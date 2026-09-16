С этой датой связаны несколько народных примет:

По народному календарю Неопалимая Купина. В народе день связывали с иконой «Неопалимая Купина», которую считали сильным оберегом от пожаров.

В этот день особенно следили за огнем в доме и молились о защите от пожаров.

Считалось, что если в этот день стоит ясная погода, то осень будет теплой и сухой.

Если дует сильный ветер — зима обещает быть снежной и морозной.