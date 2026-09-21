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22 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

22 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля, Всемирный день защиты слонов и День хоббита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 22 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 22 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Всероссийская акция «На работу на велосипеде»

Акция приурочена к Всемирному дню без автомобиля и призывает горожан отказаться от личного транспорта в пользу велосипеда.

Праздник Лады у славян

В славянской традиции Лада — богиня любви, красоты, брака и весны. В этот день вспоминали о гармонии в семье, благодарили за урожай и просили покровительства в отношениях.

Международные праздники 22 сентября

В мире 22 сентября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день без автомобиля

Праздник появился в 1990-е годы и призван привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами.

Всемирный день защиты слонов

Дата направлена на сохранение популяции слонов, которых угрожают браконьерство и сокращение среды обитания. 

Всемирный день носорога

Праздник посвящен сохранению носорогов, находящихся под угрозой исчезновения. 

Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом

Дата посвящена повышению осведомленности о заболевании и поддержке пациентов. 

Всемирный розовый день

Праздник связан с поддержкой людей, живущих с онкологическими заболеваниями, и привлечением внимания к их ранней диагностике. 

Всемирный день нарколепсии

Дата направлена на информирование общества о редком заболевании, связанном с нарушением сна. 

Какие праздники отмечают 22 сентября в других странах

В отдельных странах 22 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День независимости, Болгария. Дата связана с провозглашением независимости Болгарского царства в 1908 году. 

  • Балтийский день единства, Латвия. Праздник посвящен солидарности народов Балтии и историческим событиям, связанным с единством региона. 

  • День независимости, Республики Мали. В этот день страна отмечает получение независимости. 

  • День сопротивления, Эстония. Дата связана с историей борьбы за независимость и сопротивлением оккупации. 

  • День учителя, Уругвай. Праздник посвящен педагогам и их роли в обществе. 

Церковные праздники 22 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Иосифа Волоцкого

Святой Иосиф (в миру Иван Санин) — основатель Иосифо-Волоколамского монастыря, видный церковный деятель и борец с ересями. Верующие молятся ему о укреплении веры и помощи в делах.

День памяти мученика Севериана Севастийского

Святой пострадал в IV веке во время гонений на христиан в Севастии. В этот день вспоминают его стойкость и мученический подвиг.

День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны

Иоаким и Анна — родители Пресвятой Богородицы. Их почитают как покровителей семей, рожениц и бездетных супругов. В храмах служат молебны и просят о благополучии в семье.

Необычные праздники 22 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День хоббита. Праздник придумали поклонники Джона Р. Р. Толкина. По сюжету «Хоббита» и «Властелина колец» 22 сентября — день рождения Бильбо и Фродо Бэггинсов. 

  • Международный день сияющего мира. День призван распространять идеи мира, доброты и взаимопонимания между людьми. 

  • День каракулей. Неформальный праздник, посвященный свободному рисованию и творчеству без правил. 

  • День раскрашивания серости. День призывает добавлять яркие краски в повседневную жизнь. 

  • День кольчуги. Необычный повод, связанный с историей доспехов и рыцарской тематикой. 

  • День сети. Праздник посвящен интернету и цифровой коммуникации. 

Народные праздники и приметы на сегодня 22 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Аким и Анна (День рожениц, Поднесеньев день). В народе день называли в честь святых Иоакима и Анны.

  • Считалось, что они покровительствуют роженицам и бездетным женщинам. В этот день поздравляли молодых матерей и чествовали повивальных бабок, часто одаривая их круглыми пирогами.

  • Если на деревьях еще держится листва — снег выпадет поздно.

  • Гремит гром — осень затянется теплой, а зима будет морозной.

  • Утренние заморозки предвещают раннюю и суровую зиму.

  • Хорошей приметой считалось, если на голову упадет еловая шишка — это сулило богатство.

Кто родился в этот день

22 сентября родились многие известные люди:

  • Василий Шуйский (1552). Русский царь, последний правитель из династии Рюриковичей на московском престоле. Взошел на трон в период Смутного времени и правил с 1606 по 1610 год.

  • Анна Клевская (1515). Немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII. 

  • Майкл Фарадей (1791). Английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле. 

  • Шарлотта Купер (1870). Британская теннисистка, первая в истории олимпийская чемпионка среди женщин. Победительница Уимблдона и Олимпийских игр 1900 года в Париже.

  • Сергей Ожегов (1900). Советский лингвист и лексикограф, автор знаменитого «Словаря русского языка». 

  • Дин Рид (1938). Американский певец, актер и общественный деятель, пользовавшийся огромной популярностью в СССР и странах Восточной Европы.

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