабушек, Канада. Праздник, подчеркивающий роль старшего поколения в семье.
День Чарро, Мексика. Праздник мексиканских ковбоев.
День инженера, Румыния. Профессиональный праздник специалистов инженерных специальностей.
День детей, Непал. Национальный праздник, посвященный детям и их правам.
Церковные праздники 14 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Церковное новолетие
Малый праздник, с которого в Православной Церкви начинается новый литургический год. Установлен еще на I Вселенском Соборе. В храмах совершается благодарственный молебен.
День памяти преподобного Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского
Святой IV–V веков, один из основоположников столпничества. Более 30 лет провёл в молитвенном подвиге на высоком столпе близ Антиохии. Почитается как образец крайнего аскетизма и непрестанной молитвы.
Праздники в честь икон Божией Матери
В этот день отмечается память икон Августовской, «Всеблаженной», Черниговской-Гефсиманской и Миасинской. Верующие молятся перед этими образами о защите и благополучии.
Необычные праздники 14 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День слушания шорохов. Неофициальный праздник внимательности. Призывает отвлечься от городского шума и прислушаться к тихим звукам природы и быта — шелесту листвы, звуку ветра, шороху шагов.
Праздник междусобойщиков. Шутливый день, посвященный неформальным компаниям друзей и коллег, которые собираются «между собой» без особого повода.
День Огненного Волха. Дата, связанная с образами славянской мифологии и осенними обрядами.
Народные праздники и приметы на сегодня 14 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Семин день (Семенов день, Симеон Летопроводец). Народное название дня памяти Симеона Столпника.
Считался окончанием лета и началом бабьего лета. В это время завершали полевые работы.
Если 14 сентября ясно и тепло — жди мягкой зимы.
Пасмурное утро и дождь предвещают сырую и ненастную осень.
Много паутины на лугах — к ясной, но холодной осени.
Журавли улетают — зима придет рано и будет холодной.
Скворцы еще не улетели, а утки сидят на воде — осень будет долгой и сухой.
Кто родился в этот день
14 сентября родились многие известные люди:
Питер Лели (1618). Английский живописец голландского происхождения, один из ведущих портретистов эпохи барокко. Придворный художник Карла I и Карла II, создатель серии портретов придворных красавиц.
Александр Гумбольдт (1769). Немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Один из основателей современной географии и биогеографии, автор фундаментальных трудов о природе Южной Америки.
Павел Яблочков (1847). Русский электротехник и изобретатель. Создатель «свечи Яблочкова» — одной из первых практически применимых дуговых ламп, положившей начало электрическому освещению улиц.
Роберт Сесил (1864). Британский юрист, политик и общественный деятель, один из идеологов Лиги Наций. Лауреат Нобелевской премии мира 1937 года.
Николай Камов (1902). Советский авиаконструктор, создатель вертолетов серии «Ка». Один из основоположников отечественного вертолетостроения, Герой Социалистического Труда.
Игорь Кириллов (1932). Советский и российский телеведущий, диктор Центрального телевидения, народный артист СССР.
Сергей Арцибашев (1951). Советский и российский актер и театральный режиссер, народный артист России.
Михаил Марфин (1958). Российский телеведущий, сценарист, продюсер и бард. Известен работой в КВН, в том числе как редактор Высшей лиги, а также как ведущий и сценарист телепрограмм.
Дмитрий Медведев (1965). Российский государственный деятель, третий президент России (2008–2012), в разное время занимавший посты в правительстве и Совете безопасности.