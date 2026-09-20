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21 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

21 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 21 сентября отмечают День воинской славы России, Рождество Пресвятой Богородицы и Международный день мира. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 21 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 21 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День воинской славы России — День победы русских полков в Куликовской битве 1380 года

Официальный День воинской славы, установленный федеральным законом в 1995 году. 8 сентября 1380 года (по старому стилю) объединенное русское войско под командованием великого князя Дмитрия Донского разгромило войска ордынского темника Мамая на Куликовом поле. Битва стала переломным моментом в борьбе русских земель против ордынского владычества. 

День зарождения российской государственности

Памятная дата, связанная с событиями 862 года, когда, согласно «Повести временных лет», славянские и финно-угорские племена призвали варяжского князя Рюрика княжить в Новгороде. Это событие традиционно считается началом русской государственности и династии Рюриковичей.

День коллекционера

Неофициальный праздник всех, кто увлечен собирательством — филателистов, нумизматов, бонистов, собирателей антиквариата и других предметов. Современная дата 21 сентября была утверждена в 2016 году на первом съезде Российского форума коллекционеров в Москве. 

День работников леса

Профессиональный праздник специалистов лесного хозяйства. В этот день чествуют тех, кто охраняет и восстанавливает леса.

Международные праздники 21 сентября

В мире 21 сентября отмечают следующие международные дни:

Международный день мира

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день призывают к прекращению конфликтов, проводят акции мира, минуты молчания и мероприятия, посвященные укреплению согласия между народами.

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера

Дата, призванная повысить осведомленность о болезни Альцгеймера и других формах деменции. Проводят лекции, кампании поддержки пациентов и их семей, а также сбор средств на исследования.

Всемирный день русского единения

Неофициальный праздник, направленный на укрепление связей между русскоязычными людьми по всему миру и сохранение русского языка и культуры.

День нулевой эмиссии

Экологическая дата, привлекающая внимание к необходимости снижения выбросов парниковых газов и перехода к чистым технологиям.

Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир»

Международная экологическая инициатива, в рамках которой волонтеры очищают природу от мусора.

Какие даты отмечают 21 сентября в других странах

В отдельных странах 21 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День матери, Казахстан. Национальный праздник, посвященный матерям. 

  • День работников сферы социальной защиты населения, Молдова. Профессиональный праздник специалистов, работающих в системе социальной поддержки.

  • День независимости, Армения, Мальта, Белиз. Государственные праздники, отмечающие провозглашение независимости стран. 

  • День студента, Аргентина. Праздник учащейся молодежи. 

  • День посадки деревьев, Бразилия. Экологическая дата, когда проводят массовые посадки деревьев и акции по защите природы.

  • День основателя, Гана. Праздник, посвященный памяти Кваме Нкрумы — первого президента и одного из лидеров борьбы за независимость страны.

  • День любви к пророку Мухаммеду, Пакистан. Религиозный праздник, в который мусульмане выражают любовь и почтение к пророку.

  • День памяти введения военного положения, Филиппины. Дата, когда вспоминают введение военного положения в 1972 году и обсуждают уроки истории.

Церковные праздники 21 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Рождество Пресвятой Богородицы

Двунадесятый праздник 21 сентября, отмечающий рождение Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны после долгих лет бездетности и молитв. Церковь видит в этом событии начало истории спасения человечества — первый шаг к Воплощению Христа, поэтому верующие посещают литургию, молятся о семье, детях и заступничестве Богородицы.

Праздник Почаевской иконы Божией Матери

День почитания древней чудотворной иконы, которая по преданию была подарена в 1559 году благочестивой дворянке Анне Гойской греческим митрополитом Неофитом и с XVII века хранится в Успенской Почаевской лавре. 

Праздник иконы Божией Матери «Хлебная» («Запечная»)

Икона, связанная с Соловецким монастырем и именем будущего митрополита Филиппа, который в XVI веке написал образ в келье за печью, откуда и пошло название «Запечная». На иконе Богородица изображена с Младенцем в окружении пшеничных колосьев, символизирующих хлеб насущный.

Праздник иконы Божией Матери Домницкая

Чудотворный образ, явившийся в XVII веке слепой девочке на высоком тополе на берегу реки Домницы в Черниговской епархии, после молитвы перед которым она прозрела. Икона пребывает в храме святой Параскевы-Пятницы в селе Домница.

Праздник иконы Божией Матери «София — Премудрость Божия» (Киевская)

Икона, заимствованная из византийской церкви императора Юстиниана, которая изображает соединение Небесной и земной Церкви через Воплощение Сына Божия — Премудрости Божией. 

Необычные праздники 21 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День «Остановите мир». Символический призыв остановиться, отдохнуть от суеты и подумать о важном.

  • Всемирный день благодарности. Дата, когда предлагают выразить признательность близким, коллегам и всем, кто делает жизнь лучше.

  • День поиска сказок. Легкий праздник, призывающий читать сказки, придумывать истории и возвращаться к волшебству детства.

  • День эскапологии. Посвящен искусству освобождения от оков и в более широком смысле — выходу из сложных ситуаций.

  • Род и Роженица у славян. День, связанный с древними славянскими представлениями о божествах рода и судьбы, покровительствующих семье и рождению.

Народные праздники и приметы на сегодня 21 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Оспожинки (Малая Пречистая, Осенины, Вторая Пречистая, Рожаница). Народное название дня Рождества Богородицы. Крестьяне отмечали окончание основных полевых работ, устраивали братчины — общие трапезы, благодарили за урожай и просили о благополучии семьи.

  • Считалось, что с этого дня осень окончательно вступает в свои права.

  • Если зайцы роют норы — зима будет суровой.

  • Утренний иней на траве предвещает ненастную погоду.

  • Если перелетные птицы летят низко — скоро похолодает.

  • Если с деревьев почти все листья опали — зима наступит рано.

  • Красный закат или рассвет — к сильному ветру и дождям.

Кто родился в этот день

21 сентября родились многие известные люди:

  • Герберт Уэллс (1866). Английский писатель, один из основоположников научной фантастики. Автор романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров».

  • Шарль Николь (1866). Французский бактериолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1928 году за открытие роли вшей в передаче сыпного тифа.

  • Ольга Книппер-Чехова (1868). Русская актриса, жена Антона Павловича Чехова, одна из ведущих актрис Московского Художественного театра. 

  • Леонард Коэн (1934). Канадский поэт, певец и автор-исполнитель. Создатель культовых песен «Hallelujah», «Suzanne», «Bird on the Wire».

  • Стивен Кинг (1947). Американский писатель, «король ужасов». Автор романов «Оно», «Сияние», «Мизери», «Кэрри» и десятков других бестселлеров.

  • Ольга Остроумова (1947). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Прославилась ролью Жени Комельковой в фильме «А зори здесь тихие…».

  • Билл Мюррей (1950). Американский актер и комик. Известен ролями в фильмах «Охотники за привидениями», «День сурка», «Трудности перевода».

  • Виктор Вержбицкий (1959). Российский актер театра и кино, народный артист России. Известен ролями в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Мастер и Маргарита».

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