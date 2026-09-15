Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

16 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 16 сентября отмечают День HR-менеджера и Международный день охраны озонового слоя. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 16 сентября.