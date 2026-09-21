22 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 22 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Всероссийская акция «На работу на велосипеде»
Акция приурочена к Всемирному дню без автомобиля и призывает горожан отказаться от личного транспорта в пользу велосипеда.
Праздник Лады у славян
В славянской традиции Лада — богиня любви, красоты, брака и весны. В этот день вспоминали о гармонии в семье, благодарили за урожай и просили покровительства в отношениях.
Международные праздники 22 сентября
В мире 22 сентября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день без автомобиля
Праздник появился в 1990-е годы и призван привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами.
Всемирный день защиты слонов
Дата направлена на сохранение популяции слонов, которых угрожают браконьерство и сокращение среды обитания.
Всемирный день носорога
Праздник посвящен сохранению носорогов, находящихся под угрозой исчезновения.
Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом
Дата посвящена повышению осведомленности о заболевании и поддержке пациентов.
Всемирный розовый день
Праздник связан с поддержкой людей, живущих с онкологическими заболеваниями, и привлечением внимания к их ранней диагностике.
Всемирный день нарколепсии
Дата направлена на информирование общества о редком заболевании, связанном с нарушением сна.
Какие праздники отмечают 22 сентября в других странах
В отдельных странах 22 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День независимости, Болгария. Дата связана с провозглашением независимости Болгарского царства в 1908 году.
Балтийский день единства, Латвия. Праздник посвящен солидарности народов Балтии и историческим событиям, связанным с единством региона.
День независимости, Республики Мали. В этот день страна отмечает получение независимости.
День сопротивления, Эстония. Дата связана с историей борьбы за независимость и сопротивлением оккупации.
День учителя, Уругвай. Праздник посвящен педагогам и их роли в обществе.
Церковные праздники 22 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Иосифа Волоцкого
Святой Иосиф (в миру Иван Санин) — основатель Иосифо-Волоколамского монастыря, видный церковный деятель и борец с ересями. Верующие молятся ему о укреплении веры и помощи в делах.
День памяти мученика Севериана Севастийского
Святой пострадал в IV веке во время гонений на христиан в Севастии. В этот день вспоминают его стойкость и мученический подвиг.
День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны
Иоаким и Анна — родители Пресвятой Богородицы. Их почитают как покровителей семей, рожениц и бездетных супругов. В храмах служат молебны и просят о благополучии в семье.
Необычные праздники 22 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День хоббита. Праздник придумали поклонники Джона Р. Р. Толкина. По сюжету «Хоббита» и «Властелина колец» 22 сентября — день рождения Бильбо и Фродо Бэггинсов.
Международный день сияющего мира. День призван распространять идеи мира, доброты и взаимопонимания между людьми.
День каракулей. Неформальный праздник, посвященный свободному рисованию и творчеству без правил.
День раскрашивания серости. День призывает добавлять яркие краски в повседневную жизнь.
День кольчуги. Необычный повод, связанный с историей доспехов и рыцарской тематикой.
День сети. Праздник посвящен интернету и цифровой коммуникации.
Народные праздники и приметы на сегодня 22 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Аким и Анна (День рожениц, Поднесеньев день). В народе день называли в честь святых Иоакима и Анны.
Считалось, что они покровительствуют роженицам и бездетным женщинам. В этот день поздравляли молодых матерей и чествовали повивальных бабок, часто одаривая их круглыми пирогами.
Если на деревьях еще держится листва — снег выпадет поздно.
Гремит гром — осень затянется теплой, а зима будет морозной.
Утренние заморозки предвещают раннюю и суровую зиму.
Хорошей приметой считалось, если на голову упадет еловая шишка — это сулило богатство.
Кто родился в этот день
22 сентября родились многие известные люди:
Василий Шуйский (1552). Русский царь, последний правитель из династии Рюриковичей на московском престоле. Взошел на трон в период Смутного времени и правил с 1606 по 1610 год.
Анна Клевская (1515). Немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII.
Майкл Фарадей (1791). Английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.
Шарлотта Купер (1870). Британская теннисистка, первая в истории олимпийская чемпионка среди женщин. Победительница Уимблдона и Олимпийских игр 1900 года в Париже.
Сергей Ожегов (1900). Советский лингвист и лексикограф, автор знаменитого «Словаря русского языка».
Дин Рид (1938). Американский певец, актер и общественный деятель, пользовавшийся огромной популярностью в СССР и странах Восточной Европы.