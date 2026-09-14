15 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

День худеющих. Повод напомнить себе о здоровом образе жизни и начать следить за питанием после насыщенного лета.

День свободных денег. День, когда предлагают отложить часть средств на непредвиденные расходы или просто порадовать себя небольшой покупкой без чувства вины.

День памяти князя Олега у славян. Неформальная дата, связанная с киевским князем. В кругах интересующихся историей вспоминают его деяния и легенды.

День «Сделайте шляпу». Веселый повод создать или надеть необычный головной убор и поделиться фотографиями в социальных сетях.

День совпадений снов. День, когда люди делятся историями о вещих или совпавших снах и обсуждают значение сновидений.

День «Когда-нибудь». Неформальный повод задуматься о привычке откладывать важные дела на потом — и, возможно, наконец сделать первый шаг.

Всемирный день афро. Дата, посвященная красоте, разнообразию и культурному значению афро-причесок.