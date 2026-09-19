20 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 20 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День рекрутера
Неофициальный профессиональный праздник специалистов по подбору персонала. Его начали отмечать в 2001 году после того, как термин «рекрутер» появился в российской прессе. В этот день HR-специалисты проводят семинары, обмениваются опытом и обсуждают тенденции рынка труда.
День Ставропольского края
Региональный праздник, который традиционно совпадает с Днем города Ставрополя и отмечается в третью субботу сентября. Жители края участвуют в концертах, выставках, ярмарках и патриотических мероприятиях.
День адыгов (черкесов) в Кабардино-Балкарии
Национальный праздник адыгского народа, в который вспоминают историю, культуру и традиции. Проходят концерты, выставки народных промыслов и торжественные собрания.
Международные праздники 20 сентября
В мире 20 сентября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день риса
Установлен в 2004 году по инициативе ФАО ООН и Международного института исследования риса. Цель — привлечь внимание к значению риса как основной пищи для половины населения планеты и поддержать устойчивое сельское хозяйство.
Международный день хирурга
Неофициальный профессиональный праздник врачей-хирургов, который отмечают в третью субботу сентября. В этот день чествуют специалистов, чья работа связана с огромной ответственностью и мастерством.
Международный день сока
Повод напомнить о пользе натуральных соков и здоровом питании. Производители и энтузиасты проводят дегустации и акции, популяризирующие свежие фруктовые и овощные напитки.
Международный день студенческого спорта
Дата, посвященная физической активности студентов. В вузах по всему миру организуют соревнования, турниры и мероприятия, поддерживающие спортивный образ жизни молодежи.
Всемирный день чистоты
Экологическая акция, призывающая очищать природу от мусора. Волонтеры, компании и власти объединяются для уборки парков, берегов и улиц.
Всемирный день донора костного мозга
Отмечается в третью субботу сентября с 2015 года. Цель — повысить осведомленность о донорстве костного мозга и стволовых клеток, спасающих жизни людей с тяжелыми заболеваниями крови.
Какие праздники отмечают 20 сентября в других странах
В отдельных странах 20 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День детей, Германия. Праздник, посвященный правам и благополучию детей.
Пивной фестиваль «Октоберфест», Германия. Крупнейший народный фестиваль, посвященный пиву и баварским традициям.
День молодежи, Таиланд. Национальный праздник, в который чествуют молодое поколение и проводят спортивные, культурные и образовательные события.
День любви к своим зубам, Китай. Дата, напоминающая о важности гигиены полости рта.
День свободы выражения мыслей, Перу. Праздник, посвященный свободе слова и праву свободно высказывать мнения.
День памяти Шри Нараяна Гуру, Индия. День почитания выдающегося социального реформатора и духовного учителя, боровшегося с кастовым неравенством.
День таможенника, Беларусь. Профессиональный праздник сотрудников таможенной службы.
День фармацевтического ра
День нефтяников, Азербайджан. Профессиональный праздник работников нефтяной отрасли — одной из ключевых для экономики страны.
День предпринимателя, Кыргызстан. Дата, посвященная поддержке бизнеса и развитию предпринимательства.
День независимости, Южная Осетия. Государственный праздник, связанный с провозглашением независимости.
Церковные праздники 20 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Начало подготовки к одному из великих Богородичных праздников. Верующие готовятся к торжеству молитвой и особым богослужением.
День памяти преподобного Макария Оптинского
Вспоминают старца Оптиной пустыни, известного духовными наставлениями и подвижнической жизнью. Его труды до сих пор читают и почитают.
День памяти мученика Созонта Помпеольского
Святой пострадал за веру в III веке. Верующие обращаются к нему с молитвами о укреплении в вере и помощи в трудностях.
День памяти святителя Иоанна, архиепископа Новгородского
Новгородский святитель XII века, известный мудрым правлением и чудесами. Его почитают как защитника города и молитвенника.
Необычные праздники 20 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День устраивания спонтанных чаепитий. Праздник, призывающий неожиданно собрать друзей или семью за чашкой чая и просто пообщаться.
День общественнополезного человека. Дата, когда вспоминают тех, кто бескорыстно помогает окружающим, и предлагают самим сделать доброе дело.
День улетающих птиц. Символический повод проводить перелетных птиц и наблюдать за природой в период осенней миграции.
День «Найдите старого друга». Призыв вспомнить давних знакомых, позвонить или написать им и восстановить связь.
Всемирный день валенсийской паэльи. Праздник знаменитого испанского блюда.
Народные праздники и приметы на сегодня 20 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Луков день. К этому времени на Руси заканчивали уборку лука — одной из главных овощных культур. Лук сушили, заплетали в косы и подвешивали под потолок.
Считалось, что «лук от семи недуг» и помогает сохранить здоровье зимой.
Много шелухи на луковицах — зима будет суровой и морозной.
Дождь в этот день предвещает слякотную и затяжную осень.
Если шишки на елях растут низко — зима придет рано.
Мало облаков на небе — зима будет холодной и ветреной.
Журавли летят высоко и медленно — осень обещает быть дождливой.
Кто родился в этот день
20 сентября родились многие известные люди:
Фаддей Беллинсгаузен (1778). Русский мореплаватель и адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды.
Софи Лорен (1934). Легендарная итальянская актриса, обладательница «Оскара» и множества других кинонаград.
Джордж Мартин (1948). Американский писатель-фантаст, автор саги «Песнь Льда и Пламени», по которой снят сериал «Игра престолов».
Катя Лель (1974). Российская певица, ставшая популярной в 2000-е годы.
Хабиб Нурмагомедов (1988). Российский боец смешанных единоборств, непобежденный чемпион UFC в легком весе.
Геннадий Малахов (1954). Российский телеведущий и автор книг о нетрадиционных оздоровительных практиках, известный по программе «Малахов+»