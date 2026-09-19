20 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Национальный праздник адыгского народа, в который вспоминают историю, культуру и традиции. Проходят концерты, выставки народных промыслов и торжественные собрания.

День адыгов (черкесов) в Кабардино-Балкарии

Региональный праздник, который традиционно совпадает с Днем города Ставрополя и отмечается в третью субботу сентября. Жители края участвуют в концертах, выставках, ярмарках и патриотических мероприятиях.

Неофициальный профессиональный праздник специалистов по подбору персонала. Его начали отмечать в 2001 году после того, как термин «рекрутер» появился в российской прессе. В этот день HR-специалисты проводят семинары, обмениваются опытом и обсуждают тенденции рынка труда.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 20 сентября

Международные праздники 20 сентября

В мире 20 сентября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день риса

Установлен в 2004 году по инициативе ФАО ООН и Международного института исследования риса. Цель — привлечь внимание к значению риса как основной пищи для половины населения планеты и поддержать устойчивое сельское хозяйство.

Международный день хирурга

Неофициальный профессиональный праздник врачей-хирургов, который отмечают в третью субботу сентября. В этот день чествуют специалистов, чья работа связана с огромной ответственностью и мастерством.

Международный день сока

Повод напомнить о пользе натуральных соков и здоровом питании. Производители и энтузиасты проводят дегустации и акции, популяризирующие свежие фруктовые и овощные напитки.

Международный день студенческого спорта

Дата, посвященная физической активности студентов. В вузах по всему миру организуют соревнования, турниры и мероприятия, поддерживающие спортивный образ жизни молодежи.

Всемирный день чистоты

Экологическая акция, призывающая очищать природу от мусора. Волонтеры, компании и власти объединяются для уборки парков, берегов и улиц.

Всемирный день донора костного мозга