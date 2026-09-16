Какой сегодня праздник в России 17 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Празднование иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Этот день связан с чудотворной иконой, которая с давних времен почитается как защита от пожаров и грозы.
Международные праздники 17 сентября
В мире 17 сентября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день безопасности пациентов
Дата учреждена Всемирной организацией здравоохранения, чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности в медицине, снизить риски ошибок и повысить качество помощи пациентам. В этот день проводят конференции, акции и просветительские мероприятия.
День тур-менеджера
Неформальный профессиональный праздник тех, кто организует путешествия и следит за комфортом туристов. Его отмечают специалисты туриндустрии, делясь опытом и историями из практики.
Какие праздники отмечают 17 сентября в других странах
В отдельных странах 17 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День народного единства, Беларусь. Праздник посвящен историческому событию 17 сентября 1939 года и символизирует сплоченность народа. В этот день проходят официальные мероприятия, концерты и возложения цветов.
День Конституции и Гражданства, США. Дата напоминает о принятии Конституции США и важности гражданских прав.
День сибиряка, Польша. День памяти поляков, сосланных в Сибирь.
День австралийского гражданства, Австралия. Праздник посвящен ценности гражданства и единству страны.
День национальных героев, Ангола. Дата в честь тех, кто боролся за независимость страны.
Церковные праздники 17 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Память святого пророка Моисея Боговидца
В этот день православная церковь вспоминает пророка, который вывел израильский народ из Египта и получил на горе Синай скрижали Завета. Верующие обращаются к нему с молитвами о помощи в трудных обстоятельствах.
Собор Воронежских святых
Праздник объединяет память святых, связанных с Воронежской землей. В храмах региона совершаются торжественные богослужения.
Празднование иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Икона изображает Богородицу в образе горящего, но не сгорающего куста — ветхозаветной Неопалимой купины, которую видел пророк Моисей. Этот образ символизирует чудесное рождение Христа: Богородица приняла в себя Божественный огонь, но сохранила чистоту и непорочность.
Необычные праздники 17 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День «Время вышло». Неформальный праздник, который напоминает о важности ценить время и завершать начатые дела.
День разговоров с городом. Повод обратить внимание на городское пространство, его историю и атмосферу.
Международный день кантри-музыки. Праздник любителей кантри, когда включают любимые песни, устраивают вечеринки в соответствующем стиле и вспоминают классиков жанра.
Международный день гнома. Забавная дата для поклонников сказочных персонажей.
День щекотунчиков. Легкий и веселый повод посмеяться и вспомнить детские шалости.
Народные праздники и приметы на сегодня 17 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю Неопалимая Купина. В народе день связывали с иконой «Неопалимая Купина», которую считали сильным оберегом от пожаров.
В этот день особенно следили за огнем в доме и молились о защите от пожаров.
Считалось, что если в этот день стоит ясная погода, то осень будет теплой и сухой.
Если дует сильный ветер — зима обещает быть снежной и морозной.
Хозяйки старались в этот день не оставлять без присмотра печь и свечи.
Кто родился в этот день
17 сентября родились многие известные люди:
Сергей Боткин (1832). Выдающийся русский врач-терапевт, один из основоположников научной клинической медицины в России.
Константин Циолковский (1857). Русский и советский ученый-самоучка, основоположник теоретической космонавтики.
Георгий Менглет (1912). Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.
Владимир Меньшов (1939). Советский и российский режиссер, актер и сценарист, народный артист РСФСР. Автор культовых фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».
Анастейша (1968). Американская певица и автор песен, известная мощным голосом и хитами в стиле поп и соул.
Александр Овечкин (1985). Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли и один из лучших снайперов в истории лиги.