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19 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

19 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 19 сентября отмечают День оружейника, День секретаря и День рождения смайлика. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 19 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 19 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День секретаря

Неофициальный профессиональный праздник помощников руководителей, офис-менеджеров и ассистентов отмечают в третью пятницу сентября. Его учредили в 2005 году по инициативе секретарей из разных городов и журнала «Секрет@рь.RU». 

Парад российского студенчества

Ежегодное масштабное мероприятие, которое объединяет первокурсников вузов и колледжей в разных городах страны. Традиционно включает шествие, торжественную клятву студентов, концерты и аллеи возможностей. Проводится с начала 2000-х годов и символизирует посвящение в студенческую жизнь.

День оружейника

Профессиональный праздник работников оборонной промышленности и создателей оружия. Установлен указом Президента России в 2011 году по инициативе Михаила Калашникова и Союза российских оружейников. Дата выбрана в честь дня памяти архангела Михаила — покровителя оружейников. Особенно широко отмечают в Туле и Ижевске.

Международные праздники 19 сентября

В мире 19 сентября отмечают следующие международные дни:

День рождения смайлика

19 сентября 1982 года профессор Скотт Фалман из Университета Карнеги-Меллон предложил использовать комбинацию :-) для обозначения шутки в электронных сообщениях. С тех пор этот день стал неофициальным праздником интернет-пользователей, которые обмениваются эмодзи и вспоминают историю цифровой коммуникации.

День программы обучения Mini-MBA

Отмечается в третью пятницу сентября и связан с развитием сокращенных программ бизнес-образования. В России первая такая программа стартовала в 2003 году, а сам день появился позже как повод привлечь внимание к компактному формату обучения управленческим навыкам.

День осведомленности о расслоении аорты

Международная дата, призванная повысить знания о редком, но опасном заболевании сосудов. Инициатива возникла благодаря пациентам и медицинским организациям. В этот день проводят кампании, лекции и акции, напоминающие о важности ранней диагностики.

Какие праздники отмечают 19 сентября в других странах

В отдельных странах 19 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День работника гражданской авиации, Молдова. Профессиональный праздник специалистов воздушного транспорта страны. 

  • День ветеранов, Турция. Национальный праздник, посвященный участникам войн и ветеранам. 

  • День музея, Таиланд. Дата, когда музеи страны проводят специальные программы, бесплатные дни и образовательные мероприятия, популяризируя культурное наследие.

  • День кофе, Ирландия. Неформальный, но популярный повод насладиться чашкой кофе и посетить кофейни.

  • День независимости, Сент-Китс и Невис. Национальный праздник островов Карибского бассейна. 

  • День конституции, Непал. Государственный праздник, посвященный принятию конституции. 

  • День славы армии, Чили. Военный праздник, в который чествуют вооруженные силы страны. 

  • День первого публичного выступления Словацкой народной рады, Словакия. Историческая дата, связанная с событиями национального движения. 

Церковные праздники 19 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Воспоминание чуда Архистратига Михаила

Православная церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом в Хонех (Колоссах) в IV веке. По преданию, святой спас храм от уничтожения, направив поток воды в расселину скалы. Верующие молятся архангелу о защите и исцелении.

День памяти преподобного Архиппа Херотопского

Вспоминают святого, который долгие годы служил при храме Архистратига Михаила и стал свидетелем чуда. Его жизнь связана с подвижничеством и молитвенным служением.

Праздник Арапетской иконы Божией Матери

День почитания одной из чудотворных икон, перед которой верующие молятся о помощи и заступничестве.

Праздник чудотворной Киево-Братской иконы Божией Матери

Особо чтимый образ, связанный с историей Киева. В этот день совершают молебны и вспоминают чудеса, явленные через икону.

Необычные праздники 19 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День выгуливания настроения. Позитивный праздник, призывающий сознательно улучшать свое эмоциональное состояние — гулять, общаться и радоваться мелочам.

  • Международный день подражания пиратам. Появился в 1995 году по инициативе двух друзей из Орегона. В этот день принято говорить на пиратском сленге, устраивать тематические вечеринки и просто веселиться.

  • День рождения домена .SU. 19 сентября 1990 года был зарегистрирован домен .SU для Советского Союза. Даже после распада страны зона продолжает существовать и развиваться, а дата стала поводом вспомнить историю рунета.

Народные праздники и приметы на сегодня 19 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Михайлов день. В народе день называли Михайловым чудом.

  • Считалось, что архангел Михаил сходит на землю и «прихватывает» заморозком нечистую силу. С этого дня ожидали первых серьезных холодов.

  • Если утром на деревьях лежит иней — зима будет снежной и морозной.

  • Если листья осины падают изнанкой вверх — зима обещает быть теплой.

  • Утренний туман предвещает потепление.

  • Если береза еще не сбросила листья — зима будет холодной и затяжной.

  • Если береза желтеет сверху — весна придет рано.

Кто родился в этот день

19 сентября родились многие известные люди:

  • Лев VI Философ (866). Византийский император из Македонской династии, известный законодательными реформами и учеными трудами. 

  • Уильям Голдинг (1911). Английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 

  • Юрий Дроздов (1925). Советский разведчик, генерал-майор, начальник нелегальной разведки КГБ СССР. 

  • Александр Карелин (1967). Легендарный борец греко-римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира. 

  • Константин Цзю (1969). Выдающийся боксер, первый российский абсолютный чемпион мира среди профессионалов. 

  • Анастасия Мельникова (1978). Российская актриса театра и кино, известная ролями в сериалах и фильмах. 

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