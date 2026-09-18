Какой сегодня праздник в России 19 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День секретаря
Неофициальный профессиональный праздник помощников руководителей, офис-менеджеров и ассистентов отмечают в третью пятницу сентября. Его учредили в 2005 году по инициативе секретарей из разных городов и журнала «Секрет@рь.RU».
Парад российского студенчества
Ежегодное масштабное мероприятие, которое объединяет первокурсников вузов и колледжей в разных городах страны. Традиционно включает шествие, торжественную клятву студентов, концерты и аллеи возможностей. Проводится с начала 2000-х годов и символизирует посвящение в студенческую жизнь.
День оружейника
Профессиональный праздник работников оборонной промышленности и создателей оружия. Установлен указом Президента России в 2011 году по инициативе Михаила Калашникова и Союза российских оружейников. Дата выбрана в честь дня памяти архангела Михаила — покровителя оружейников. Особенно широко отмечают в Туле и Ижевске.
Международные праздники 19 сентября
В мире 19 сентября отмечают следующие международные дни:
День рождения смайлика
19 сентября 1982 года профессор Скотт Фалман из Университета Карнеги-Меллон предложил использовать комбинацию :-) для обозначения шутки в электронных сообщениях. С тех пор этот день стал неофициальным праздником интернет-пользователей, которые обмениваются эмодзи и вспоминают историю цифровой коммуникации.
День программы обучения Mini-MBA
Отмечается в третью пятницу сентября и связан с развитием сокращенных программ бизнес-образования. В России первая такая программа стартовала в 2003 году, а сам день появился позже как повод привлечь внимание к компактному формату обучения управленческим навыкам.
День осведомленности о расслоении аорты
Международная дата, призванная повысить знания о редком, но опасном заболевании сосудов. Инициатива возникла благодаря пациентам и медицинским организациям. В этот день проводят кампании, лекции и акции, напоминающие о важности ранней диагностики.
Какие праздники отмечают 19 сентября в других странах
В отдельных странах 19 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День работника гражданской авиации, Молдова. Профессиональный праздник специалистов воздушного транспорта страны.
День ветеранов, Турция. Национальный праздник, посвященный участникам войн и ветеранам.
День музея, Таиланд. Дата, когда музеи страны проводят специальные программы, бесплатные дни и образовательные мероприятия, популяризируя культурное наследие.
День кофе, Ирландия. Неформальный, но популярный повод насладиться чашкой кофе и посетить кофейни.
День независимости, Сент-Китс и Невис. Национальный праздник островов Карибского бассейна.
День конституции, Непал. Государственный праздник, посвященный принятию конституции.
День славы армии, Чили. Военный праздник, в который чествуют вооруженные силы страны.
День первого публичного выступления Словацкой народной рады, Словакия. Историческая дата, связанная с событиями национального движения.
Церковные праздники 19 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Воспоминание чуда Архистратига Михаила
Православная церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом в Хонех (Колоссах) в IV веке. По преданию, святой спас храм от уничтожения, направив поток воды в расселину скалы. Верующие молятся архангелу о защите и исцелении.
День памяти преподобного Архиппа Херотопского
Вспоминают святого, который долгие годы служил при храме Архистратига Михаила и стал свидетелем чуда. Его жизнь связана с подвижничеством и молитвенным служением.
Праздник Арапетской иконы Божией Матери
День почитания одной из чудотворных икон, перед которой верующие молятся о помощи и заступничестве.
Праздник чудотворной Киево-Братской иконы Божией Матери
Особо чтимый образ, связанный с историей Киева. В этот день совершают молебны и вспоминают чудеса, явленные через икону.
Необычные праздники 19 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День выгуливания настроения. Позитивный праздник, призывающий сознательно улучшать свое эмоциональное состояние — гулять, общаться и радоваться мелочам.
Международный день подражания пиратам. Появился в 1995 году по инициативе двух друзей из Орегона. В этот день принято говорить на пиратском сленге, устраивать тематические вечеринки и просто веселиться.
День рождения домена .SU. 19 сентября 1990 года был зарегистрирован домен .SU для Советского Союза. Даже после распада страны зона продолжает существовать и развиваться, а дата стала поводом вспомнить историю рунета.
Народные праздники и приметы на сегодня 19 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Михайлов день. В народе день называли Михайловым чудом.
Считалось, что архангел Михаил сходит на землю и «прихватывает» заморозком нечистую силу. С этого дня ожидали первых серьезных холодов.
Если утром на деревьях лежит иней — зима будет снежной и морозной.
Если листья осины падают изнанкой вверх — зима обещает быть теплой.
Утренний туман предвещает потепление.
Если береза еще не сбросила листья — зима будет холодной и затяжной.
Если береза желтеет сверху — весна придет рано.
Кто родился в этот день
19 сентября родились многие известные люди:
Лев VI Философ (866). Византийский император из Македонской династии, известный законодательными реформами и учеными трудами.
Уильям Голдинг (1911). Английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Юрий Дроздов (1925). Советский разведчик, генерал-майор, начальник нелегальной разведки КГБ СССР.
Александр Карелин (1967). Легендарный борец греко-римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира.
Константин Цзю (1969). Выдающийся боксер, первый российский абсолютный чемпион мира среди профессионалов.
Анастасия Мельникова (1978). Российская актриса театра и кино, известная ролями в сериалах и фильмах.