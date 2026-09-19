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20 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

20 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 20 сентября отмечают День рекрутера и Всемирный день риса. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 20 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 20 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День рекрутера

Неофициальный профессиональный праздник специалистов по подбору персонала. Его начали отмечать в 2001 году после того, как термин «рекрутер» появился в российской прессе. В этот день HR-специалисты проводят семинары, обмениваются опытом и обсуждают тенденции рынка труда.

День Ставропольского края

Региональный праздник, который традиционно совпадает с Днем города Ставрополя и отмечается в третью субботу сентября. Жители края участвуют в концертах, выставках, ярмарках и патриотических мероприятиях.

День адыгов (черкесов) в Кабардино-Балкарии

Национальный праздник адыгского народа, в который вспоминают историю, культуру и традиции. Проходят концерты, выставки народных промыслов и торжественные собрания.

Международные праздники 20 сентября

В мире 20 сентября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день риса

Установлен в 2004 году по инициативе ФАО ООН и Международного института исследования риса. Цель — привлечь внимание к значению риса как основной пищи для половины населения планеты и поддержать устойчивое сельское хозяйство.

Международный день хирурга

Неофициальный профессиональный праздник врачей-хирургов, который отмечают в третью субботу сентября. В этот день чествуют специалистов, чья работа связана с огромной ответственностью и мастерством.

Международный день сока

Повод напомнить о пользе натуральных соков и здоровом питании. Производители и энтузиасты проводят дегустации и акции, популяризирующие свежие фруктовые и овощные напитки.

Международный день студенческого спорта

Дата, посвященная физической активности студентов. В вузах по всему миру организуют соревнования, турниры и мероприятия, поддерживающие спортивный образ жизни молодежи.

Всемирный день чистоты

Экологическая акция, призывающая очищать природу от мусора. Волонтеры, компании и власти объединяются для уборки парков, берегов и улиц.

Всемирный день донора костного мозга

Отмечается в третью субботу сентября с 2015 года. Цель — повысить осведомленность о донорстве костного мозга и стволовых клеток, спасающих жизни людей с тяжелыми заболеваниями крови.

Какие праздники отмечают 20 сентября в других странах

В отдельных странах 20 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День детей, Германия. Праздник, посвященный правам и благополучию детей. 

  • Пивной фестиваль «Октоберфест», Германия. Крупнейший народный фестиваль, посвященный пиву и баварским традициям.

  • День молодежи, Таиланд. Национальный праздник, в который чествуют молодое поколение и проводят спортивные, культурные и образовательные события.

  • День любви к своим зубам, Китай. Дата, напоминающая о важности гигиены полости рта. 

  • День свободы выражения мыслей, Перу. Праздник, посвященный свободе слова и праву свободно высказывать мнения. 

  • День памяти Шри Нараяна Гуру, Индия. День почитания выдающегося социального реформатора и духовного учителя, боровшегося с кастовым неравенством.

  • День таможенника, Беларусь. Профессиональный праздник сотрудников таможенной службы. 

  • День фармацевтического ра

  • День нефтяников, Азербайджан. Профессиональный праздник работников нефтяной отрасли — одной из ключевых для экономики страны. 

  • День предпринимателя, Кыргызстан. Дата, посвященная поддержке бизнеса и развитию предпринимательства. 

  • День независимости, Южная Осетия. Государственный праздник, связанный с провозглашением независимости. 

Церковные праздники 20 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

Начало подготовки к одному из великих Богородичных праздников. Верующие готовятся к торжеству молитвой и особым богослужением.

День памяти преподобного Макария Оптинского

Вспоминают старца Оптиной пустыни, известного духовными наставлениями и подвижнической жизнью. Его труды до сих пор читают и почитают.

День памяти мученика Созонта Помпеольского

Святой пострадал за веру в III веке. Верующие обращаются к нему с молитвами о укреплении в вере и помощи в трудностях.

День памяти святителя Иоанна, архиепископа Новгородского

Новгородский святитель XII века, известный мудрым правлением и чудесами. Его почитают как защитника города и молитвенника.

Необычные праздники 20 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День устраивания спонтанных чаепитий. Праздник, призывающий неожиданно собрать друзей или семью за чашкой чая и просто пообщаться.

  • День общественнополезного человека. Дата, когда вспоминают тех, кто бескорыстно помогает окружающим, и предлагают самим сделать доброе дело.

  • День улетающих птиц. Символический повод проводить перелетных птиц и наблюдать за природой в период осенней миграции.

  • День «Найдите старого друга». Призыв вспомнить давних знакомых, позвонить или написать им и восстановить связь.

  • Всемирный день валенсийской паэльи. Праздник знаменитого испанского блюда.

Народные праздники и приметы на сегодня 20 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю — Луков день. К этому времени на Руси заканчивали уборку лука — одной из главных овощных культур. Лук сушили, заплетали в косы и подвешивали под потолок. 

  • Считалось, что «лук от семи недуг» и помогает сохранить здоровье зимой.

  • Много шелухи на луковицах — зима будет суровой и морозной.

  • Дождь в этот день предвещает слякотную и затяжную осень.

  • Если шишки на елях растут низко — зима придет рано.

  • Мало облаков на небе — зима будет холодной и ветреной.

  • Журавли летят высоко и медленно — осень обещает быть дождливой.

Кто родился в этот день

20 сентября родились многие известные люди:

  • Фаддей Беллинсгаузен (1778). Русский мореплаватель и адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды. 

  • Софи Лорен (1934). Легендарная итальянская актриса, обладательница «Оскара» и множества других кинонаград. 

  • Джордж Мартин (1948). Американский писатель-фантаст, автор саги «Песнь Льда и Пламени», по которой снят сериал «Игра престолов». 

  • Катя Лель (1974). Российская певица, ставшая популярной в 2000-е годы. 

  • Хабиб Нурмагомедов (1988). Российский боец смешанных единоборств, непобежденный чемпион UFC в легком весе. 

  • Геннадий Малахов (1954). Российский телеведущий и автор книг о нетрадиционных оздоровительных практиках, известный по программе «Малахов+»

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