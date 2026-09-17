Какой сегодня праздник в России 18 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День рождения Советской гвардии
Дата связана с 18 сентября 1941 года, когда приказом наркома обороны СССР четыре стрелковые дивизии, отличившиеся в боях под Смоленском, впервые получили почетное наименование гвардейских. С тех пор день служит напоминанием о мужестве и боевых традициях гвардейских частей Красной Армии и современной российской армии.
Международные даты 18 сентября
В мире 18 сентября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день мониторинга воды
Учрежден в 2003 году по инициативе Фонда чистой воды. Цель — привлечь внимание к проблемам загрязнения водоемов и вовлечь людей в самостоятельный контроль качества воды в реках, озерах и других источниках.
Международный день равной оплаты труда
Инициатива ООН, направленная на борьбу с гендерным разрывом в заработной плате. В этот день проводят акции, дискуссии и кампании за равную оплату за равный труд.
Всемирный день бамбука
Установлен Всемирной организацией бамбука в 2009 году. Праздник подчеркивает экологическую и экономическую ценность бамбука, его роль в строительстве, медицине и защите окружающей среды.
Международный день электронной книги
Посвящен популярности цифрового чтения. Любители книг обмениваются рекомендациями, издательства и платформы проводят акции и тематические мероприятия.
День памяти погибших мотоциклистов
День памяти байкеров, погибших на дорогах. Служит напоминанием о необходимости безопасного поведения и взаимного уважения между водителями мотоциклов и автомобилей.
Какие праздники отмечают 18 сентября в других странах
В отдельных странах 18 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День астрономии, Армения. Дата связана с днем рождения выдающегося астрофизика Виктора Амбарцумяна.
День национальной музыки, Азербайджан. Приурочен ко дню рождения композитора Узеира Гаджибекова, основоположника азербайджанской профессиональной музыки.
День независимости, Чили. Национальный праздник, отмечающий начало борьбы за независимость.
День персидской литературы и поэзии, Иран. Посвящен богатству персидской словесности.
День островных языков, Япония. Направлен на сохранение и популяризацию языков и культур островов.
День военно-морского флота, Хорватия. Отмечают вклад флота в историю страны.
День рождения Военно-воздушных сил, США. Дата основания американских ВВС.
Церковные праздники 18 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы
Святые родители Иоанна Предтечи. Захария был священником, которому явился ангел и предрек рождение сына. Елисавета, долго остававшаяся бездетной, родила Иоанна в преклонном возрасте. Верующие вспоминают их праведность и молятся о семейном благополучии.
День памяти преподобномученика Афанасия Брестского
Игумен, пострадавший в XVII веке за верность Православию. Почитается как защитник веры. В храмах совершают службы и читают житие святого.
Праздник Оршанской иконы Божией Матери
Чудотворный образ, связанный с событиями XVII века. Перед иконой молятся о защите и исцелении. В этот день совершают праздничные богослужения.
Необычные праздники 18 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День кленового листа. Неофициальный праздник, связанный с наступлением осени и красотой кленовых листьев.
Шнобелевская премия. В этот период часто вручают пародийную научную награду за самые необычные и курьезные исследования.
День рыжего кота. Неформальный праздник любителей рыжих кошек.
День запахов пряностей для глинтвейна. Посвящен ароматам корицы, гвоздики, апельсина и других специй, которые напоминают о приближении холодного сезона.
Народные праздники и приметы на сегодня 18 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Захарий и Елизавета. В народном календаре день носит имя святых родителей Иоанна Предтечи.
Считалось, что с этого времени осень окончательно вступает в свои права.
Если в этот день журавли летят на юг, жди ранних холодов.
Большие сорняки и густая растительность предвещали снежную зиму.
Ясная погода сулила хорошую осень, а дождь — затяжные ненастья.
Кто родился в этот день
18 сентября родились многие известные люди:
Грета Гарбо (1905). Легендарная шведская и американская актриса, звезда немого кино и Голливуда. Прославилась ролями в фильмах «Анна Каренина», «Ниночка» и «Королева Кристина», став символом загадочной красоты.
Узеир Гаджибеков (1885). Азербайджанский композитор, основоположник национальной оперы.
Виктор Амбарцумян (1908). Выдающийся советский и армянский астрофизик, один из основателей теоретической астрофизики.
Виктор Талалихин (1918). Герой Советского Союза, летчик-истребитель. Одним из первых совершил ночной воздушный таран немецкого бомбардировщика при защите Москвы в августе 1941 года.
Анна Нетребко (1971). Российская и австрийская оперная певица, народная артистка России.
Жан Фуко (1819). Французский физик, создатель знаменитого маятника Фуко, доказавшего вращение Земли, и изобретатель гироскопа.