Какой сегодня праздник в России 19 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День секретаря

Неофициальный профессиональный праздник помощников руководителей, офис-менеджеров и ассистентов отмечают в третью пятницу сентября. Его учредили в 2005 году по инициативе секретарей из разных городов и журнала «Секрет@рь.RU».

Парад российского студенчества

Ежегодное масштабное мероприятие, которое объединяет первокурсников вузов и колледжей в разных городах страны. Традиционно включает шествие, торжественную клятву студентов, концерты и аллеи возможностей. Проводится с начала 2000-х годов и символизирует посвящение в студенческую жизнь.

День оружейника