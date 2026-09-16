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17 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

17 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 17 сентября отмечают праздник иконы Всемирный день безопасности пациентов и День тур-менеджера. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 17 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 17 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Празднование иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Этот день связан с чудотворной иконой, которая с давних времен почитается как защита от пожаров и грозы. 

Международные праздники 17 сентября

В мире 17 сентября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день безопасности пациентов

Дата учреждена Всемирной организацией здравоохранения, чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности в медицине, снизить риски ошибок и повысить качество помощи пациентам. В этот день проводят конференции, акции и просветительские мероприятия.

День тур-менеджера

Неформальный профессиональный праздник тех, кто организует путешествия и следит за комфортом туристов. Его отмечают специалисты туриндустрии, делясь опытом и историями из практики.

Какие праздники отмечают 17 сентября в других странах

В отдельных странах 17 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День народного единства, Беларусь. Праздник посвящен историческому событию 17 сентября 1939 года и символизирует сплоченность народа. В этот день проходят официальные мероприятия, концерты и возложения цветов.

  • День Конституции и Гражданства, США. Дата напоминает о принятии Конституции США и важности гражданских прав. 

  • День сибиряка, Польша. День памяти поляков, сосланных в Сибирь. 

  • День австралийского гражданства, Австралия. Праздник посвящен ценности гражданства и единству страны. 

  • День национальных героев, Ангола. Дата в честь тех, кто боролся за независимость страны. 

Церковные праздники 17 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Память святого пророка Моисея Боговидца

В этот день православная церковь вспоминает пророка, который вывел израильский народ из Египта и получил на горе Синай скрижали Завета. Верующие обращаются к нему с молитвами о помощи в трудных обстоятельствах.

Собор Воронежских святых

Праздник объединяет память святых, связанных с Воронежской землей. В храмах региона совершаются торжественные богослужения.

Празднование иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Икона изображает Богородицу в образе горящего, но не сгорающего куста — ветхозаветной Неопалимой купины, которую видел пророк Моисей. Этот образ символизирует чудесное рождение Христа: Богородица приняла в себя Божественный огонь, но сохранила чистоту и непорочность.

Необычные праздники 17 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День «Время вышло». Неформальный праздник, который напоминает о важности ценить время и завершать начатые дела. 

  • День разговоров с городом. Повод обратить внимание на городское пространство, его историю и атмосферу. 

  • Международный день кантри-музыки. Праздник любителей кантри, когда включают любимые песни, устраивают вечеринки в соответствующем стиле и вспоминают классиков жанра.

  • Международный день гнома. Забавная дата для поклонников сказочных персонажей. 

  • День щекотунчиков. Легкий и веселый повод посмеяться и вспомнить детские шалости. 

Народные праздники и приметы на сегодня 17 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Неопалимая Купина. В народе день связывали с иконой «Неопалимая Купина», которую считали сильным оберегом от пожаров.

  • В этот день особенно следили за огнем в доме и молились о защите от пожаров.

  • Считалось, что если в этот день стоит ясная погода, то осень будет теплой и сухой.

  • Если дует сильный ветер — зима обещает быть снежной и морозной.

  • Хозяйки старались в этот день не оставлять без присмотра печь и свечи.

Кто родился в этот день

17 сентября родились многие известные люди:

  • Сергей Боткин (1832). Выдающийся русский врач-терапевт, один из основоположников научной клинической медицины в России. 

  • Константин Циолковский (1857). Русский и советский ученый-самоучка, основоположник теоретической космонавтики. 

  • Георгий Менглет (1912). Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. 

  • Владимир Меньшов (1939). Советский и российский режиссер, актер и сценарист, народный артист РСФСР. Автор культовых фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

  • Анастейша (1968). Американская певица и автор песен, известная мощным голосом и хитами в стиле поп и соул. 

  • Александр Овечкин (1985). Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли и один из лучших снайперов в истории лиги.

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