Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Консультант + мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Общество
Читать 3 мин
16 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

16 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 16 сентября отмечают День HR-менеджера и Международный день охраны озонового слоя. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 16 сентября.

5 просмотров5 открытий
Автор

Какой сегодня праздник в России 16 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День HR-менеджера (День специалиста по управлению персоналом)

Профессиональный праздник, который отмечают в третью среду сентября. Специалисты по работе с персоналом занимаются подбором сотрудников, развитием корпоративной культуры, мотивацией и решением кадровых вопросов. 

День образования профсоюзного движения в Карелии

Региональная памятная дата, связанная с историей профсоюзного движения республики. В этот день вспоминают становление организаций, защищающих права трудящихся.

Международные праздники 16 сентября

В мире 16 сентября отмечают следующие международные дни:

Международный день охраны озонового слоя

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году в память о подписании 16 сентября 1987 года Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Цель дня — привлечь внимание к защите озонового слоя, который защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения. 

Международный день интервенционной кардиологии

Дата, посвященная специалистам, которые занимаются малоинвазивными методами лечения заболеваний сердца и сосудов. 

Международный день науки, техники и инноваций в интересах Юга

День, направленный на поддержку научных и технологических разработок, способствующих развитию стран Глобального Юга. 

Какие праздники отмечают 16 сентября в других странах

В отдельных странах 16 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День рождения Джульетты, Италия. Неформальный праздник, связанный с героиней трагедии Шекспира. 

  • День независимости, Мексика. Один из главных национальных праздников страны. Отмечают годовщину начала войны за независимость от Испании в 1810 году. 

  • День сотрудника органа государственной охраны, Кыргызстан. Профессиональный праздник сотрудников, обеспечивающих охрану государственных объектов.

  • День малайзийской федерации, Малайзия. Памятная дата, связанная с образованием федерации. 

  • День независимости, Папуа — Новая Гвинея. Национальный праздник, отмечающий обретение независимости.

  • День мучеников, Ливии. Памятная дата, посвященная тем, кто погиб в борьбе за свободу и независимость страны.

  • День Оуайна Глиндура, Великобритания. Памятная дата, связанная с валлийским национальным героем, возглавившим восстание в начале XV века.

  • День корабля «Мейфлауэр», США. Дата, связанная с прибытием корабля, на котором пуритане прибыли в Новый Свет. 

Церковные праздники 16 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Праздник иконы Божией Матери Писидийской

Чудотворный образ, почитаемый в православной традиции. Верующие молятся перед иконой о защите и помощи в нуждах.

День памяти святителя Иоанна Милостивого

Александрийский патриарх, известный своей исключительной благотворительностью и заботой о бедных. В храмах совершают богослужения в его честь.

День памяти святой Фивы Кенхрейской

Диаконисса, упоминаемая апостолом Павлом. Почитается как пример служения Церкви.

День памяти преподобного Феоктиста Палестинского

Подвижник, известный аскетической жизнью и духовными трудами.

День памяти священномученика Анфима, епископа Никомидийского

Священномученик, пострадавший за веру в период гонений. Верующие вспоминают его подвиг.

День памяти блаженного Иоанна Власатого, чудотворца Ростовского

Юродивый, почитаемый в Ростове. Известен духовными дарами и помощью нуждающимся.

День памяти святой мученицы Василиссы Никомидийской

Мученица, пострадавшая за христианскую веру.

Необычные праздники 16 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Праздник нелегального пития. Шутливый день, в который вспоминают времена сухого закона и истории, связанные с подпольным употреблением алкоголя.

  • День медицинских клоунов. Дата, посвященная людям, которые работают в больницах, помогая пациентам (особенно детям) справляться с болезнью через юмор и поддержку.

  • День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей. Неформальный праздник красоты вьющихся волос и декоративных завитков в искусстве и дизайне.

  • День ежевики. День, когда предлагают насладиться ягодами, приготовить десерты с ежевикой и отметить конец сезона сбора этой ягоды.

Народные праздники и приметы на сегодня 16 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Домна Доброродная (Домовница). В народном календаре день связывали с наведением порядка в доме.

  • Хозяйки делали генеральную уборку, избавлялись от ненужных вещей, раздавали их нуждающимся или сжигали вместе с ботвой. Старые лапти развешивали как оберег. Считалось, что чистый дом принесет благополучие.

  • Если день теплый и солнечный — осень будет долгой и погожей, а весна следующего года поздней.

  • Гром в этот день предвещает теплую осень.

  • Красный закат — к скорым холодам.

  • Много шишек на елях — зима будет мягкой и снежной.

Кто родился в этот день

16 сентября родились многие известные люди:

  • Михаил Кутузов (1745). Русский полководец, генерал-фельдмаршал, светлейший князь Смоленский. Командовал русской армией в Отечественной войне 1812 года и сыграл ключевую роль в победе над Наполеоном.

  • Би Би Кинг (1925). Американский блюзовый гитарист, певец и композитор, которого называли «королем блюза». Один из самых влиятельных гитаристов XX века, многократный обладатель «Грэмми».

  • Питер Фальк (1927). Американский актер, прославившийся ролью лейтенанта Коломбо в одноименном телесериале. Обладатель нескольких премий «Эмми» и «Золотой глобус».

  • Михаил Кокшенов (1936). Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Известен комедийными ролями в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Забытая мелодия для флейты» и многих других.

  • Ангелина Вовк (1942). Советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения. Многие годы вела программы «Время» и «Спокойной ночи, малыши!».

  • Евгений Петросян (1945). Российский эстрадный артист, юморист, телеведущий и писатель. Народный артист РСФСР, автор и ведущий популярных юмористических программ.

  • Микки Рурк (1952). Американский актер и бывший боксер, известный ролями в фильмах «Рестлер» и «Город грехов». 

  • Дэвид Копперфильд (1956). Американский иллюзионист, один из самых известных фокусников в мире.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка