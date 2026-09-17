Какой сегодня праздник в России 18 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День рождения Советской гвардии

Дата связана с 18 сентября 1941 года, когда приказом наркома обороны СССР четыре стрелковые дивизии, отличившиеся в боях под Смоленском, впервые получили почетное наименование гвардейских. С тех пор день служит напоминанием о мужестве и боевых традициях гвардейских частей Красной Армии и современной российской армии.