16 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 16 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День HR-менеджера (День специалиста по управлению персоналом)
Профессиональный праздник, который отмечают в третью среду сентября. Специалисты по работе с персоналом занимаются подбором сотрудников, развитием корпоративной культуры, мотивацией и решением кадровых вопросов.
День образования профсоюзного движения в Карелии
Региональная памятная дата, связанная с историей профсоюзного движения республики. В этот день вспоминают становление организаций, защищающих права трудящихся.
Международные праздники 16 сентября
В мире 16 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день охраны озонового слоя
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году в память о подписании 16 сентября 1987 года Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Цель дня — привлечь внимание к защите озонового слоя, который защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения.
Международный день интервенционной кардиологии
Дата, посвященная специалистам, которые занимаются малоинвазивными методами лечения заболеваний сердца и сосудов.
Международный день науки, техники и инноваций в интересах Юга
День, направленный на поддержку научных и технологических разработок, способствующих развитию стран Глобального Юга.
Какие праздники отмечают 16 сентября в других странах
В отдельных странах 16 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День рождения Джульетты, Италия. Неформальный праздник, связанный с героиней трагедии Шекспира.
День независимости, Мексика. Один из главных национальных праздников страны. Отмечают годовщину начала войны за независимость от Испании в 1810 году.
День сотрудника органа государственной охраны, Кыргызстан. Профессиональный праздник сотрудников, обеспечивающих охрану государственных объектов.
День малайзийской федерации, Малайзия. Памятная дата, связанная с образованием федерации.
День независимости, Папуа — Новая Гвинея. Национальный праздник, отмечающий обретение независимости.
День мучеников, Ливии. Памятная дата, посвященная тем, кто погиб в борьбе за свободу и независимость страны.
День Оуайна Глиндура, Великобритания. Памятная дата, связанная с валлийским национальным героем, возглавившим восстание в начале XV века.
День корабля «Мейфлауэр», США. Дата, связанная с прибытием корабля, на котором пуритане прибыли в Новый Свет.
Церковные праздники 16 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Праздник иконы Божией Матери Писидийской
Чудотворный образ, почитаемый в православной традиции. Верующие молятся перед иконой о защите и помощи в нуждах.
День памяти святителя Иоанна Милостивого
Александрийский патриарх, известный своей исключительной благотворительностью и заботой о бедных. В храмах совершают богослужения в его честь.
День памяти святой Фивы Кенхрейской
Диаконисса, упоминаемая апостолом Павлом. Почитается как пример служения Церкви.
День памяти преподобного Феоктиста Палестинского
Подвижник, известный аскетической жизнью и духовными трудами.
День памяти священномученика Анфима, епископа Никомидийского
Священномученик, пострадавший за веру в период гонений. Верующие вспоминают его подвиг.
День памяти блаженного Иоанна Власатого, чудотворца Ростовского
Юродивый, почитаемый в Ростове. Известен духовными дарами и помощью нуждающимся.
День памяти святой мученицы Василиссы Никомидийской
Мученица, пострадавшая за христианскую веру.
Необычные праздники 16 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Праздник нелегального пития. Шутливый день, в который вспоминают времена сухого закона и истории, связанные с подпольным употреблением алкоголя.
День медицинских клоунов. Дата, посвященная людям, которые работают в больницах, помогая пациентам (особенно детям) справляться с болезнью через юмор и поддержку.
День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей. Неформальный праздник красоты вьющихся волос и декоративных завитков в искусстве и дизайне.
День ежевики. День, когда предлагают насладиться ягодами, приготовить десерты с ежевикой и отметить конец сезона сбора этой ягоды.
Народные праздники и приметы на сегодня 16 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Домна Доброродная (Домовница). В народном календаре день связывали с наведением порядка в доме.
Хозяйки делали генеральную уборку, избавлялись от ненужных вещей, раздавали их нуждающимся или сжигали вместе с ботвой. Старые лапти развешивали как оберег. Считалось, что чистый дом принесет благополучие.
Если день теплый и солнечный — осень будет долгой и погожей, а весна следующего года поздней.
Гром в этот день предвещает теплую осень.
Красный закат — к скорым холодам.
Много шишек на елях — зима будет мягкой и снежной.
Кто родился в этот день
16 сентября родились многие известные люди:
Михаил Кутузов (1745). Русский полководец, генерал-фельдмаршал, светлейший князь Смоленский. Командовал русской армией в Отечественной войне 1812 года и сыграл ключевую роль в победе над Наполеоном.
Би Би Кинг (1925). Американский блюзовый гитарист, певец и композитор, которого называли «королем блюза». Один из самых влиятельных гитаристов XX века, многократный обладатель «Грэмми».
Питер Фальк (1927). Американский актер, прославившийся ролью лейтенанта Коломбо в одноименном телесериале. Обладатель нескольких премий «Эмми» и «Золотой глобус».
Михаил Кокшенов (1936). Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Известен комедийными ролями в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Забытая мелодия для флейты» и многих других.
Ангелина Вовк (1942). Советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения. Многие годы вела программы «Время» и «Спокойной ночи, малыши!».
Евгений Петросян (1945). Российский эстрадный артист, юморист, телеведущий и писатель. Народный артист РСФСР, автор и ведущий популярных юмористических программ.
Микки Рурк (1952). Американский актер и бывший боксер, известный ролями в фильмах «Рестлер» и «Город грехов».
Дэвид Копперфильд (1956). Американский иллюзионист, один из самых известных фокусников в мире.