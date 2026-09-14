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15 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

15 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 15 сентября отмечают День работников санитарно-эпидемиологической службы и Международный день демократии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 15 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 15 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Российские дни леса

Экологическая акция, которая проходит с 15 по 17 сентября. В эти дни организуют массовые посадки деревьев, субботники и мероприятия по охране лесов, напоминая о важности бережного отношения к зеленым массивам страны.

День врача-трансфузиолога

Профессиональный праздник специалистов по переливанию крови отмечается с 15 сентября 2003 года — даты создания Российской ассоциации трансфузиологов. 

День работников санитарно-эпидемиологической службы России

Дата приурочена к 15 сентября 1922 года, когда был принят декрет СНК РСФСР «О санитарных органах Республики». 

День единства народов Дагестана

Республиканский праздник, установленный указом 2011 года. Дата связана с победой объединенных дагестанских сил над войском Надир-шаха в Андалальском сражении 1741 года. 

День родного края в Ульяновской области

Региональный праздник, установленный в память о подписании Екатериной II в 1780 году указа об образовании Симбирского наместничества. 

Международные праздники 15 сентября

В мире 15 сентября отмечают следующие международные дни:

Международный день демократии

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году по инициативе Межпарламентского союза. Дата призвана привлечь внимание к принципам демократии, правам человека и роли парламентов.

Всемирный день осведомленности о лимфоме

Инициирован в 2004 году Коалицией лимфомы. Цель — повысить информированность о симптомах, ранней диагностике и лечении лимфомы. 

День рождения экологической организации «Гринпис»

15 сентября 1971 года группа активистов вышла в море с острова Ванкувер, чтобы протестовать против ядерных испытаний у Аляски. Эта дата считается днем основания организации, которая с тех пор борется за защиту окружающей среды мирными акциями по всему миру.

Какие праздники отмечают 15 сентября в других странах

В отдельных странах 15 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День библиотек, Республика Беларусь. Национальный праздник работников библиотек и всех, кто связан с книжным делом.

  • День знаний, Азербайджан. Официальный праздник начала учебного года. 

  • День битвы за Британию, Великобритания. Памятная дата, посвященная воздушным сражениям 1940 года. 

  • День инженера, Индия. Профессиональный праздник инженерного сообщества. 

  • День воссоединения Приморья с Отечеством, Словения. Национальная дата, напоминающая о присоединении приморских земель. 

  • День Сильпа Бхирасри, Таиланд. Памятная дата, посвященная итальянскому скульптору и художнику, внесшему большой вклад в развитие тайского искусства. 

  • День «Спасибо», США. Неформальный праздник благодарности, когда люди выражают признательность близким, коллегам и незнакомцам за добрые поступки.

  • День независимости в Гондурасе, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре и Никарагуа. Центральноамериканские страны отмечают годовщину провозглашения независимости от Испании в 1821 году. 

Церковные праздники 15 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти мучеников Маманта, Феодота и Руфины Кесарийских

Святой Мамант почитается как покровитель скота. В народе его называли Овчарником. Верующие молятся о здоровье домашних животных и благополучии хозяйства.

День памяти святителя Иоанна Постника

Константинопольский патриарх, известный строгой аскетической жизнью и трудами по упорядочению церковных правил. В храмах совершают богослужения в его честь.

День памяти преподобного Антония Киево-Печерского

Основатель монашества на Руси и Киево-Печерской лавры. Его память отмечают молитвами о духовном укреплении и монашеском делании.

День памяти преподобного Феодосия Печерского

Ученик Антония и один из основателей Киево-Печерской лавры. Известен трудами по устроению общежительного монастыря и духовным наставлениям.

Праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери

Икона прославилась многими чудесами. В этот день верующие особенно молятся перед образом, испрашивая помощи и защиты.

Необычные праздники 15 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День худеющих. Повод напомнить себе о здоровом образе жизни и начать следить за питанием после насыщенного лета.

  • День свободных денег. День, когда предлагают отложить часть средств на непредвиденные расходы или просто порадовать себя небольшой покупкой без чувства вины.

  • День памяти князя Олега у славян. Неформальная дата, связанная с киевским князем. В кругах интересующихся историей вспоминают его деяния и легенды.

  • День «Сделайте шляпу». Веселый повод создать или надеть необычный головной убор и поделиться фотографиями в социальных сетях.

  • День совпадений снов. День, когда люди делятся историями о вещих или совпавших снах и обсуждают значение сновидений.

  • День «Когда-нибудь». Неформальный повод задуматься о привычке откладывать важные дела на потом — и, возможно, наконец сделать первый шаг.

  • Всемирный день афро. Дата, посвященная красоте, разнообразию и культурному значению афро-причесок.

  • Международный день точки. Праздник творческого начала: он напоминает, что даже маленькая точка может стать началом большой идеи или важного дела. 

Народные праздники и приметы на сегодня 15 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю День Мамонтия (Мамант Овчарник). В народе день памяти мученика Маманта считали покровительством скота.

  • Хозяева особенно заботились об овцах и козах, наводили порядок в хлевах, ставили на стол молочные блюда — сыр и творог.

  • Если день ясный и теплый — осень будет долгой и погожей.

  • Красный закат предвещает скорые заморозки.

  • Дождь в этот день — к сухой осени.

  • Низкие облака — к затяжному ненастью.

  • Обильная роса при безветрии обещает теплую и спокойную осень.

Кто родился в этот день

15 сентября родились многие известные люди:

  • Марко Поло (1254). Венецианский купец и путешественник, автор знаменитой «Книги о разнообразии мира». Его рассказы о путешествии в Китай и ко двору Хубилай-хана открыли европейцам богатства Азии.

  • Александр Бутлеров (1828). Русский химик, создатель теории химического строения органических веществ. Основатель научной школы, ректор Казанского университета, академик.

  • Агата Кристи (1890). Английская писательница, королева детектива. Автор романов об Эркюле Пуаро и мисс Марпл, в том числе «Убийство в Восточном экспрессе» и «Десять негритят».

  • Михаил Танич (1923). Советский и российский поэт-песенник, народный артист России. Основатель группы «Лесоповал».

  • Оливер Стоун (1946). Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров». Известен фильмами «Взвод», «Рожденный четвертого июля», «JFK» и документальными работами.

  • Томми Ли Джонс (1946). Американский актер и режиссер, лауреат «Оскара». Прославился ролями в фильмах «Беглец», «Люди в черном» и «Старикам тут не место».

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