Налог на выезд: кто платит и как это устроено в разных странах

США

🇺🇸 Налог на выезд в США рассчитывается не просто при смене резидентства, а при прекращении гражданства США или статуса долгосрочного резидента (речь идет о лицах, имеющих грин-карту в течение 8 лет из последних 15 лет).



При этом применяются пороговые критерии: налог уплачивается, если чистая стоимость активов налогоплательщика составляет свыше 2 млн долларов на дату выезда либо среднегодовое обязательство по налогу на прибыль за предыдущие 5 лет превышает установленный порог, который ежегодно корректируется с учетом инфляции (в 2024 году - около 201 тысячи долларов.



Исчисление налога производится исходя из рыночной стоимости всех мировых активов налогоплательщика на день до даты экспатриации, за исключением необлагаемой суммы (в 2024 году - примерно 821 тысяча долларов).

Германия

🇩🇪 Классическая европейская модель налога на выезд реализована в Германии. Он взимается, если:



— Налогоплательщик прямо или косвенно владел долей в отечественной или иностранной корпорации в размере не менее 1 процента в течение последних 5 лет.

— Налогоплательщик отказался от места жительства в Германии.

— Налогоплательщик был налоговым резидентом Германии не менее 7 лет в течение последних 12 лет до отъезда.



Налоговая база определяется исходя из разницы между рыночной и первоначальной стоимостью активов. Налог взимается по ставкам подоходного налога физических лиц - до 45 процентов плюс налог солидарности и церковный налог. Однако немецкое законодательство предусматривает гибкие условия отсрочки: по запросу налогоплательщика налог может уплачиваться равными долями в течение 7 лет.

Франция

🇫🇷 Во Франции налог на выезд применяется к физическому лицу, меняющему место жительства, если оно было налоговым резидентом Франции не менее 6 лет из последних 10 лет до своего выезда из страны, а также прямо или косвенно владело акциями на сумму свыше 800 тысяч евро либо более 50 процентов акций компании.



Налог взимается по ставке 30 процентов. Если акции находились в собственности более 2 лет, возможно частичное освобождение от налогообложения. Также налог может быть отменен, если налогоплательщик возвратится во Францию в течение 5 лет после выезда.

Канада

🇨🇦 При утрате статуса резидента Канады налогоплательщик считается реализовавшим практически все виды активов (за исключением недвижимости в стране и некоторых пенсионных счетов) по рыночной стоимости. Если общая стоимость активов физического лица не превышает 25 тысяч канадских долларов, налог на выезд не уплачивается.



Для расчета налога налогоплательщику необходимо подать список принадлежащих ему активов с указанием их стоимости и сообщить дату выезда. При отсутствии этих сведений могут применяться штрафы в размере от 2,5 тысяч до 10 тысяч канадских долларов.



Канадское налоговое агентство предложило уникальный механизм обеспечения: налогоплательщик может предоставить залог в виде канадских ценных бумаг или гарантию банка для отсрочки уплаты налога. Проценты на сумму отсрочки начисляются по коммерческой ставке, что стимулирует своевременную уплату налога.

Япония

🇯🇵 Япония ввела налог на выезд в 2015 году. Налог применяется к широкому спектру финансовых инструментов и инвестиционных активов - акциям японских и иностранных компаний, облигациям, фьючерсам, опционам, криптовалютным активам и т. д. - и не распространяется на недвижимость, личное имущество и наличные деньги.



В фокусе внимания - физические лица (граждане Японии или иностранцы, прожившие в стране более 5 лет из последних 10 лет), имеющие активы на сумму более 100 млн иен (около 630 тысяч долларов) и выезжающие из страны. Ставка налога - около 20 процентов. Поскольку японское законодательство не предоставляет автоматической отсрочки по уплате налога, эта модель считается наиболее жесткой среди развитых стран после США.