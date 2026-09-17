КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Общество
Читать 3 мин
18 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

18 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 18 сентября отмечают Всемирный день мониторинга воды и Международный день равной оплаты труда. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 18 сентября.

2 просмотра6 открытий
Автор

Какой сегодня праздник в России 18 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День рождения Советской гвардии

Дата связана с 18 сентября 1941 года, когда приказом наркома обороны СССР четыре стрелковые дивизии, отличившиеся в боях под Смоленском, впервые получили почетное наименование гвардейских. С тех пор день служит напоминанием о мужестве и боевых традициях гвардейских частей Красной Армии и современной российской армии.

Международные даты 18 сентября

В мире 18 сентября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день мониторинга воды

Учрежден в 2003 году по инициативе Фонда чистой воды. Цель — привлечь внимание к проблемам загрязнения водоемов и вовлечь людей в самостоятельный контроль качества воды в реках, озерах и других источниках.

Международный день равной оплаты труда

Инициатива ООН, направленная на борьбу с гендерным разрывом в заработной плате. В этот день проводят акции, дискуссии и кампании за равную оплату за равный труд.

Всемирный день бамбука

Установлен Всемирной организацией бамбука в 2009 году. Праздник подчеркивает экологическую и экономическую ценность бамбука, его роль в строительстве, медицине и защите окружающей среды.

Международный день электронной книги

Посвящен популярности цифрового чтения. Любители книг обмениваются рекомендациями, издательства и платформы проводят акции и тематические мероприятия.

День памяти погибших мотоциклистов

День памяти байкеров, погибших на дорогах. Служит напоминанием о необходимости безопасного поведения и взаимного уважения между водителями мотоциклов и автомобилей.

Какие праздники отмечают 18 сентября в других странах

В отдельных странах 18 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День астрономии, Армения. Дата связана с днем рождения выдающегося астрофизика Виктора Амбарцумяна. 

  • День национальной музыки, Азербайджан. Приурочен ко дню рождения композитора Узеира Гаджибекова, основоположника азербайджанской профессиональной музыки. 

  • День независимости, Чили. Национальный праздник, отмечающий начало борьбы за независимость. 

  • День персидской литературы и поэзии, Иран. Посвящен богатству персидской словесности. 

  • День островных языков, Япония. Направлен на сохранение и популяризацию языков и культур островов. 

  • День военно-морского флота, Хорватия. Отмечают вклад флота в историю страны. 

  • День рождения Военно-воздушных сил, США. Дата основания американских ВВС. 

Церковные праздники 18 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы

Святые родители Иоанна Предтечи. Захария был священником, которому явился ангел и предрек рождение сына. Елисавета, долго остававшаяся бездетной, родила Иоанна в преклонном возрасте. Верующие вспоминают их праведность и молятся о семейном благополучии.

День памяти преподобномученика Афанасия Брестского

Игумен, пострадавший в XVII веке за верность Православию. Почитается как защитник веры. В храмах совершают службы и читают житие святого.

Праздник Оршанской иконы Божией Матери

Чудотворный образ, связанный с событиями XVII века. Перед иконой молятся о защите и исцелении. В этот день совершают праздничные богослужения.

Необычные праздники 18 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День кленового листа. Неофициальный праздник, связанный с наступлением осени и красотой кленовых листьев. 

  • Шнобелевская премия. В этот период часто вручают пародийную научную награду за самые необычные и курьезные исследования. 

  • День рыжего кота. Неформальный праздник любителей рыжих кошек. 

  • День запахов пряностей для глинтвейна. Посвящен ароматам корицы, гвоздики, апельсина и других специй, которые напоминают о приближении холодного сезона. 

Народные праздники и приметы на сегодня 18 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю — Захарий и Елизавета. В народном календаре день носит имя святых родителей Иоанна Предтечи.

  • Считалось, что с этого времени осень окончательно вступает в свои права.

  • Если в этот день журавли летят на юг, жди ранних холодов.

  • Большие сорняки и густая растительность предвещали снежную зиму.

  • Ясная погода сулила хорошую осень, а дождь — затяжные ненастья.

Кто родился в этот день

18 сентября родились многие известные люди:

  • Грета Гарбо (1905). Легендарная шведская и американская актриса, звезда немого кино и Голливуда. Прославилась ролями в фильмах «Анна Каренина», «Ниночка» и «Королева Кристина», став символом загадочной красоты.

  • Узеир Гаджибеков (1885). Азербайджанский композитор, основоположник национальной оперы. 

  • Виктор Амбарцумян (1908). Выдающийся советский и армянский астрофизик, один из основателей теоретической астрофизики. 

  • Виктор Талалихин (1918). Герой Советского Союза, летчик-истребитель. Одним из первых совершил ночной воздушный таран немецкого бомбардировщика при защите Москвы в августе 1941 года.

  • Анна Нетребко (1971). Российская и австрийская оперная певица, народная артистка России. 

  • Жан Фуко (1819). Французский физик, создатель знаменитого маятника Фуко, доказавшего вращение Земли, и изобретатель гироскопа. 

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка