21 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 21 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День воинской славы России — День победы русских полков в Куликовской битве 1380 года

Официальный День воинской славы, установленный федеральным законом в 1995 году. 8 сентября 1380 года (по старому стилю) объединенное русское войско под командованием великого князя Дмитрия Донского разгромило войска ордынского темника Мамая на Куликовом поле. Битва стала переломным моментом в борьбе русских земель против ордынского владычества.

День зарождения российской государственности

Памятная дата, связанная с событиями 862 года, когда, согласно «Повести временных лет», славянские и финно-угорские племена призвали варяжского князя Рюрика княжить в Новгороде. Это событие традиционно считается началом русской государственности и династии Рюриковичей.

День коллекционера

Неофициальный праздник всех, кто увлечен собирательством — филателистов, нумизматов, бонистов, собирателей антиквариата и других предметов. Современная дата 21 сентября была утверждена в 2016 году на первом съезде Российского форума коллекционеров в Москве.

День работников леса