15 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 15 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Российские дни леса
Экологическая акция, которая проходит с 15 по 17 сентября. В эти дни организуют массовые посадки деревьев, субботники и мероприятия по охране лесов, напоминая о важности бережного отношения к зеленым массивам страны.
День врача-трансфузиолога
Профессиональный праздник специалистов по переливанию крови отмечается с 15 сентября 2003 года — даты создания Российской ассоциации трансфузиологов.
День работников санитарно-эпидемиологической службы России
Дата приурочена к 15 сентября 1922 года, когда был принят декрет СНК РСФСР «О санитарных органах Республики».
День единства народов Дагестана
Республиканский праздник, установленный указом 2011 года. Дата связана с победой объединенных дагестанских сил над войском Надир-шаха в Андалальском сражении 1741 года.
День родного края в Ульяновской области
Региональный праздник, установленный в память о подписании Екатериной II в 1780 году указа об образовании Симбирского наместничества.
Международные праздники 15 сентября
В мире 15 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день демократии
Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году по инициативе Межпарламентского союза. Дата призвана привлечь внимание к принципам демократии, правам человека и роли парламентов.
Всемирный день осведомленности о лимфоме
Инициирован в 2004 году Коалицией лимфомы. Цель — повысить информированность о симптомах, ранней диагностике и лечении лимфомы.
День рождения экологической организации «Гринпис»
15 сентября 1971 года группа активистов вышла в море с острова Ванкувер, чтобы протестовать против ядерных испытаний у Аляски. Эта дата считается днем основания организации, которая с тех пор борется за защиту окружающей среды мирными акциями по всему миру.
Какие праздники отмечают 15 сентября в других странах
В отдельных странах 15 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День библиотек, Республика Беларусь. Национальный праздник работников библиотек и всех, кто связан с книжным делом.
День знаний, Азербайджан. Официальный праздник начала учебного года.
День битвы за Британию, Великобритания. Памятная дата, посвященная воздушным сражениям 1940 года.
День инженера, Индия. Профессиональный праздник инженерного сообщества.
День воссоединения Приморья с Отечеством, Словения. Национальная дата, напоминающая о присоединении приморских земель.
День Сильпа Бхирасри, Таиланд. Памятная дата, посвященная итальянскому скульптору и художнику, внесшему большой вклад в развитие тайского искусства.
День «Спасибо», США. Неформальный праздник благодарности, когда люди выражают признательность близким, коллегам и незнакомцам за добрые поступки.
День независимости в Гондурасе, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре и Никарагуа. Центральноамериканские страны отмечают годовщину провозглашения независимости от Испании в 1821 году.
Церковные праздники 15 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти мучеников Маманта, Феодота и Руфины Кесарийских
Святой Мамант почитается как покровитель скота. В народе его называли Овчарником. Верующие молятся о здоровье домашних животных и благополучии хозяйства.
День памяти святителя Иоанна Постника
Константинопольский патриарх, известный строгой аскетической жизнью и трудами по упорядочению церковных правил. В храмах совершают богослужения в его честь.
День памяти преподобного Антония Киево-Печерского
Основатель монашества на Руси и Киево-Печерской лавры. Его память отмечают молитвами о духовном укреплении и монашеском делании.
День памяти преподобного Феодосия Печерского
Ученик Антония и один из основателей Киево-Печерской лавры. Известен трудами по устроению общежительного монастыря и духовным наставлениям.
Праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери
Икона прославилась многими чудесами. В этот день верующие особенно молятся перед образом, испрашивая помощи и защиты.
Необычные праздники 15 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День худеющих. Повод напомнить себе о здоровом образе жизни и начать следить за питанием после насыщенного лета.
День свободных денег. День, когда предлагают отложить часть средств на непредвиденные расходы или просто порадовать себя небольшой покупкой без чувства вины.
День памяти князя Олега у славян. Неформальная дата, связанная с киевским князем. В кругах интересующихся историей вспоминают его деяния и легенды.
День «Сделайте шляпу». Веселый повод создать или надеть необычный головной убор и поделиться фотографиями в социальных сетях.
День совпадений снов. День, когда люди делятся историями о вещих или совпавших снах и обсуждают значение сновидений.
День «Когда-нибудь». Неформальный повод задуматься о привычке откладывать важные дела на потом — и, возможно, наконец сделать первый шаг.
Всемирный день афро. Дата, посвященная красоте, разнообразию и культурному значению афро-причесок.
Международный день точки. Праздник творческого начала: он напоминает, что даже маленькая точка может стать началом большой идеи или важного дела.
Народные праздники и приметы на сегодня 15 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — День Мамонтия (Мамант Овчарник). В народе день памяти мученика Маманта считали покровительством скота.
Хозяева особенно заботились об овцах и козах, наводили порядок в хлевах, ставили на стол молочные блюда — сыр и творог.
Если день ясный и теплый — осень будет долгой и погожей.
Красный закат предвещает скорые заморозки.
Дождь в этот день — к сухой осени.
Низкие облака — к затяжному ненастью.
Обильная роса при безветрии обещает теплую и спокойную осень.
Кто родился в этот день
15 сентября родились многие известные люди:
Марко Поло (1254). Венецианский купец и путешественник, автор знаменитой «Книги о разнообразии мира». Его рассказы о путешествии в Китай и ко двору Хубилай-хана открыли европейцам богатства Азии.
Александр Бутлеров (1828). Русский химик, создатель теории химического строения органических веществ. Основатель научной школы, ректор Казанского университета, академик.
Агата Кристи (1890). Английская писательница, королева детектива. Автор романов об Эркюле Пуаро и мисс Марпл, в том числе «Убийство в Восточном экспрессе» и «Десять негритят».
Михаил Танич (1923). Советский и российский поэт-песенник, народный артист России. Основатель группы «Лесоповал».
Оливер Стоун (1946). Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров». Известен фильмами «Взвод», «Рожденный четвертого июля», «JFK» и документальными работами.
Томми Ли Джонс (1946). Американский актер и режиссер, лауреат «Оскара». Прославился ролями в фильмах «Беглец», «Люди в черном» и «Старикам тут не место».