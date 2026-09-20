21 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 21 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День воинской славы России — День победы русских полков в Куликовской битве 1380 года
Официальный День воинской славы, установленный федеральным законом в 1995 году. 8 сентября 1380 года (по старому стилю) объединенное русское войско под командованием великого князя Дмитрия Донского разгромило войска ордынского темника Мамая на Куликовом поле. Битва стала переломным моментом в борьбе русских земель против ордынского владычества.
День зарождения российской государственности
Памятная дата, связанная с событиями 862 года, когда, согласно «Повести временных лет», славянские и финно-угорские племена призвали варяжского князя Рюрика княжить в Новгороде. Это событие традиционно считается началом русской государственности и династии Рюриковичей.
День коллекционера
Неофициальный праздник всех, кто увлечен собирательством — филателистов, нумизматов, бонистов, собирателей антиквариата и других предметов. Современная дата 21 сентября была утверждена в 2016 году на первом съезде Российского форума коллекционеров в Москве.
День работников леса
Профессиональный праздник специалистов лесного хозяйства. В этот день чествуют тех, кто охраняет и восстанавливает леса.
Международные праздники 21 сентября
В мире 21 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день мира
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день призывают к прекращению конфликтов, проводят акции мира, минуты молчания и мероприятия, посвященные укреплению согласия между народами.
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера
Дата, призванная повысить осведомленность о болезни Альцгеймера и других формах деменции. Проводят лекции, кампании поддержки пациентов и их семей, а также сбор средств на исследования.
Всемирный день русского единения
Неофициальный праздник, направленный на укрепление связей между русскоязычными людьми по всему миру и сохранение русского языка и культуры.
День нулевой эмиссии
Экологическая дата, привлекающая внимание к необходимости снижения выбросов парниковых газов и перехода к чистым технологиям.
Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир»
Международная экологическая инициатива, в рамках которой волонтеры очищают природу от мусора.
Какие даты отмечают 21 сентября в других странах
В отдельных странах 21 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День матери, Казахстан. Национальный праздник, посвященный матерям.
День работников сферы социальной защиты населения, Молдова. Профессиональный праздник специалистов, работающих в системе социальной поддержки.
День независимости, Армения, Мальта, Белиз. Государственные праздники, отмечающие провозглашение независимости стран.
День студента, Аргентина. Праздник учащейся молодежи.
День посадки деревьев, Бразилия. Экологическая дата, когда проводят массовые посадки деревьев и акции по защите природы.
День основателя, Гана. Праздник, посвященный памяти Кваме Нкрумы — первого президента и одного из лидеров борьбы за независимость страны.
День любви к пророку Мухаммеду, Пакистан. Религиозный праздник, в который мусульмане выражают любовь и почтение к пророку.
День памяти введения военного положения, Филиппины. Дата, когда вспоминают введение военного положения в 1972 году и обсуждают уроки истории.
Церковные праздники 21 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Рождество Пресвятой Богородицы
Двунадесятый праздник 21 сентября, отмечающий рождение Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны после долгих лет бездетности и молитв. Церковь видит в этом событии начало истории спасения человечества — первый шаг к Воплощению Христа, поэтому верующие посещают литургию, молятся о семье, детях и заступничестве Богородицы.
Праздник Почаевской иконы Божией Матери
День почитания древней чудотворной иконы, которая по преданию была подарена в 1559 году благочестивой дворянке Анне Гойской греческим митрополитом Неофитом и с XVII века хранится в Успенской Почаевской лавре.
Праздник иконы Божией Матери «Хлебная» («Запечная»)
Икона, связанная с Соловецким монастырем и именем будущего митрополита Филиппа, который в XVI веке написал образ в келье за печью, откуда и пошло название «Запечная». На иконе Богородица изображена с Младенцем в окружении пшеничных колосьев, символизирующих хлеб насущный.
Праздник иконы Божией Матери Домницкая
Чудотворный образ, явившийся в XVII веке слепой девочке на высоком тополе на берегу реки Домницы в Черниговской епархии, после молитвы перед которым она прозрела. Икона пребывает в храме святой Параскевы-Пятницы в селе Домница.
Праздник иконы Божией Матери «София — Премудрость Божия» (Киевская)
Икона, заимствованная из византийской церкви императора Юстиниана, которая изображает соединение Небесной и земной Церкви через Воплощение Сына Божия — Премудрости Божией.
Необычные праздники 21 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День «Остановите мир». Символический призыв остановиться, отдохнуть от суеты и подумать о важном.
Всемирный день благодарности. Дата, когда предлагают выразить признательность близким, коллегам и всем, кто делает жизнь лучше.
День поиска сказок. Легкий праздник, призывающий читать сказки, придумывать истории и возвращаться к волшебству детства.
День эскапологии. Посвящен искусству освобождения от оков и в более широком смысле — выходу из сложных ситуаций.
Род и Роженица у славян. День, связанный с древними славянскими представлениями о божествах рода и судьбы, покровительствующих семье и рождению.
Народные праздники и приметы на сегодня 21 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Оспожинки (Малая Пречистая, Осенины, Вторая Пречистая, Рожаница). Народное название дня Рождества Богородицы. Крестьяне отмечали окончание основных полевых работ, устраивали братчины — общие трапезы, благодарили за урожай и просили о благополучии семьи.
Считалось, что с этого дня осень окончательно вступает в свои права.
Если зайцы роют норы — зима будет суровой.
Утренний иней на траве предвещает ненастную погоду.
Если перелетные птицы летят низко — скоро похолодает.
Если с деревьев почти все листья опали — зима наступит рано.
Красный закат или рассвет — к сильному ветру и дождям.
Кто родился в этот день
21 сентября родились многие известные люди:
Герберт Уэллс (1866). Английский писатель, один из основоположников научной фантастики. Автор романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров».
Шарль Николь (1866). Французский бактериолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1928 году за открытие роли вшей в передаче сыпного тифа.
Ольга Книппер-Чехова (1868). Русская актриса, жена Антона Павловича Чехова, одна из ведущих актрис Московского Художественного театра.
Леонард Коэн (1934). Канадский поэт, певец и автор-исполнитель. Создатель культовых песен «Hallelujah», «Suzanne», «Bird on the Wire».
Стивен Кинг (1947). Американский писатель, «король ужасов». Автор романов «Оно», «Сияние», «Мизери», «Кэрри» и десятков других бестселлеров.
Ольга Остроумова (1947). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Прославилась ролью Жени Комельковой в фильме «А зори здесь тихие…».
Билл Мюррей (1950). Американский актер и комик. Известен ролями в фильмах «Охотники за привидениями», «День сурка», «Трудности перевода».
Виктор Вержбицкий (1959). Российский актер театра и кино, народный артист России. Известен ролями в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Мастер и Маргарита».